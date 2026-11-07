台股 6 日盤中崩跌逾 3,700 點失守 4 萬大關，讓「限空令是什麼」瞬間衝上熱搜榜首！為遏阻非理性殺盤，金管會拍板自 11 月 9 日起祭出借券大砍、融券保證金提高等五大措施救市。究竟散戶手上的股票還能買賣嗎？《NOWNEWS今日新聞》帶你一次搞懂政策規範與知名分析師郭哲榮的布局心法！
🟡限空令是什麼？白話搞懂放空原理與救市目的
許多股市小白好奇：大盤跌得慘烈，主管機關為何老是盯著「放空」？在股市常態中，大多數人習慣「先買後賣」賺取上漲波段；放空則是逆向操作：當預期某檔股票未來會重挫，先向市場借來股票拋售，等價格跌落谷底再掏錢買回歸還，中間的價差就是利潤。
放空管道包括法人外資慣用的「借券賣出」，以及一般散戶常用的「融券放空」。然而，當系統性恐慌席捲市場，空方趁火打劫大舉摜壓，不僅會加速股價崩跌，更會把融資戶逼入斷頭追繳的「多殺多」深淵。主管機關祭出的「限空令」，就是把做空門檻與成本大幅墊高，替非理性賣壓踩煞車；而更嚴格的「禁空令」則是全面禁止特定放空，本次官方實施的屬於約束力道適中的限空，並非全面禁空。
🟡金管會啟動哪五措施？掐緊空方銀彈拉高門檻
面對國際股市牽動台股的劇烈震盪，金管會自 11 月 9 日起祭出五大穩市組合拳：
1. 借券賣出額度砍至 3%：盤中借券委託上限由前 30 日均量的 30% 驟降至 3%，實質鎖死外資借券做空的胃納量。
2. 融券保證金提高至 130%：上市櫃股票最低融券成數從 90% 抬高至 130%，想融券賣出的投資人得掏出更多自備現金，大幅墊高放空成本。
3. 放寬抵繳擔保品種類：面臨信用交易追繳時，經授信機構同意可用海外股票等具流動性的資產抵繳，避免持股遭強制拋售斷頭。
4. 鼓勵實施庫藏股：呼籲營運體質優良、現金充沛的企業進場買回自家股票，親自下場替股價護航。
5. 督促密集召開法說會：要求企業向市場充分揭露營運展望，用真實基本面破除恐慌迷霧。
🟡散戶股票還能買嗎？現股融資與當沖影響解析
限空令上路後，投資人權益是否受損？三大白話 QA 一次看懂：
Ｑ：買現股的散戶，股票還能正常買賣嗎？
完全不受影響！限空令只管借股票放空，用自己現金買賣現股，交易流程百分之百正常。
Ｑ：做融資買進的人該注意什麼？
融資買進未受限制，但大跌會壓低整戶擔保維持率，須防跌破 130% 警戒線，面臨追繳可用放寬的擔保品補足。
Ｑ：當沖交易與融券放空會受限嗎？
直接受影響！融券成本大增；當沖「先買後賣」不受影響，但「先賣後買」若未沖銷，轉為借券或融券難度極高，操作須格外謹慎。
🟡政策出手真的能止跌？盤點歷次實施成效盲點
限空令一出，股市就能立刻止跌反彈嗎？回顧過往經驗，政策多扮演「煞車皮」而非「萬靈丹」。2008 年金融海嘯即便祭出全面禁空，台股仍持續探底；2015 年祭出平盤下禁空，實施首日大盤甚至一度暴跌 7.5%；直到 2020 年疫情、2022 年升息及 2025 年關稅風暴祭出限空，指數才在籌碼沉澱後築底反攻。
市場專家分析，限空令核心功能在於拖慢下跌節奏、爭取情緒沉澱時間，無法直接扭轉全球總經趨勢。大盤後續能否真正止跌，仍繫於美股半導體指標是否回穩、外資籌碼是否翻多，以及融資浮額洗淨程度。
🟡郭哲榮為何敢砸兩億？揭國安基金歷史高勝率
面對恐慌殺盤，知名分析師郭哲榮（哲哲）卻逆勢重押台股！他自曝動用「理財型房貸」增資，今日再砸 5,000 萬買 0050，累計重押破 2 億元，直呼「買到沒錢了」，更霸氣狂言「有現金就該全壓，留現金以後會後悔」，並堅守年底 5 萬點誓約。
0050再加碼5千萬湊2億！郭哲榮曝理財房貸沒錢了 喊有現金就全壓
郭哲榮的底氣除看好 AI 基本面，更關鍵在於國安基金啟動護盤。盤點國安基金 9 次護盤史，除了 2000 年首次因政黨輪替環境不熟悉虧損 92.25% 之外，後續 8 次全數獲利出場，勝率高達 100%，包括 2004 年 319 槍擊案賺 218.75%、2008 年海嘯賺 53.21%、2020 年疫情賺 34.13%、2025 年關稅風暴賺 53%！他認為選前政策絕不會放任市場崩盤，恐慌正是長線買點。
