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▲ 木鱉果含茄紅素與β-胡蘿蔔素具強效抗氧化能力，可減少水晶體內蛋白質變性，預防白內障。另外也可改善視神經旁的血液循環。（圖／洪啟庭醫師提供）

長時間滑手機、盯電腦的3C族除了適當休息與養成護眼習慣及補充營養素外，近年來，木鱉果因富含β-胡蘿蔔素、茄紅素等護眼營養素，成為了3C族的護眼新選擇。藥學教授、眼科博士洪啟庭表示：臨床上木鱉果含茄紅素與β-胡蘿蔔素具強效抗氧化能力，可減少水晶體內蛋白質變性，預防白內障。另外也可改善視神經旁的血液循環，雖無法直接降眼壓，但對青光眼的病人，應有輔助效果。木鱉果原產於東南亞與南亞地區，越南是全世界生產最多的國家。過往當地人利用鮮紅色的假種皮與糯米一起蒸煮，做成紅色糯米飯。而黃色果肉則用來切塊燉湯，味道跟苦瓜與冬瓜相似。洪啟庭表示：木鱉果成為保健食品，始於21世紀。2017年起更成為台灣花東與中南部的特色農業作物之一。直至2018 年更成功育成台灣第一個新品種木鱉果「台東1號」。此外各國的研究都指向木鱉果的假種皮的重要性，因其含極高濃度的茄紅素與β-胡蘿蔔素。此外有葉黃素、玉米黃素、維生素 E、維生素 C。本身的不飽和脂肪酸，更能使脂溶性抗氧化劑提高被腸道與眼部的吸收利用率。近年來科技業者也將其提煉為口服的膠囊型態，成為一種保健品。茄紅素清除單線態氧能力是維生素E的100倍，β-胡蘿蔔素的2倍以上，深獲醫藥界重視。木鱉果對人類眼睛的幫助，最主要是乾眼症，因富含β-胡蘿蔔素，能在體內轉化為維生素 A，維持結膜與角膜黏膜細胞健康、促進淚液分泌。也由於富含油脂(如Omega-3)，可覆蓋角膜，減少淚液蒸發， 對於缺脂型的乾眼症患者，是一大福音。長期與3C產品接觸者，可常服用。另外胡蘿蔔素可轉化為維生素A，可維持視網膜感光細胞正常運作，協助視紫質重新合成，有利於夜盲症患者。另外需要優良夜間視力，如長途開夜車者也有助益。而木鱉果中的葉黃素與玉米黃素具抗氧化能力，可有效抵禦藍光與紫外線，預防黃斑部病變與視網膜色素上皮的傷害。而茄紅素清除自由基與抗發炎的特性，可以維護視網膜血管，增強視覺敏銳度。洪啟庭教授表示：臨床上木鱉果對於乾眼症與視網膜的研究，近年來均有發表。至於茄紅素與β-胡蘿蔔素具強效抗氧化能力，可減少水晶體內蛋白質變性，預防白內障。另外亦可改善視神經旁的血液循環，雖無法直接降眼壓，但對青光眼的病人，應有輔助效果。