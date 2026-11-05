《哥吉拉-0.0》即將於明（6）日在台灣上映！這次不只延續奧斯卡最佳視覺效果得獎電影《哥吉拉-1.0》的故事，各大影城更推出一系列限定特典，從日本原版A3特殊工藝海報、典藏票卡、獨家明信片，到哥吉拉造型飲料杯、爆米花桶及收藏紀念酒，讓怪獸迷有得看也有得收藏。《NOWNEWS今日新聞》以下整理各影城特典、價格、領取方式及特殊影廳上映時間，讓影迷一次看懂。
《哥吉拉-0.0》11/6上映！奧斯卡最佳特效續作、IMAX畫面成看點
《哥吉拉-0.0》延續2023年電影《哥吉拉-1.0》的故事，前作以二戰結束後的日本為背景，描述戰爭倖存者敷島浩一在滿目瘡痍的社會中，遭遇巨大怪獸哥吉拉襲擊，不僅有震撼的城市破壞場面，也透過戰爭創傷、家庭與求生意志，讓哥吉拉電影不再只是單純的怪獸災難片。
《哥吉拉-1.0》在2024年第96屆奧斯卡金像獎拿下最佳視覺效果獎，成為首部獲得該獎項的日本電影。這次續集同樣主打震撼的怪獸視覺效果，並採用 IMAX 特製拍攝，美麗華影城更強調，電影有長達75分鐘的1.43:1滿版畫面，全台僅有美麗華大直 IMAX 影廳能呈現完整比例。
不過，想收藏電影特典的觀眾，購票前更要注意影城與場次。因為這次各家影城不只贈品不同，連一般2D、IMAX、特別場套票的領取條件也不一樣，部分周邊更需要另外付費購買。
《哥吉拉-0.0》威秀特典！559元哥吉拉造型杯套餐、4DX延後上映
威秀影城這次推出「哥吉拉-0.0獨家電影套餐」，11月6日起上市，售價559元，內容包含一份中份爆米花、一杯中杯飲料、一杯哥吉拉造型杯飲料，以及一份熱食。其中造型杯最吸睛的地方，就是杯蓋上有一隻站在藍色海浪中的哥吉拉，適合喜歡收藏實體周邊的粉絲。
除了餐飲周邊，威秀也推出 2D、IMAX 2D 首週觀影特典，觀眾可依購買的場次版本領取對應贈品。不過，11月5日首映場的夜光哥吉拉迷你模型屬於首映限定活動，並非11月6日正式上映後購票就能拿到。
另外，想體驗特殊影廳的影迷要注意，威秀目前先上映 2D 及 IMAX 2D 版本，4DX、Dolby Atmos 版本要等到11月13日才上映，並於11月11日中午12時開放預售，相關專屬特典則將由官方另行公告。
《哥吉拉-0.0》美麗華IMAX最值得看！75分鐘滿版畫面、買票送A3海報
如果最在意電影的視覺震撼，美麗華大直 IMAX 影廳是這次值得優先考慮的選擇。美麗華表示，《哥吉拉-0.0》採用 IMAX 特製拍攝，全片有長達75分鐘的1.43:1滿版畫面，能讓觀眾看見更完整的怪獸身形與場景細節。
美麗華也推出 IMAX 限定入場特典，11月6日起凡購買一張《哥吉拉-0.0》 IMAX 廳電影票，即可獲得一張「特殊工藝IMAX日本原版A3海報」，採用亮銀龍、霧P及局部打凸等特殊印刷工藝，數量有限、送完為止。
若購買一般廳電影票，11月6日至12日期間則可獲得「典藏票卡（款式一）」一張。兩種特典都自11月6日影城開門營業起開放領取，依現場購票、取票順序發放，並非只要提前預購就能保證拿到。
《哥吉拉-0.0》新光影城特別場！550元起送3張明信片、限定工藝海報
新光影城這次主打11月7日限定2D特別場，分別在台北獅子林及台北天母影城舉辦，票價依地點不同，台北獅子林550元、台北天母620元。套票內容包含一張《哥吉拉-0.0》2D電影票、一組新光獨家哥吉拉明信片（3張一組）、一張台灣限定主視覺A3工藝海報，以及中份爆米花與中杯碳酸飲料。其中台北天母場還提供當日爆米花與碳酸飲料無限享用。
這次新光特別場的海報採用透明水立方、排斥油及打凸等特殊工藝，明信片則以哥吉拉在電影中的不同畫面為設計，對想一次收藏多款紙類特典的粉絲而言，是相當完整的套票組合。不過，這些贈品屬於11月7日指定特別場內容，並非一般場次購票就能獲得。
《哥吉拉-0.0》秀泰影城推造型紀念酒！3款哥吉拉收藏品登場
秀泰影城則走出不同路線，推出「哥吉拉系列造型紀念酒」，將歷代經典哥吉拉角色變成具有收藏價值的立體造型酒瓶，推出3款造型，包括2003年《機械哥吉拉》款、1995年《哥吉拉》紅蓮款，以及2016年《正宗哥吉拉》款。其中紅蓮哥吉拉以橘紅色發光背鰭呈現蓄積能量的模樣，機械哥吉拉則保留金屬裝甲與機械細節，造型相當醒目。
系列商品自11月3日至12月20日在全台秀泰影城販售，僅限影城現場自助購票機及臨櫃購買。其中熱線款採預購制，預計2027年2月出貨，其餘款式則於販售期間結束後，依照訂單順序陸續出貨。不過，這些屬於另外付費購買的酒類收藏商品，並非觀影免費特典，且未滿18歲不得購買或飲酒。
