日本怪獸電影《哥吉拉-0.0》即將於11月6日在台灣上映，威秀影城除了先前推出50公分巨型哥吉拉爆米花桶，成為近期討論焦點。今（29）日再公開首映活動，宣布11月5日將提前舉辦特別場次，讓影迷搶先一天欣賞電影。本次首映最大亮點，就是日本原裝進口的「夜光哥吉拉」迷你模型，共有3種顏色隨機贈送，搭配日本原版A3海報，吸引不少收藏迷關注。
《哥吉拉-0.0》11/5提前上映！威秀首映送模型、A3海報
《哥吉拉-0.0》由日本導演山崎貴執導，延續《哥吉拉-1.0》掀起的怪獸電影熱潮，預計於11月6日上映。威秀影城宣布，將於11月5日舉辦全台聯合首映活動，包含一般 2D 及 IMAX 版本，讓影迷提前一天進戲院欣賞哥吉拉新作。
凡購買11月5日全台聯合首映場次電影票，不分觀賞版本，皆可於觀影當天至指定櫃台兌換「特殊工藝日本原版A3海報」及「日本原裝進口夜光哥吉拉迷你模型」一份。模型共有3款，採隨機贈送方式，無法指定顏色。
美麗華影城也有！夜光哥吉拉3色隨機送、每人限購4張
除了威秀影城，美麗華影城也公開《哥吉拉-0.0》首映限定特典，同步推出日本原裝進口的「夜光哥吉拉」迷你模型，共有藍色、夜光白及紅色3款，採隨機贈送方式，讓影迷有機會收藏不同顏色的哥吉拉。
根據美麗華影城公告，首映場每人每次限購4張電影票，每張首映場電影票可獲得一隻夜光哥吉拉迷你模型。特典須於觀影當天憑電影票領取，每張票限領一次，數量及領取方式以影城現場公告為準。
至於前陣子掀起搶購熱潮的50公分哥吉拉爆米花桶，威秀原先公布10月23日至11月13日開放 iShow 會員預購，不過後續調整說明，首批商品採限量方式販售，售完為止。至於目前各影城是否仍有預購名額，尚無法確認，建議想入手的粉絲先向影城詢問最新庫存與追加販售資訊，避免白跑一趟。
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《哥吉拉-0.0》由日本導演山崎貴執導，延續《哥吉拉-1.0》掀起的怪獸電影熱潮，預計於11月6日上映。威秀影城宣布，將於11月5日舉辦全台聯合首映活動，包含一般 2D 及 IMAX 版本，讓影迷提前一天進戲院欣賞哥吉拉新作。
凡購買11月5日全台聯合首映場次電影票，不分觀賞版本，皆可於觀影當天至指定櫃台兌換「特殊工藝日本原版A3海報」及「日本原裝進口夜光哥吉拉迷你模型」一份。模型共有3款，採隨機贈送方式，無法指定顏色。
除了威秀影城，美麗華影城也公開《哥吉拉-0.0》首映限定特典，同步推出日本原裝進口的「夜光哥吉拉」迷你模型，共有藍色、夜光白及紅色3款，採隨機贈送方式，讓影迷有機會收藏不同顏色的哥吉拉。
根據美麗華影城公告，首映場每人每次限購4張電影票，每張首映場電影票可獲得一隻夜光哥吉拉迷你模型。特典須於觀影當天憑電影票領取，每張票限領一次，數量及領取方式以影城現場公告為準。
至於前陣子掀起搶購熱潮的50公分哥吉拉爆米花桶，威秀原先公布10月23日至11月13日開放 iShow 會員預購，不過後續調整說明，首批商品採限量方式販售，售完為止。至於目前各影城是否仍有預購名額，尚無法確認，建議想入手的粉絲先向影城詢問最新庫存與追加販售資訊，避免白跑一趟。