第63屆金馬獎即將於本月22日登場，過往的金馬獎話題也隨之引發討論，除了金城武曾因國籍被取消獲獎資格外，沒想到華語歌王周杰倫竟拿過「最佳新演員」的獎座，而且當時的主持人剛好是胡瓜與侯佩岑，正值周杰倫與侯佩岑傳出熱戀緋聞的2005年，一旁的胡瓜還狂拱侯佩岑親下去，侯佩岑也露出甜笑，愛意完全藏不住。
周杰倫在2005年舉辦的第42屆金馬獎中，以電影《頭文字D》中的「藤原拓海」一角，擊敗《虫不知》梁洛施、《死亡寫真》黃婉伶、《生命狂想曲》賴雅妍等勁敵，拿下了「最佳新演員」的獎項，不僅在歌壇闖出一片天，就連影壇都獲得好成績。
周杰倫同台侯佩岑 胡瓜狂拱親下去
據悉，周杰倫在2004年8月多次登上侯佩岑主持節目後，兩人因而擦出火花，並於隔年2月被拍到同遊日本東京，直到2006年9月才結束戀情。那屆金馬獎也剛好正值「周侯戀」的瘋傳時間，主持人胡瓜看完入圍名單還直接說：「如果是周杰倫得獎，可不可以由侯佩岑頒給他。」還開玩笑狂拱她親下去，讓侯佩岑露出害羞的甜笑。
在宣布周杰倫得獎後，侯佩岑開心拍手，周杰倫講得獎感言時，鏡頭也狂cue侯佩岑，只見她一臉專注、露出燦爛笑容的看向對方，直接讓現場都被甜翻。胡瓜還在之後笑說前兩任做金鐘獎、金馬獎的主持人都陸續懷孕，讓侯佩岑假裝生氣的插腰說：「不要再一直亂講話了啦！瓜哥。」可愛模樣引發爆笑。
不只最佳新演員 周杰倫還拿過另一座金馬獎
事實上，這不是周杰倫唯一一座金馬獎，在2007年的第44屆金馬獎中，周杰倫又以自編自導自演的首部電影《不能說的·秘密》入圍多項獎項，並獲得了「最佳原創電影歌曲」、「年度台灣傑出電影」等大獎，在電影界成績也不容小覷。
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據悉，周杰倫在2004年8月多次登上侯佩岑主持節目後，兩人因而擦出火花，並於隔年2月被拍到同遊日本東京，直到2006年9月才結束戀情。那屆金馬獎也剛好正值「周侯戀」的瘋傳時間，主持人胡瓜看完入圍名單還直接說：「如果是周杰倫得獎，可不可以由侯佩岑頒給他。」還開玩笑狂拱她親下去，讓侯佩岑露出害羞的甜笑。
在宣布周杰倫得獎後，侯佩岑開心拍手，周杰倫講得獎感言時，鏡頭也狂cue侯佩岑，只見她一臉專注、露出燦爛笑容的看向對方，直接讓現場都被甜翻。胡瓜還在之後笑說前兩任做金鐘獎、金馬獎的主持人都陸續懷孕，讓侯佩岑假裝生氣的插腰說：「不要再一直亂講話了啦！瓜哥。」可愛模樣引發爆笑。
不只最佳新演員 周杰倫還拿過另一座金馬獎
事實上，這不是周杰倫唯一一座金馬獎，在2007年的第44屆金馬獎中，周杰倫又以自編自導自演的首部電影《不能說的·秘密》入圍多項獎項，並獲得了「最佳原創電影歌曲」、「年度台灣傑出電影」等大獎，在電影界成績也不容小覷。
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