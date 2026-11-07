「無法戀愛的理由」迷因最近在社群平台爆紅，寫實又挑剔的擇偶條件讓不少網友笑翻，原來這段洗腦旋律，竟是韓國女團BESTie在2013年推出的歌曲〈Love Options〉！這首13年前的舊歌意外翻紅，也讓早已解散8年的4名成員蕙妍、有智、海嶺及多惠重新受到關注，如今4人都已30多歲，正值輕熟女的美麗年紀，過去的經歷更是臥虎藏龍，不只其中3人竟是EXID初代成員，有人9歲就當童星、有人曾是JYP練習生，還有人參加《換乘戀愛3》，與交往13年的初戀男友分手後又復合！《NOWNEWS今日新聞》一次整理BESTie四姝的出道故事、真實年齡及近況，帶大家重新認識這群被一首「不能戀愛」神曲召喚回來的姐姐們。
蕙妍曾是EXID成員 出道後經濟困難打工維生
姜蕙妍（강혜연）1990年12月8日出生，今年35歲，身高164.5公分、體重47公斤，曾是人氣女團EXID、BESTie成員。她原本打算報考大學實用音樂系，後來通過練習生徵選，接受2年訓練後，於2012年2月16日以EXID成員身分出道，當時使用藝名是「多美」，不過僅活動約2個月便退出團體。2013年7月12日，她加入BESTie重新出道，擔任隊長，也是團內公認的童顏代表，直到2018年因經紀公司經營困難，團體活動才正式畫下句點。
姜蕙妍的演藝之路並不順遂，BESTie曾有超過2年沒有活動，讓她一度陷入經濟困境，不願向父母伸手要錢的她，只好到咖啡廳打工，甚至跑到東大門批發衣服再轉賣賺錢。其實她從練習生時期就做過便利商店、餐廳、運動用品店等各種兼職，因此被封為「打工女王」。儘管偶像生涯接連受挫，她仍沒有放棄歌手夢，2018年10月31日正式轉型為Trot（韓國演歌）歌手，推出首張迷你專輯《來了呀》，從女團偶像重新出發，展開個人演藝事業。
📌蕙妍小檔案
姓 名：姜蕙妍（강혜연）
生 日：1990年12月8日（35歲）
身 高：164.5公分
體 重：47公斤
血 型：A型
學 歷：朴文女子高中
出 道：2012年2月16日，以EXID成員身分出道
團 體：EXID、BESTie（皆已退出）
代表作：《HOLLA》、《두근두근》、《來了呀》
IG：https://www.instagram.com/yoni2_/
U Ji除了歌手也是演員 待過JYP差點跟SISTAR孝琳組團
U Ji（정유지）1991年1月2日出生，今年35歲，身高170公分、體重50公斤，曾是女團EXID、BESTie成員，後來轉型為音樂劇演員。她從小就有出色的歌唱天賦，準備升大學時，還一口氣考上韓國3所頂尖實用音樂科系，包括首爾藝術大學、東亞放送藝術大學及湖原大學。原本夢想成為聲樂老師的她，19歲進入JYP娛樂當練習生，當時還差點與SISTAR孝琳、SECRET宋枝恩組成女團，可惜出道計畫告吹。直到2012年2月16日，她才以EXID成員身分正式出道，卻在短短2個月後退團，2013年7月12日又加入BESTie，展開第二次女團生涯。
她不只會唱流行歌曲，歌唱實力更讓她成功跨足音樂劇圈，2014年以音樂劇《浪漫滿屋》出道，隔年還獲選演出音樂劇《夢幻女郎》，飾演電影版由偶像碧昂絲詮釋的「蒂娜瓊斯」，讓她相當興奮。2017年9月，她與經紀公司協議提前解約，正式退出BESTie，隨後替韓劇《今生是第一次》演唱原聲帶歌曲《星之圖》，並將事業重心轉往音樂劇，陸續演出《鐘樓怪人》、《安娜卡列尼娜》、《英雄本色》、《光州》等作品。
