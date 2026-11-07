日本人氣動漫《名偵探柯南》與《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）跨界聯名，推出以怪盜基德為主題的限定陀螺「Kid Hunt K4-70TK Metal Coat：White」，不只採用招牌白色金屬塗裝，還附贈怪盜基德特別 PR 卡。
近日有日本戰鬥陀螺玩家進一步分析商品零件，發現這款聯名陀螺不只是外觀特別，還搭載首次推出不同配色的 TK 軸心，以及重新配色的 K 輔助刀刃，對喜歡自行改裝陀螺的玩家來說，同樣具有收藏價值。這款商品採日本雜誌限定付費申購方式販售，截止日期為11月17日。
《柯南》怪盜基德陀螺不只換外觀！特殊零件成收藏亮點
《戰鬥陀螺X》與《名偵探柯南》合作推出的「Kid Hunt K4-70TK Metal Coat：White」，以人氣角色怪盜基德為設計靈感，整體採用白色金屬塗裝，搭配透明藍色零件，呼應怪盜基德的白色禮服、披風及魔術師形象。
這款陀螺屬於 CX 系列，採用怪盜基德專屬鎖定紋章、Hunt 主刀刃、K 輔助刀刃、4-70 固鎖，以及 TK 軸心，官方將其定位為兼具持久力與攻擊力的平衡型陀螺。
不過，除了聯名外觀，這次的零件配置也引起玩家關注，其中最值得注意的，就是下方的「TK（Trans Kick）」軸心。這款軸心最早搭載於 CX-09「Sol Eclipse D5-70TK」，特色是可以切換高度，藉此改變陀螺在對戰中的移動方式與碰撞位置。這次怪盜基德聯名款則推出 TK 軸心的新配色，也是該零件首次以不同配色登場。
K 輔助刀刃也有新配色！玩家還能拆件自由改裝
除了 TK 軸心，怪盜基德聯名款搭載的「K（Knuckle）」輔助刀刃也是亮點之一。這款零件原本出現在「Bahamut Blitz」陀螺上，特色是設有重擊點，能在碰撞時對對手施加衝擊，這次則換上符合怪盜基德主題的新配色。
另外，這款聯名陀螺的 Hunt 主刀刃採用白色金屬塗裝，搭配原本就具有連續攻擊特色的刃面設計，讓整體不只有角色聯名的辨識度，也保留了實際對戰的功能。
值得注意的是，《戰鬥陀螺X》CX 系列的特色，就是玩家可以拆卸不同陀螺的零件，再重新組裝成自己喜歡的配置。這也代表怪盜基德聯名款除了可以完整收藏，玩家還能將特殊配色的 TK 軸心、K 輔助刀刃拆下，搭配其他陀螺使用，打造不同的外觀與戰鬥組合。
《柯南》真的跑進戰鬥陀螺世界！聯名漫畫同步登場
這次跨界合作不只有實體商品，日本小學館還特別推出《名偵探柯南》與《戰鬥陀螺X》的聯名漫畫，讓江戶川柯南等角色進入《戰鬥陀螺X》的故事世界。聯名漫畫已刊登於《月刊 CoroCoro Comic》，讀者也可以透過日本漫畫平台「Sunday Webry」閱讀相關作品，讓原本以推理、解謎為主的《名偵探柯南》，與熱血陀螺對戰產生有趣的跨界結合。
此外，申購怪盜基德限定陀螺，還能獲得《名偵探柯南》集換式卡牌遊戲（TCG）的怪盜基德特別 PR 卡，卡面呈現怪盜基德與聯名陀螺的組合，對同時收藏柯南周邊、戰鬥陀螺及卡牌的粉絲來說，也多了一項收藏亮點。
怪盜基德陀螺11/17申購截止！台灣玩家注意購買方式
這款「Kid Hunt K4-70TK Metal Coat：White」並非一般玩具店販售的商品，而是配合日本10月15日發售的《月刊CoroCoro Comic》11月號，推出「應募者全員付費服務」。
