想出國旅遊快搶5大航空便宜機票！「2026 ITF台灣國際旅展」今天11月6日台北南港展覽館登場，上午10:00台灣虎航官網線上旅展先促銷，全航線999元起還有折扣碼；長榮航空82折起、中華航空76折起、星宇航空85折起、國泰航空8折起，《NOWNEWS今日新聞》整理ITF旅展機票優惠一次掌握。
台灣虎航：10:00官網全航線機票999元起！ITF旅展現場優惠
虎航官網線上旅展：
◾️日本線「999元」起單程未稅
◾️韓國線「1199元」起單程未稅：濟州優惠碼「IT700CJU」再折700元、釜山優惠碼「IT500PUS」再折500元
◾️越南線「1799元」起單程未稅
虎航促銷全航點價格一次看
官網網址：https://pse.is/9tamca
開賣時間：2026年11月6日（五）上午10:00起至11月9日（一）晚間23:59止。
旅遊期間：2026年11月6日至2027年10月30日（部分航班適用至2027年3月27日，實際資訊請以官網公告為準。
提醒大家，以上票價皆為單程未稅，適用航點、航班及相關規範依活動頁公告。
虎航ITF旅展現場優惠
◾️買機票送桌曆：凡於ITF線上旅展期間至台灣虎航官網購票，且到旅展現場台灣虎航攤位（J709）出示電子行程單記錄，即可免費獲得「台灣虎航2027年桌曆」與「多慶屋13%OFF折扣優惠券」（數量有限，送完為止）。
◾️現場抽機票：參與台灣虎航攤位現場的「招福虎運籤」、「祭典嗨翻天」等互動活動，有機會抽中最大獎「不限航點來回機票」等超過9,000份限量好禮。
◾️特別嘉賓：11月8日「虎將見面會」重磅邀請相信音樂旗下「創作女聲」小魏魏嘉瑩擔任嘉賓，現場教學《快出來玩》虎爪舞，炒熱全場氣氛。
長榮航空：全球精選航線82折起！週週抽機票
長榮官網線上旅展
購票期間：2026年10月21日至2026年11月21日23:59
購票通路：長榮航空官網或長榮航空APP
購票優惠：全球精選航線82折起
適用對象：適用成人、兒童及嬰兒個人機票
適用航線：台灣地區出發至指定航線「不適用延伸行程（美國、歐澳線除外，僅長榮航空航段享有折扣優惠）、不適用共掛班號」
活動期間透過長榮航空官網或APP完成購票，即可參加「週週抽機票」活動，最大獎有機會獲得商務艙來回機票，另可抽免費eSIM、蝦皮商城優惠券、JetFi全球50國 eSIM 1天吃到飽兌換券等好禮。
長榮ITF旅展現場優惠
長榮航空展場打造華麗「印度皇宮」主題，歡慶12月1日即將開航的「桃園－德里」航線，現場設有印度景點的AI生成拍照區、蓋染DIY手作，歡迎民眾體驗。加入長榮航空LINE官方帳號好友參加小遊戲，還有機會帶走各式多樣精美贈品。
中華航空：全航線76折起！集氣解鎖抽商務艙
華航官網線上旅展
活動時間：2026年10月16日至11月21日
出發日期：即日起至2027年6月30日
購票通路：華航官網、App限定開賣
促銷折扣：大洋洲、歐洲、北美、東南亞及東北亞等熱門航線最低76折起
華夏會員於官網購票並完成活動登錄，即可參加「集氣解鎖」抽獎。最高將抽出6張區域線豪華商務艙或商務艙來回機票、桃園國際機場凱悅酒店景觀房住宿券、高鐵半價乘車券、大阪INNN關西國際機場接駁券、KLOOK日本樂園周遊券等好禮。
華航ITF旅展現場優惠
以「飛閱無限 Fly Beyond」為主題，現場規劃五大展區；787新世代客機體驗。現場活動與互動驚喜送好禮。
星宇航空：全航線享85折起！抽商務艙、星野住宿
星宇官網線上旅展
活動時間：即日起至2026年11月23日
出發日期：2026年10月22日至2027年6月30日
購票通路：星宇航空官網
優惠內容：台灣出發全航線享85折起優惠
玉山星宇航空聯名卡友可領取每日限量折扣碼，歐美航線最高現折3,000元、亞洲航線現折1,500元；實體展期間持卡購票累積消費滿10萬元，加贈10,000哩。
11月6日至11月9日，單筆消費滿10,000元享LINE POINTS 300點回饋（每日限量），並可參加亞洲區不限航點經濟艙來回機票抽獎。
於官網或App購買台北－布拉格航線機票，憑購買憑證至實體旅展可兌換限量「蔡依林《布拉格廣場》感應鑰匙圈」。
星宇ITF旅展現場優惠
11月6日至11月9日於南港展覽館現場攤位，單筆消費滿2萬元可抽亞洲區不限航點商務艙來回機票及星野集團住宿券等大獎；單筆滿8萬元加贈限量STARLUX × SPALDING聯名籃球組。
攜手星野集團推出「星星相遇」旅展限定專案，精選日本熱門航點機加酒自由行，每人最低15,900元起。
國泰航空：精選航點8折起！抽香港來回機票
國泰官網線上旅展
活動日期：即日起至2026年11月13日
出發日期：即日起至2027年9月30日
購票通路：國泰航空官網
優惠內容：全球70多個精選航點最優8折起（適用台北、高雄出發）
會員專屬折扣碼：
◾️短程線（亞洲指定航點）：官網輸入優惠編號「CXITF500」，每張機票最高折抵500元（限量首2,400張）。
◾️長程線（歐美、紐澳、中東、非洲等）：官網輸入優惠編號「CXITF1000」，單筆訂位滿20,000元最高折抵1,000元（限量首900筆）。
國泰ITF旅展現場優惠
11月6日至11月9日於南港展覽館攤位（I403），提供國泰航空80周年主題AI互動拍照體驗並展售紀念商品；現場購票並完成登記，有機會抽中「台北－香港」來回機票。