📌U ji小檔案
姓 名：鄭有智（정유지）
生 日：1991年1月2日（35歲）
身 高：170公分
體 重：50公斤
血 型：O型
學 歷：首爾藝術大學實用音樂系
經 紀：Big Boss娛樂
出 道：2012年2月16日，以EXID成員身分出道
團 體：EXID、BESTie（皆已退出）
代表作：《HOLLA》、《두근두근》、《浪漫滿屋》、《夢幻女郎》、《鐘樓怪人》
IG：https://www.instagram.com/__yudidi_
海嶺會唱會跳還很會打lol 擅長「貪啃奇」最高排位白金
海嶺（나해령）1994年11月11日出生，今年31歲，身高168公分、體重45公斤，曾是女團EXID、BESTie成員，其實她早在9歲就已經踏入演藝圈，2003年透過電影《黃山伐》以童星身分出道，飾演朴重勳所扮演的將軍大女兒。她也曾是JYP娛樂練習生，接受過長達6年的演員訓練，2012年2月16日以EXID成員身分出道，也是短短2個月便退出團體，隔年7月12日加入BESTie重新出道。與其他成員不同的是，海嶺原本就有演員底子，因此在女團活動期間，也持續參與電視劇及電影演出。
她外表看起來有些高冷，私下卻相當有綜藝感，雖然說話慢吞吞、聲音又細，卻很懂得抓時機接話，經常逗笑團員，還曾在綜藝節目《全民脫口秀你好》中表演「10秒落淚」，展現童星出身的演技實力。除了演戲、唱歌，她也是遊戲《英雄聯盟》的高手，尤其擅長使用角色「貪啃奇」，2019年賽季甚至曾打上白金牌位。隨著BESTie在2018年解散，她也把事業重心轉回戲劇圈，2023年與OSR娛樂簽約，並改用藝名「韓多羅」（한다라）重新出發，繼續朝演員之路發展。
📌海嶺小檔案
姓 名：羅海嶺（나해령）
藝 名：韓多羅（한다라）
生 日：1994年11月11日（31歲）
身 高：168公分
體 重：45公斤
血 型：A型
學 歷：首爾公演藝術高中影像藝術科
經 紀：OSR娛樂
出 道：2003年10月17日，以電影《黃山伐》童星身分出道
團 體：EXID、BESTie（皆已退出）
代表作：《黃山伐》、《HOLLA》、《두근두근》、《理判事判》
IG：https://www.instagram.com/haeryung_na_
多惠曾是SM練習生 《換乘戀愛3》復合前男友掀討論
多惠（송다혜）1993年6月12日出生，今年33歲，身高170公分、體重50公斤，曾是女團BESTie成員，也是團內唯一沒有EXID出道經歷的成員。她過去曾在SM娛樂接受練習生訓練，2013年7月12日以BESTie正式出道，擔任主舞及主Rapper，不只舞蹈實力出色，連高難度的獨舞及特技動作都難不倒她，歌唱能力也不輸團內主唱。2015年，她參加綜藝節目《秘密武器她》奪下冠軍，還因為身材曲線太突出，被封為「骨盆王」。不過，2017年9月她與經紀公司協議解約，正式退出BESTie，之後轉型為YouTuber，2020年10月推出個人單曲《Poison》，重新以歌手身分活動。
讓她真正再度受到關注，是2023年底出演韓國戀愛實境節目《換乘戀愛3》，她與初戀男友徐東振從2010年開始交往，愛情長跑長達13年，卻在2023年分手，當時她才剛失戀4個月就參加節目，經常忍不住落淚，讓不少觀眾看得心疼。原本兩人已經分手，沒想到節目結束後竟然真的復合，2024年7月4日由宋多惠親自宣布好消息，讓這段從18歲開始的初戀重新延續。除了戀愛話題，她也沒有放棄演藝事業，2026年4月2日正式以音樂劇《헤이그》出道，跨足音樂劇舞台，同年10月16日更與BESTie成員宣布團體重組消息。
