今（7）日是立冬節氣，不少人準備煮麻油雞暖身，但「無毒教母」譚敦慈曾在節目中表示，麻油不適合高溫爆薑，油品冒煙可能產生致癌物，薑片炒到焦黑也有健康疑慮。她建議改用苦茶油煸薑、炒雞肉，再加入水分燉煮，起鍋前才淋麻油提香，烹調時務必先開抽油煙機，減少油煙暴露。
立冬煮麻油雞別先爆薑！譚敦慈示警恐致癌
譚敦慈曾在《醫師好辣》、《健康2.0》等節目分享，料理用油應留意發煙點，油品一旦冒煙，就可能產生有害物質。她最擔心的就是先熱鍋、倒入麻油，再放薑片煸到焦黃的麻油雞，過程中容易冒出大量油煙，甚至出現整鍋燒起來的情況，等於致癌物滿天飛，她都不敢吃。
譚敦慈指出，麻油不耐高溫，不適合拿來爆薑；薑片若炒到焦黑，燒焦食物也可能含有致癌物質。相較之下，苦茶油等發煙點較高的油品，更適合用於煸炒，麻油則應留到最後提味。
譚敦慈建議，料理時盡量減少爆香、油炸及燒烤等容易產生油煙的乾式烹調，改以加入水分燉煮的方式處理，讓溫度維持在接近攝氏100度。下廚前也要先開啟抽油煙機，減少油煙在室內散布。
麻油雞可先用苦茶油煸香薑片、加入雞肉拌炒，再放入水分燉煮，最後淋上麻油即可。選對油品、搭配適當烹調方式，才能在秋冬享用進補料理時，也兼顧烹調安全。
我是廣告 請繼續往下閱讀
譚敦慈曾在《醫師好辣》、《健康2.0》等節目分享，料理用油應留意發煙點，油品一旦冒煙，就可能產生有害物質。她最擔心的就是先熱鍋、倒入麻油，再放薑片煸到焦黃的麻油雞，過程中容易冒出大量油煙，甚至出現整鍋燒起來的情況，等於致癌物滿天飛，她都不敢吃。
譚敦慈指出，麻油不耐高溫，不適合拿來爆薑；薑片若炒到焦黑，燒焦食物也可能含有致癌物質。相較之下，苦茶油等發煙點較高的油品，更適合用於煸炒，麻油則應留到最後提味。
麻油雞可先用苦茶油煸香薑片、加入雞肉拌炒，再放入水分燉煮，最後淋上麻油即可。選對油品、搭配適當烹調方式，才能在秋冬享用進補料理時，也兼顧烹調安全。