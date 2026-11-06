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體質偏熱別亂進補 恐害長痘、便秘

【黃耆枸杞紅棗茶】

明（6）日為立冬，也象徵冬季開始。但台灣此時未必立刻會寒冷，早晚反而出現溫差大的情況，身體需要跟著轉換節奏。而立冬對許多人而言也是「進補」的時機，但中醫師提到，陰虛或體質偏熱者若貿然吃薑母鴨、羊肉爐，反而口乾舌燥、睡不著等，換言之，「進補」不是人人皆宜。馬光中醫診所中醫師廖欣儀提到，冬季陽氣內收，若本身陽氣不足，工作長時間坐在冷氣房，再加上晚睡、愛吃冰、喝涼飲，容易出現手腳冰冷、腰膝痠軟、夜尿頻繁、精神不濟；也有人因冷空氣刺激，出現晨起鼻過敏、咳嗽或關節僵硬。廖欣儀指出，在門診常見到個案是50歲女性、每到入冬手腳冰冷，腰痠、夜尿2至3次，舌淡苔白、脈沉細，屬「腎陽不足」。中醫師說，此時會以「溫補腎陽」為主，搭配作息與保暖調整，大多可逐步改善。但若是「陰虛」或「體質偏熱者」，貿然吃薑母鴨、羊肉爐時，反而會口乾舌燥、長痘、便秘、睡不著，換言之「進補」不是人人都適合。廖欣儀推薦，可飲用「黃耆枸杞紅棗茶」益氣助陽，適合怕冷、容易疲累者。另外也可透過按摩穴道，如位於腳底前三分之一凹陷處的「湧泉穴」或在肚臍下方約四橫指的「關元穴」。另外也推薦可用約40℃溫水泡腳，時間10分鐘、有微微發熱即可。廖欣儀提醒，平時生活建議早睡，頸部與腰腹加強保暖，少吃生冷飲食。中醫師強調，「順時養生」的重點，是讓身體跟著季節慢慢轉入「藏」，進補不必費力求猛，而是先辨清體質、溫和調養。黃耆10g、枸杞10g、紅棗5顆（去核）、生薑2片。加水1000ml，大火煮滾後轉小火煮15～20分鐘，溫熱飲用。感冒發燒或腸胃虛弱、容易脹氣者不宜；懷孕、有慢性病或服藥者請先諮詢醫師。