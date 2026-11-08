男神金城武曾因不是台灣人，入圍金馬獎又被取消，而在台灣出道的非台籍藝人除了金城武外，還有女歌手丁噹！丁噹因在台灣發行唱片，唱紅偶像劇《下一站幸福》片頭曲〈我愛他〉，經常被誤會是台灣本土歌手，但其實丁噹是中國人。她17歲時因家境困苦，帶著100元人民幣（約新台幣500元）就離家出走，到處打工駐唱，最後才輾轉來台出道。
丁噹是中國人！17歲就離家闖蕩
丁噹出生在中國浙江，小的時候苦練桌球，本來想當國手，但後來父親經商失敗，讓她家道中落、父母離異，丁噹也開始過上餓著肚子的生活。因此她16歲那年，高中沒畢業就到處去打工，17歲時更直接留下字條告訴爸爸「我想要去看看外面的世界」，接著就帶著僅存的100元人民幣離家出走，四處闖蕩。
丁噹從駐唱歌手當起！被台灣唱片公司相中
丁噹說自己認識一名在酒吧駐唱的姐姐，吃住都靠對方接濟，姐姐還把她引薦給酒吧老闆，讓她上台唱歌。雖然第一次駐唱經驗很糟糕，她唱到全身緊張發抖、氣息不穩，但丁噹仍覺得這個初體驗很珍貴，她後來也真的成為小有名氣的駐唱歌手，甚至被滾石唱片相中，找她來台發展。
丁噹來台出道！被誤會是正港台灣人
可惜當時滾石遇到人事改組等風波，丁噹被閒置4年都出不了專輯，直到2007年被相信音樂挖掘，才成功在台灣推出首張唱片《離家出走》。由於丁噹唱歌、說話都沒什麼口音，因此不少粉絲都以為她是台灣人。2009年時，丁噹更靠一首〈我愛他〉紅遍全台，嘹亮的歌聲讓她在歌壇闖出屬於自己的一片天。
丁噹後來在台灣賺到錢後，2013年就在故鄉中國浙江嘉善縣買了兩房一廳的中古屋給爸爸住，2014年則在媽媽居住的社區附近買了預售屋，想就近孝親。一直到現在，丁噹仍持續維持中國、台灣兩地飛的工作模式，兩岸都有她的粉絲。
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丁噹出生在中國浙江，小的時候苦練桌球，本來想當國手，但後來父親經商失敗，讓她家道中落、父母離異，丁噹也開始過上餓著肚子的生活。因此她16歲那年，高中沒畢業就到處去打工，17歲時更直接留下字條告訴爸爸「我想要去看看外面的世界」，接著就帶著僅存的100元人民幣離家出走，四處闖蕩。
丁噹從駐唱歌手當起！被台灣唱片公司相中
丁噹說自己認識一名在酒吧駐唱的姐姐，吃住都靠對方接濟，姐姐還把她引薦給酒吧老闆，讓她上台唱歌。雖然第一次駐唱經驗很糟糕，她唱到全身緊張發抖、氣息不穩，但丁噹仍覺得這個初體驗很珍貴，她後來也真的成為小有名氣的駐唱歌手，甚至被滾石唱片相中，找她來台發展。
可惜當時滾石遇到人事改組等風波，丁噹被閒置4年都出不了專輯，直到2007年被相信音樂挖掘，才成功在台灣推出首張唱片《離家出走》。由於丁噹唱歌、說話都沒什麼口音，因此不少粉絲都以為她是台灣人。2009年時，丁噹更靠一首〈我愛他〉紅遍全台，嘹亮的歌聲讓她在歌壇闖出屬於自己的一片天。
丁噹後來在台灣賺到錢後，2013年就在故鄉中國浙江嘉善縣買了兩房一廳的中古屋給爸爸住，2014年則在媽媽居住的社區附近買了預售屋，想就近孝親。一直到現在，丁噹仍持續維持中國、台灣兩地飛的工作模式，兩岸都有她的粉絲。