📌多惠小檔案
姓 名：宋多惠（송다혜）
生 日：1993年6月12日（33歲）
身 高：170公分
體 重：50公斤
血 型：A型
學 歷：東國大學戲劇系肄業
經 紀：無
出 道：2013年7月12日，以BESTie成員身分出道
團 體：BESTie
代表作：《두근두근》、《Excuse Me》、《Poison》、《換乘戀愛3》、《헤이그》
IG：https://www.instagram.com/dahye0612
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姜蕙妍（강혜연）1990年12月8日出生，今年35歲，身高164.5公分、體重47公斤，曾是人氣女團EXID、BESTie成員。她原本打算報考大學實用音樂系，後來通過練習生徵選，接受2年訓練後，於2012年2月16日以EXID成員身分出道，當時使用藝名是「多美」，不過僅活動約2個月便退出團體。2013年7月12日，她加入BESTie重新出道，擔任隊長，也是團內公認的童顏代表，直到2018年因經紀公司經營困難，團體活動才正式畫下句點。
姜蕙妍的演藝之路並不順遂，BESTie曾有超過2年沒有活動，讓她一度陷入經濟困境，不願向父母伸手要錢的她，只好到咖啡廳打工，甚至跑到東大門批發衣服再轉賣賺錢。其實她從練習生時期就做過便利商店、餐廳、運動用品店等各種兼職，因此被封為「打工女王」。儘管偶像生涯接連受挫，她仍沒有放棄歌手夢，2018年10月31日正式轉型為Trot（韓國演歌）歌手，推出首張迷你專輯《來了呀》，從女團偶像重新出發，展開個人演藝事業。
📌蕙妍小檔案
姓 名：姜蕙妍（강혜연）
生 日：1990年12月8日（35歲）
身 高：164.5公分
體 重：47公斤
血 型：A型
學 歷：朴文女子高中
出 道：2012年2月16日，以EXID成員身分出道
團 體：EXID、BESTie（皆已退出）
代表作：《HOLLA》、《두근두근》、《來了呀》
IG：https://www.instagram.com/yoni2_/
U Ji（정유지）1991年1月2日出生，今年35歲，身高170公分、體重50公斤，曾是女團EXID、BESTie成員，後來轉型為音樂劇演員。她從小就有出色的歌唱天賦，準備升大學時，還一口氣考上韓國3所頂尖實用音樂科系，包括首爾藝術大學、東亞放送藝術大學及湖原大學。原本夢想成為聲樂老師的她，19歲進入JYP娛樂當練習生，當時還差點與SISTAR孝琳、SECRET宋枝恩組成女團，可惜出道計畫告吹。直到2012年2月16日，她才以EXID成員身分正式出道，卻在短短2個月後退團，2013年7月12日又加入BESTie，展開第二次女團生涯。
她不只會唱流行歌曲，歌唱實力更讓她成功跨足音樂劇圈，2014年以音樂劇《浪漫滿屋》出道，隔年還獲選演出音樂劇《夢幻女郎》，飾演電影版由偶像碧昂絲詮釋的「蒂娜瓊斯」，讓她相當興奮。2017年9月，她與經紀公司協議提前解約，正式退出BESTie，隨後替韓劇《今生是第一次》演唱原聲帶歌曲《星之圖》，並將事業重心轉往音樂劇，陸續演出《鐘樓怪人》、《安娜卡列尼娜》、《英雄本色》、《光州》等作品。
📌U ji小檔案
姓 名：鄭有智（정유지）
生 日：1991年1月2日（35歲）
身 高：170公分
體 重：50公斤
血 型：O型
學 歷：首爾藝術大學實用音樂系
經 紀：Big Boss娛樂
出 道：2012年2月16日，以EXID成員身分出道
團 體：EXID、BESTie（皆已退出）