資料來源：金融監督管理委員會、台灣證券交易所
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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許多股市小白好奇：大盤跌得慘烈，主管機關為何老是盯著「放空」？在股市常態中，大多數人習慣「先買後賣」賺取上漲波段；放空則是逆向操作：當預期某檔股票未來會重挫，先向市場借來股票拋售，等價格跌落谷底再掏錢買回歸還，中間的價差就是利潤。
放空管道包括法人外資慣用的「借券賣出」，以及一般散戶常用的「融券放空」。然而，當系統性恐慌席捲市場，空方趁火打劫大舉摜壓，不僅會加速股價崩跌，更會把融資戶逼入斷頭追繳的「多殺多」深淵。主管機關祭出的「限空令」，就是把做空門檻與成本大幅墊高，替非理性賣壓踩煞車；而更嚴格的「禁空令」則是全面禁止特定放空，本次官方實施的屬於約束力道適中的限空，並非全面禁空。
面對國際股市牽動台股的劇烈震盪，金管會自 11 月 9 日起祭出五大穩市組合拳：
1. 借券賣出額度砍至 3%：盤中借券委託上限由前 30 日均量的 30% 驟降至 3%，實質鎖死外資借券做空的胃納量。
2. 融券保證金提高至 130%：上市櫃股票最低融券成數從 90% 抬高至 130%，想融券賣出的投資人得掏出更多自備現金，大幅墊高放空成本。
3. 放寬抵繳擔保品種類：面臨信用交易追繳時，經授信機構同意可用海外股票等具流動性的資產抵繳，避免持股遭強制拋售斷頭。
4. 鼓勵實施庫藏股：呼籲營運體質優良、現金充沛的企業進場買回自家股票，親自下場替股價護航。
5. 督促密集召開法說會：要求企業向市場充分揭露營運展望，用真實基本面破除恐慌迷霧。
🟡散戶股票還能買嗎？現股融資與當沖影響解析
限空令上路後，投資人權益是否受損？三大白話 QA 一次看懂：
Ｑ：買現股的散戶，股票還能正常買賣嗎？
完全不受影響！限空令只管借股票放空，用自己現金買賣現股，交易流程百分之百正常。
Ｑ：做融資買進的人該注意什麼？
融資買進未受限制，但大跌會壓低整戶擔保維持率，須防跌破 130% 警戒線，面臨追繳可用放寬的擔保品補足。
Ｑ：當沖交易與融券放空會受限嗎？
直接受影響！融券成本大增；當沖「先買後賣」不受影響，但「先賣後買」若未沖銷，轉為借券或融券難度極高，操作須格外謹慎。
🟡政策出手真的能止跌？盤點歷次實施成效盲點
限空令一出，股市就能立刻止跌反彈嗎？回顧過往經驗，政策多扮演「煞車皮」而非「萬靈丹」。2008 年金融海嘯即便祭出全面禁空，台股仍持續探底；2015 年祭出平盤下禁空，實施首日大盤甚至一度暴跌 7.5%；直到 2020 年疫情、2022 年升息及 2025 年關稅風暴祭出限空，指數才在籌碼沉澱後築底反攻。
市場專家分析，限空令核心功能在於拖慢下跌節奏、爭取情緒沉澱時間，無法直接扭轉全球總經趨勢。大盤後續能否真正止跌，仍繫於美股半導體指標是否回穩、外資籌碼是否翻多，以及融資浮額洗淨程度。
🟡郭哲榮為何敢砸兩億？揭國安基金歷史高勝率
面對恐慌殺盤，知名分析師郭哲榮（哲哲）卻逆勢重押台股！他自曝動用「理財型房貸」增資，今日再砸 5,000 萬買 0050，累計重押破 2 億元，直呼「買到沒錢了」，更霸氣狂言「有現金就該全壓，留現金以後會後悔」，並堅守年底 5 萬點誓約。
0050再加碼5千萬湊2億！郭哲榮曝理財房貸沒錢了 喊有現金就全壓
郭哲榮的底氣除看好 AI 基本面，更關鍵在於國安基金啟動護盤。盤點國安基金 9 次護盤史，除了 2000 年首次因政黨輪替環境不熟悉虧損 92.25% 之外，後續 8 次全數獲利出場，勝率高達 100%，包括 2004 年 319 槍擊案賺 218.75%、2008 年海嘯賺 53.21%、2020 年疫情賺 34.13%、2025 年關稅風暴賺 53%！他認為選前政策絕不會放任市場崩盤，恐慌正是長線買點。
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