《哥吉拉-0.0》國賓、環球影城特典！造型杯、王者咆嘯海報登場
除了上述影城，國賓影城也規劃首週2D觀影特典，活動期間為11月6日至12日，符合資格的觀眾可依現場規定領取，數量有限、送完為止。國賓另有哥吉拉造型杯相關餐飲套餐，屬於另外付費購買的商品。
環球影城則主打獨家「王者咆嘯」A3工藝海報，採用亮銀龍、磨砂及局部打凸等特殊工藝，11月6日起購買兩張符合資格的電影票，即可獲得海報一張。另外還有售價699元的巨獸頭像杯，電影票需另外計價。
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《哥吉拉-0.0》延續2023年電影《哥吉拉-1.0》的故事，前作以二戰結束後的日本為背景，描述戰爭倖存者敷島浩一在滿目瘡痍的社會中，遭遇巨大怪獸哥吉拉襲擊，不僅有震撼的城市破壞場面，也透過戰爭創傷、家庭與求生意志，讓哥吉拉電影不再只是單純的怪獸災難片。
《哥吉拉-1.0》在2024年第96屆奧斯卡金像獎拿下最佳視覺效果獎，成為首部獲得該獎項的日本電影。這次續集同樣主打震撼的怪獸視覺效果，並採用 IMAX 特製拍攝，美麗華影城更強調，電影有長達75分鐘的1.43:1滿版畫面，全台僅有美麗華大直 IMAX 影廳能呈現完整比例。
不過，想收藏電影特典的觀眾，購票前更要注意影城與場次。因為這次各家影城不只贈品不同，連一般2D、IMAX、特別場套票的領取條件也不一樣，部分周邊更需要另外付費購買。
威秀影城這次推出「哥吉拉-0.0獨家電影套餐」，11月6日起上市，售價559元，內容包含一份中份爆米花、一杯中杯飲料、一杯哥吉拉造型杯飲料，以及一份熱食。其中造型杯最吸睛的地方，就是杯蓋上有一隻站在藍色海浪中的哥吉拉，適合喜歡收藏實體周邊的粉絲。
另外，想體驗特殊影廳的影迷要注意，威秀目前先上映 2D 及 IMAX 2D 版本，4DX、Dolby Atmos 版本要等到11月13日才上映，並於11月11日中午12時開放預售，相關專屬特典則將由官方另行公告。
如果最在意電影的視覺震撼，美麗華大直 IMAX 影廳是這次值得優先考慮的選擇。美麗華表示，《哥吉拉-0.0》採用 IMAX 特製拍攝，全片有長達75分鐘的1.43:1滿版畫面，能讓觀眾看見更完整的怪獸身形與場景細節。
美麗華也推出 IMAX 限定入場特典，11月6日起凡購買一張《哥吉拉-0.0》 IMAX 廳電影票，即可獲得一張「特殊工藝IMAX日本原版A3海報」，採用亮銀龍、霧P及局部打凸等特殊印刷工藝，數量有限、送完為止。
若購買一般廳電影票，11月6日至12日期間則可獲得「典藏票卡（款式一）」一張。兩種特典都自11月6日影城開門營業起開放領取，依現場購票、取票順序發放，並非只要提前預購就能保證拿到。
新光影城這次主打11月7日限定2D特別場，分別在台北獅子林及台北天母影城舉辦，票價依地點不同，台北獅子林550元、台北天母620元。套票內容包含一張《哥吉拉-0.0》2D電影票、一組新光獨家哥吉拉明信片（3張一組）、一張台灣限定主視覺A3工藝海報，以及中份爆米花與中杯碳酸飲料。其中台北天母場還提供當日爆米花與碳酸飲料無限享用。
這次新光特別場的海報採用透明水立方、排斥油及打凸等特殊工藝，明信片則以哥吉拉在電影中的不同畫面為設計，對想一次收藏多款紙類特典的粉絲而言，是相當完整的套票組合。不過，這些贈品屬於11月7日指定特別場內容，並非一般場次購票就能獲得。
秀泰影城則走出不同路線，推出「哥吉拉系列造型紀念酒」，將歷代經典哥吉拉角色變成具有收藏價值的立體造型酒瓶，推出3款造型，包括2003年《機械哥吉拉》款、1995年《哥吉拉》紅蓮款，以及2016年《正宗哥吉拉》款。其中紅蓮哥吉拉以橘紅色發光背鰭呈現蓄積能量的模樣，機械哥吉拉則保留金屬裝甲與機械細節，造型相當醒目。
系列商品自11月3日至12月20日在全台秀泰影城販售，僅限影城現場自助購票機及臨櫃購買。其中熱線款採預購制，預計2027年2月出貨，其餘款式則於販售期間結束後，依照訂單順序陸續出貨。不過，這些屬於另外付費購買的酒類收藏商品，並非觀影免費特典，且未滿18歲不得購買或飲酒。
除了上述影城，國賓影城也規劃首週2D觀影特典，活動期間為11月6日至12日，符合資格的觀眾可依現場規定領取，數量有限、送完為止。國賓另有哥吉拉造型杯相關餐飲套餐，屬於另外付費購買的商品。
環球影城則主打獨家「王者咆嘯」A3工藝海報，採用亮銀龍、磨砂及局部打凸等特殊工藝，11月6日起購買兩張符合資格的電影票，即可獲得海報一張。另外還有售價699元的巨獸頭像杯，電影票需另外計價。