代表作：《HOLLA》、《두근두근》、《浪漫滿屋》、《夢幻女郎》、《鐘樓怪人》
IG：https://www.instagram.com/__yudidi_
海嶺（나해령）1994年11月11日出生，今年31歲，身高168公分、體重45公斤，曾是女團EXID、BESTie成員，其實她早在9歲就已經踏入演藝圈，2003年透過電影《黃山伐》以童星身分出道，飾演朴重勳所扮演的將軍大女兒。她也曾是JYP娛樂練習生，接受過長達6年的演員訓練，2012年2月16日以EXID成員身分出道，也是短短2個月便退出團體，隔年7月12日加入BESTie重新出道。與其他成員不同的是，海嶺原本就有演員底子，因此在女團活動期間，也持續參與電視劇及電影演出。
她外表看起來有些高冷，私下卻相當有綜藝感，雖然說話慢吞吞、聲音又細，卻很懂得抓時機接話，經常逗笑團員，還曾在綜藝節目《全民脫口秀你好》中表演「10秒落淚」，展現童星出身的演技實力。除了演戲、唱歌，她也是遊戲《英雄聯盟》的高手，尤其擅長使用角色「貪啃奇」，2019年賽季甚至曾打上白金牌位。隨著BESTie在2018年解散，她也把事業重心轉回戲劇圈，2023年與OSR娛樂簽約，並改用藝名「韓多羅」（한다라）重新出發，繼續朝演員之路發展。
📌海嶺小檔案
姓 名：羅海嶺（나해령）
藝 名：韓多羅（한다라）
生 日：1994年11月11日（31歲）
身 高：168公分
體 重：45公斤
血 型：A型
學 歷：首爾公演藝術高中影像藝術科
經 紀：OSR娛樂
出 道：2003年10月17日，以電影《黃山伐》童星身分出道
團 體：EXID、BESTie（皆已退出）
代表作：《黃山伐》、《HOLLA》、《두근두근》、《理判事判》
IG：https://www.instagram.com/haeryung_na_
多惠（송다혜）1993年6月12日出生，今年33歲，身高170公分、體重50公斤，曾是女團BESTie成員，也是團內唯一沒有EXID出道經歷的成員。她過去曾在SM娛樂接受練習生訓練，2013年7月12日以BESTie正式出道，擔任主舞及主Rapper，不只舞蹈實力出色，連高難度的獨舞及特技動作都難不倒她，歌唱能力也不輸團內主唱。2015年，她參加綜藝節目《秘密武器她》奪下冠軍，還因為身材曲線太突出，被封為「骨盆王」。不過，2017年9月她與經紀公司協議解約，正式退出BESTie，之後轉型為YouTuber，2020年10月推出個人單曲《Poison》，重新以歌手身分活動。
讓她真正再度受到關注，是2023年底出演韓國戀愛實境節目《換乘戀愛3》，她與初戀男友徐東振從2010年開始交往，愛情長跑長達13年，卻在2023年分手，當時她才剛失戀4個月就參加節目，經常忍不住落淚，讓不少觀眾看得心疼。原本兩人已經分手，沒想到節目結束後竟然真的復合，2024年7月4日由宋多惠親自宣布好消息，讓這段從18歲開始的初戀重新延續。除了戀愛話題，她也沒有放棄演藝事業，2026年4月2日正式以音樂劇《헤이그》出道，跨足音樂劇舞台，同年10月16日更與BESTie成員宣布團體重組消息。
📌多惠小檔案
姓 名：宋多惠（송다혜）
生 日：1993年6月12日（33歲）
身 高：170公分
體 重：50公斤
血 型：A型
學 歷：東國大學戲劇系肄業
經 紀：無
出 道：2013年7月12日，以BESTie成員身分出道
團 體：BESTie
代表作：《두근두근》、《Excuse Me》、《Poison》、《換乘戀愛3》、《헤이그》
IG：https://www.instagram.com/dahye0612