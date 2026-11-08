韓團BIGBANG正在舉行《XX : COSMOS》亞洲場次，11月7日、8日來到泰國曼谷Rajamangala國家體育場開唱，昨晚成員表演才因為下雨摔倒，今（8）日再遇不佳天氣、晚間突然大暴雨，GD（G-DRAGON）、太陽、大聲原本硬著頭皮照唱，但後半場實在頂不住雨勢，從「暫停演出」最後變成「忍痛取消」，3位成員也出來雙手合十鞠躬道歉，不只場內粉絲錯愕難過，得知消息的歌迷也替偶像、曼谷粉絲感到不捨；GD也被發現按讚粉絲拍下他淋雨唱《IF YOU》的影片，並留下一個難過落淚的符號。
曼谷無情豪雨 逼退BIGBANG取消演唱會
曼谷今晚天氣不佳，但是BIGBANG還是如期登台演出，唱到《IF YOU》時，GD、太陽、大聲是淋著雨硬唱，GD也被發現拿絲巾保護麥克風，後來雨越來越大，表演只好中斷，大螢幕也顯示泰文、英文、中文等3國語言的字幕，「因受惡劣天氣影響，演出需要暫停，給您帶來不便，我們深表歉意，我們將在可以恢復演出時通知您，請保持冷靜，並遵從工作人員的安全指示」。
但這場無情的雨似乎沒有要停，原本的靜待恢復演出的文字，最終變成忍痛取消，「因受惡劣天氣影響，演出不得不取消，給您帶來不便，我們深表歉意，請保持冷靜，聽從工作人員的所有安全指示，有序離開體育場」。
BIGBANG鞠躬道歉歌迷 GD按讚粉絲直拍留下「哭哭符號」
後來成員們等雨小一點後，全員出來道歉，GD說基於安全考量，「無論如何，我們也只能被迫中止演出....」大聲說：「我們真的不想回去，所以我們會努力想辦法，盡快創造機會，讓我們能夠再次跟大家見面。」太陽也表示由衷感謝今天來到現場的每一位，「真的很愛你們，謝謝大家。」最後3位成員一起雙手合十鞠躬道歉退場。
不少粉絲離席後，也紛紛PO出成員們敬業表演的畫面，「IG海巡王」聞名的GD也被發現，按讚了今晚自己淋成落湯雞演唱的影片，並且給了落淚的表情符號，讓不少歌迷心疼，畢竟演出是因為氣候才取消，希望BIGBANG不要自責。
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曼谷今晚天氣不佳，但是BIGBANG還是如期登台演出，唱到《IF YOU》時，GD、太陽、大聲是淋著雨硬唱，GD也被發現拿絲巾保護麥克風，後來雨越來越大，表演只好中斷，大螢幕也顯示泰文、英文、中文等3國語言的字幕，「因受惡劣天氣影響，演出需要暫停，給您帶來不便，我們深表歉意，我們將在可以恢復演出時通知您，請保持冷靜，並遵從工作人員的安全指示」。
但這場無情的雨似乎沒有要停，原本的靜待恢復演出的文字，最終變成忍痛取消，「因受惡劣天氣影響，演出不得不取消，給您帶來不便，我們深表歉意，請保持冷靜，聽從工作人員的所有安全指示，有序離開體育場」。
BIGBANG鞠躬道歉歌迷 GD按讚粉絲直拍留下「哭哭符號」
後來成員們等雨小一點後，全員出來道歉，GD說基於安全考量，「無論如何，我們也只能被迫中止演出....」大聲說：「我們真的不想回去，所以我們會努力想辦法，盡快創造機會，讓我們能夠再次跟大家見面。」太陽也表示由衷感謝今天來到現場的每一位，「真的很愛你們，謝謝大家。」最後3位成員一起雙手合十鞠躬道歉退場。
不少粉絲離席後，也紛紛PO出成員們敬業表演的畫面，「IG海巡王」聞名的GD也被發現，按讚了今晚自己淋成落湯雞演唱的影片，並且給了落淚的表情符號，讓不少歌迷心疼，畢竟演出是因為氣候才取消，希望BIGBANG不要自責。