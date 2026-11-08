演藝圈中不少藝人因長期在台灣發展，讓眾人誤以為是台灣人，像是金城武、吳尊、丁噹等等。汶萊籍男星吳尊當年在台灣出道，並加入男子團體「飛輪海」，帥氣外型擄獲許多少女的心，與老婆林麗吟結婚22年的他，過去曾在中國實境節目《婚前21天》中坦言，為了顧及事業與偶像形象，隱瞞了已婚事實，甚至讓老婆獨自去拍婚紗，吳尊說：「因為那時候在台灣，我們也不能公開，假如我一去拍，全世界都知道了！所以就沒辦法。」直到2013年才公開結婚消息，雖不少網友心疼林麗吟的處境，但婚後吳尊對老婆疼愛有加，夫妻倆至今感情依舊甜蜜。
瞞婚讓妻獨拍婚紗照 吳尊親吐當年無奈真相
吳尊2005年來台發展，並成為偶像團體「飛輪海」一員，不過他當時隱瞞已婚身分，與老婆林麗吟早在2004年便已登記結婚，不過消息直到2013年才公開，甚至傳出讓老婆自己去拍「一人的婚紗照」。對此，吳尊夫妻在節目《婚前21天》中還原經過，嫂嫂質問吳尊：「她為什麼一個人去拍？」他則解釋：「因為那時候在台灣，我們也不能公開，假如我一去拍，全世界都知道了！所以就沒辦法。」讓嫂嫂也替林麗吟叫屈，直呼好可憐！
不過，吳尊表示曾想要補拍與老婆的婚紗照，包括攝影師、場地都找好了，不過在最後一刻被林麗吟拒絕。不過雖然夫妻倆未正式拍攝婚紗，但多年後仍自己DIY拍攝一套婚紗照，甚至一對兒女Neinei和Max也換上禮服，全家福相當溫馨。
與老婆愛情長跑 吳尊結婚22年仍超甜
如今夫妻倆結婚22年感情依舊甜蜜，吳尊也是圈內專情、顧家的好男人、好爸爸代表，從16歲與老婆相戀，經歷秘婚、出道爆紅再到公開已婚身分，吳尊與老婆的感情始終沒變過，更曾透露自己每晚睡前一定會傳訊息跟老婆說晚安，認為這能讓對方感受到被感謝與重視。並誇讚老婆在他心中是最美的，對她的身材與外貌從無苛求。
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吳尊2005年來台發展，並成為偶像團體「飛輪海」一員，不過他當時隱瞞已婚身分，與老婆林麗吟早在2004年便已登記結婚，不過消息直到2013年才公開，甚至傳出讓老婆自己去拍「一人的婚紗照」。對此，吳尊夫妻在節目《婚前21天》中還原經過，嫂嫂質問吳尊：「她為什麼一個人去拍？」他則解釋：「因為那時候在台灣，我們也不能公開，假如我一去拍，全世界都知道了！所以就沒辦法。」讓嫂嫂也替林麗吟叫屈，直呼好可憐！
與老婆愛情長跑 吳尊結婚22年仍超甜
如今夫妻倆結婚22年感情依舊甜蜜，吳尊也是圈內專情、顧家的好男人、好爸爸代表，從16歲與老婆相戀，經歷秘婚、出道爆紅再到公開已婚身分，吳尊與老婆的感情始終沒變過，更曾透露自己每晚睡前一定會傳訊息跟老婆說晚安，認為這能讓對方感受到被感謝與重視。並誇讚老婆在他心中是最美的，對她的身材與外貌從無苛求。