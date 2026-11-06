近期台股震盪不斷，沒想到連日本動畫都被網友封為股市下跌的「元凶」！日本人氣漫畫改編動畫《FX戰士久留美》，因為描寫少女沉迷外匯投資、慘遭市場洗禮的崩潰日常，被不少觀眾戲稱是「投資人的恐怖動畫」。近日有網友發現，自從《FX戰士久留美》10月1日開播以來，台股竟然連續5個週四下跌，累計跌點高達5036.67點，讓不少股民崩潰直呼「求你別播了」，意外掀起「久留美魔咒」話題。
《FX戰士久留美》魔咒發威！台股連5個週四下跌5037點
近期社群平台 Threads 掀起《FX戰士久留美》與台股漲跌的討論，有網友整理動畫每週四播出當天的台股表現，發現10月1日首播當天，台股還上漲413.36點，沒想到從10月8日第2集開始，接下來5個週四竟然全部下跌，形成「動畫播一集、台股跌一次」的巧合。
短短5個週四累計下跌5036.67點，也讓原本只是描寫投資失利的動畫，意外被封為「久留美魔咒」，其中一名 Threads 網友分享統計圖，寫下「久留美魔咒6集跌5次」，並強調「第2話起，播一集跌一次」；另一名網友則崩潰喊話「還看什麼久留美，照鏡子就好啦你各位」，暗示現實中的投資人早已和動畫主角一樣，天天面對帳面虧損的痛苦。
《FX戰士久留美》到底在演什麼？少女投資外匯慘賠崩潰
《FX戰士久留美》改編自でむにゃん原作、炭酸だいすき作畫的日本漫畫，由動畫公司 Passione 製作，2026年10月1日起於日本開播，每週四晚間播出。雖然作品採用可愛的美少女畫風，故事卻圍繞高風險的外匯保證金交易（FX），呈現投資人在市場劇烈波動下的心理壓力。
故事主角福賀久留美因母親曾在外匯交易中損失2000萬日圓，決定親自踏入投資市場，希望靠交易把失去的錢賺回來。然而，面對瞬息萬變的匯率、槓桿交易與市場波動，原本期待賺錢的少女，卻逐漸陷入虧損、恐懼與不甘心認賠的惡性循環。
《FX戰士久留美》將投資人最不願面對的爆倉、追繳保證金等情境搬上螢幕。主角時而因為獲利興奮不已，下一秒卻可能因行情反轉而精神崩潰，誇張的表情與情緒轉折，也讓作品在投資族群間引發共鳴。
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短短5個週四累計下跌5036.67點，也讓原本只是描寫投資失利的動畫，意外被封為「久留美魔咒」，其中一名 Threads 網友分享統計圖，寫下「久留美魔咒6集跌5次」，並強調「第2話起，播一集跌一次」；另一名網友則崩潰喊話「還看什麼久留美，照鏡子就好啦你各位」，暗示現實中的投資人早已和動畫主角一樣，天天面對帳面虧損的痛苦。
《FX戰士久留美》到底在演什麼？少女投資外匯慘賠崩潰
《FX戰士久留美》改編自でむにゃん原作、炭酸だいすき作畫的日本漫畫，由動畫公司 Passione 製作，2026年10月1日起於日本開播，每週四晚間播出。雖然作品採用可愛的美少女畫風，故事卻圍繞高風險的外匯保證金交易（FX），呈現投資人在市場劇烈波動下的心理壓力。
故事主角福賀久留美因母親曾在外匯交易中損失2000萬日圓，決定親自踏入投資市場，希望靠交易把失去的錢賺回來。然而，面對瞬息萬變的匯率、槓桿交易與市場波動，原本期待賺錢的少女，卻逐漸陷入虧損、恐懼與不甘心認賠的惡性循環。
《FX戰士久留美》將投資人最不願面對的爆倉、追繳保證金等情境搬上螢幕。主角時而因為獲利興奮不已，下一秒卻可能因行情反轉而精神崩潰，誇張的表情與情緒轉折，也讓作品在投資族群間引發共鳴。