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孫燕姿來台出道險被綁架 唱完2首歌歹徒持槍衝上台

歹徒失業欠債200萬 承認想綁架孫燕姿弄錢

孫燕姿嚇壞飛回新加坡 唱片公司加派40多人保護

」近來又引起討論，其實演藝圈還有不少被誤認是台灣人的歌手，新加坡天后孫燕姿就是其中之一。2000年她來台發行首張專輯《孫燕姿》，憑藉〈天黑黑〉一炮而紅，沒想到出道才短短1個多月，就在桃園中壢舉辦簽唱會時，遇上一名因失業、欠債200萬元而缺錢的男子持槍闖入，企圖綁架她勒索，甚至當場朝空中開槍，嚇得孫燕姿緊急中斷活動，事後還飛回新加坡向父母報平安。孫燕姿1978年新加坡出生，2000年、當時年僅22歲的孫燕姿來台出道發展，就以〈天黑黑〉迅速打開知名度，同年7月13日當晚她在桃園中壢舉辦簽唱會，現場擠進約700至800名歌迷，原本一切順利，沒想到她唱完2首歌、開始替粉絲簽名時，突然有一名身穿黑衣、牛仔褲的男子從舞台右側衝上來，手裡還拿著一把槍，接著朝空中開了一槍，突如其來的槍響讓現場瞬間陷入混亂。工作人員發現不對勁，立刻衝上前制伏男子，對方被壓制仍不斷叫囂，甚至用台語大喊：「做久了受不了，你有沒有聽懂？」現場也隨即疏散歌迷，受到驚嚇的孫燕姿則在工作人員保護下離開，原本熱鬧的簽唱會就這樣被迫喊卡。警方將男子帶回中壢派出所調查，確認他是27歲、已婚的陳俊源，過去曾擔任廚師，後來因失業、手部受傷無法工作，加上生活不順，積欠約200萬元債務。陳男供稱，自己因為經濟陷入困境，才會異想天開想從歌手身上弄到一筆錢，甚至認為就算因此被抓去關也無所謂，但他強調沒有傷人的意思。不過華納唱片當時認為，陳男衝上舞台時有企圖挾持孫燕姿的舉動，工作人員才會立刻將他制伏。至於讓全場嚇壞的槍枝，警方事後查出其實是一把經過改造的道具槍，槍管已被封閉，雖然扣下扳機仍會發出槍響，但不具殺傷力，所幸整起事件沒有造成任何人受傷。經歷這場驚魂，孫燕姿受到不小驚嚇，隨即返回新加坡向父母報平安，幾天後才再度來台完成宣傳及拍攝工作，而原定7月14日舉行的桃園簽唱會也因此延期。華納唱片不敢再大意，往後更增派40多名人員保護她，避免類似事件再次發生。事隔7年，孫燕姿2007年受訪時仍清楚記得當晚的恐怖畫面，她形容：「看到一個男生戴著帽子，就這樣衝上台，他是拿著一把槍，然後他的子彈就這樣飛上去，我看到子彈就這樣飛上去，然後就突然就亂了。」當時她還來不及反應，就被身旁的人推倒、拉住，現場一片混亂。