想取得限定陀螺的玩家，須先購買售價770日圓的雜誌，再依照雜誌內的申購辦法辦理，商品費用為2600日圓，合計至少3370日圓，約新台幣710元。每人限申購1組，截止日期為2026年11月17日，以當日郵戳為憑。
目前官方公布的申購管道以日本國內為主，並未宣布台灣一般通路販售資訊。台灣玩家若想透過代購取得，仍須留意代購服務費、國際運費及實際申購期限，避免錯過這次限定商品。
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《戰鬥陀螺X》與《名偵探柯南》合作推出的「Kid Hunt K4-70TK Metal Coat：White」，以人氣角色怪盜基德為設計靈感，整體採用白色金屬塗裝，搭配透明藍色零件，呼應怪盜基德的白色禮服、披風及魔術師形象。
這款陀螺屬於 CX 系列，採用怪盜基德專屬鎖定紋章、Hunt 主刀刃、K 輔助刀刃、4-70 固鎖，以及 TK 軸心，官方將其定位為兼具持久力與攻擊力的平衡型陀螺。
不過，除了聯名外觀，這次的零件配置也引起玩家關注，其中最值得注意的，就是下方的「TK（Trans Kick）」軸心。這款軸心最早搭載於 CX-09「Sol Eclipse D5-70TK」，特色是可以切換高度，藉此改變陀螺在對戰中的移動方式與碰撞位置。這次怪盜基德聯名款則推出 TK 軸心的新配色，也是該零件首次以不同配色登場。
除了 TK 軸心，怪盜基德聯名款搭載的「K（Knuckle）」輔助刀刃也是亮點之一。這款零件原本出現在「Bahamut Blitz」陀螺上，特色是設有重擊點，能在碰撞時對對手施加衝擊，這次則換上符合怪盜基德主題的新配色。
另外，這款聯名陀螺的 Hunt 主刀刃採用白色金屬塗裝，搭配原本就具有連續攻擊特色的刃面設計，讓整體不只有角色聯名的辨識度，也保留了實際對戰的功能。
值得注意的是，《戰鬥陀螺X》CX 系列的特色，就是玩家可以拆卸不同陀螺的零件，再重新組裝成自己喜歡的配置。這也代表怪盜基德聯名款除了可以完整收藏，玩家還能將特殊配色的 TK 軸心、K 輔助刀刃拆下，搭配其他陀螺使用，打造不同的外觀與戰鬥組合。
這次跨界合作不只有實體商品，日本小學館還特別推出《名偵探柯南》與《戰鬥陀螺X》的聯名漫畫，讓江戶川柯南等角色進入《戰鬥陀螺X》的故事世界。聯名漫畫已刊登於《月刊 CoroCoro Comic》，讀者也可以透過日本漫畫平台「Sunday Webry」閱讀相關作品，讓原本以推理、解謎為主的《名偵探柯南》，與熱血陀螺對戰產生有趣的跨界結合。
此外，申購怪盜基德限定陀螺，還能獲得《名偵探柯南》集換式卡牌遊戲（TCG）的怪盜基德特別 PR 卡，卡面呈現怪盜基德與聯名陀螺的組合，對同時收藏柯南周邊、戰鬥陀螺及卡牌的粉絲來說，也多了一項收藏亮點。
這款「Kid Hunt K4-70TK Metal Coat：White」並非一般玩具店販售的商品，而是配合日本10月15日發售的《月刊CoroCoro Comic》11月號，推出「應募者全員付費服務」。
想取得限定陀螺的玩家，須先購買售價770日圓的雜誌，再依照雜誌內的申購辦法辦理，商品費用為2600日圓，合計至少3370日圓，約新台幣710元。每人限申購1組，截止日期為2026年11月17日，以當日郵戳為憑。
目前官方公布的申購管道以日本國內為主，並未宣布台灣一般通路販售資訊。台灣玩家若想透過代購取得，仍須留意代購服務費、國際運費及實際申購期限，避免錯過這次限定商品。