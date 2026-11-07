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香鬆沒人要求老師用秤的 老師：不知外界在幫我們叫苦什麼？

台北市營養午餐議題近日吵得沸沸揚揚，其中永安國小傳出主食「香鬆飯」，因需由老師每人發2克引起討論。有該校老師在臉書發文直指，學校發一包香鬆給各班已是行之有年，但看到學校團隊努力沒被看見，卻因有人刻意操弄，還間接變成政治鬥爭的籌碼，不免讓人生氣。台北市推動免費營養午餐，但近日有網友在社群發文，指出有學校設計的菜單中，出現香鬆飯，其中香鬆是發一包要老師以1人2克進行發放，引起網路熱議。永安國小老師黃國平在粉專「王子的教室」發文，提到永安國小的好，如學校硬體設備或是課程設計等，過去都是媒體陸續報導的，但曾幾何時，學校只能靠「電梯壞了」、「香鬆每生發太少」上媒體版面。黃國平指出，看到很多團隊的辛苦、努力沒有被看見，僅是有些人刻意操弄，讓全校師生被蒙羞，且不眠不休應付媒體詢問及上級壓力，甚至間接變成政治鬥爭的「籌碼」，不免讓人覺得要生氣。已經在永安國小服務多年的黃國平說，一直以來，學校香鬆都是一包發給各班，無論是先前需要家長自付營養午餐費用時，或是這學期政府開始補助營養午餐費用，都是這樣進行的。黃國平提到，各班老師都可以決定發放的方式，例如直接拌在飯桶中，或是一匙、一匙給，這樣的方法行之有年，老師也都沒有覺得不好。而各班老師也會訓練協助「打飯」的小天使，並不是老師在進行這件事，「不知道外界在幫我們叫苦什麼？」另外，黃國平直指，有人所提及的「2g」，其實從頭到尾營養師都是說「盛滿一匙」給學生就對了，沒有人要老師用秤的，「請不要拿這件事做文章。」他強調，營養師非常盡責，用餐時間會逐班查看是否有需要補充的菜量，甚至詢問剩餘菜色較多的原因，並調整煮法。黃國平強調，香鬆絕對不是營養午餐的主角，僅是偶爾出現的點綴，也不希望孩子過度依賴香鬆，老師們都會鼓勵孩子多吃正常飯菜，「相信家長也會支持老師這樣做」。最後，黃國平感嘆，在這麼多人一起努力的情況下，若只因為網路上一張香鬆的照片，就讓這一切的努力付諸流水，讓某些有心人士大作文章，不明事理的看瓜群眾跟著起舞，「其實是讓人很生氣也很不甘心的。」