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虎航官網線上旅展：
◾️日本線「999元」起單程未稅
◾️韓國線「1199元」起單程未稅：濟州優惠碼「IT700CJU」再折700元、釜山優惠碼「IT500PUS」再折500元
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虎航促銷全航點價格一次看
官網網址：https://pse.is/9tamca
開賣時間：2026年11月6日（五）上午10:00起至11月9日（一）晚間23:59止。
旅遊期間：2026年11月6日至2027年10月30日（部分航班適用至2027年3月27日，實際資訊請以官網公告為準。
提醒大家，以上票價皆為單程未稅，適用航點、航班及相關規範依活動頁公告。
虎航ITF旅展現場優惠
◾️買機票送桌曆：凡於ITF線上旅展期間至台灣虎航官網購票，且到旅展現場台灣虎航攤位（J709）出示電子行程單記錄，即可免費獲得「台灣虎航2027年桌曆」與「多慶屋13%OFF折扣優惠券」（數量有限，送完為止）。
◾️現場抽機票：參與台灣虎航攤位現場的「招福虎運籤」、「祭典嗨翻天」等互動活動，有機會抽中最大獎「不限航點來回機票」等超過9,000份限量好禮。
◾️特別嘉賓：11月8日「虎將見面會」重磅邀請相信音樂旗下「創作女聲」小魏魏嘉瑩擔任嘉賓，現場教學《快出來玩》虎爪舞，炒熱全場氣氛。
長榮航空：全球精選航線82折起！週週抽機票
長榮官網線上旅展
購票期間：2026年10月21日至2026年11月21日23:59
購票通路：長榮航空官網或長榮航空APP
購票優惠：全球精選航線82折起
適用對象：適用成人、兒童及嬰兒個人機票
適用航線：台灣地區出發至指定航線「不適用延伸行程（美國、歐澳線除外，僅長榮航空航段享有折扣優惠）、不適用共掛班號」
活動期間透過長榮航空官網或APP完成購票，即可參加「週週抽機票」活動，最大獎有機會獲得商務艙來回機票，另可抽免費eSIM、蝦皮商城優惠券、JetFi全球50國 eSIM 1天吃到飽兌換券等好禮。
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長榮航空展場打造華麗「印度皇宮」主題，歡慶12月1日即將開航的「桃園－德里」航線，現場設有印度景點的AI生成拍照區、蓋染DIY手作，歡迎民眾體驗。加入長榮航空LINE官方帳號好友參加小遊戲，還有機會帶走各式多樣精美贈品。
中華航空：全航線76折起！集氣解鎖抽商務艙
華航官網線上旅展
活動時間：2026年10月16日至11月21日
出發日期：即日起至2027年6月30日
購票通路：華航官網、App限定開賣
促銷折扣：大洋洲、歐洲、北美、東南亞及東北亞等熱門航線最低76折起
華夏會員於官網購票並完成活動登錄，即可參加「集氣解鎖」抽獎。最高將抽出6張區域線豪華商務艙或商務艙來回機票、桃園國際機場凱悅酒店景觀房住宿券、高鐵半價乘車券、大阪INNN關西國際機場接駁券、KLOOK日本樂園周遊券等好禮。
華航ITF旅展現場優惠
以「飛閱無限 Fly Beyond」為主題，現場規劃五大展區；787新世代客機體驗。現場活動與互動驚喜送好禮。
星宇官網線上旅展
活動時間：即日起至2026年11月23日
出發日期：2026年10月22日至2027年6月30日
購票通路：星宇航空官網
優惠內容：台灣出發全航線享85折起優惠
玉山星宇航空聯名卡友可領取每日限量折扣碼，歐美航線最高現折3,000元、亞洲航線現折1,500元；實體展期間持卡購票累積消費滿10萬元，加贈10,000哩。
11月6日至11月9日，單筆消費滿10,000元享LINE POINTS 300點回饋（每日限量），並可參加亞洲區不限航點經濟艙來回機票抽獎。
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星宇ITF旅展現場優惠
11月6日至11月9日於南港展覽館現場攤位，單筆消費滿2萬元可抽亞洲區不限航點商務艙來回機票及星野集團住宿券等大獎；單筆滿8萬元加贈限量STARLUX × SPALDING聯名籃球組。
攜手星野集團推出「星星相遇」旅展限定專案，精選日本熱門航點機加酒自由行，每人最低15,900元起。
國泰航空：精選航點8折起！抽香港來回機票
國泰官網線上旅展
活動日期：即日起至2026年11月13日
出發日期：即日起至2027年9月30日
購票通路：國泰航空官網
優惠內容：全球70多個精選航點最優8折起（適用台北、高雄出發）
會員專屬折扣碼：
◾️短程線（亞洲指定航點）：官網輸入優惠編號「CXITF500」，每張機票最高折抵500元（限量首2,400張）。
◾️長程線（歐美、紐澳、中東、非洲等）：官網輸入優惠編號「CXITF1000」，單筆訂位滿20,000元最高折抵1,000元（限量首900筆）。
國泰ITF旅展現場優惠
11月6日至11月9日於南港展覽館攤位（I403），提供國泰航空80周年主題AI互動拍照體驗並展售紀念商品；現場購票並完成登記，有機會抽中「台北－香港」來回機票。