林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎在YouTube頻道「出神入化廖醫師」表示，生活中有些看似節儉的習慣，可能讓身體長期暴露在健康風險中。他整理5大生活壞習慣，包含吃腐爛或發霉食物、長期依賴加工食品、反覆吃隔夜菜、炒完菜立即關抽油煙機，以及重複使用炸油，都可能嚴重造成健康負擔。他就曾遇過一家三口接連被診斷出胃腸道癌症，經分析後認為，可能與長期食用剩菜剩飯有關，提醒民眾別為了省小錢賠上健康。
省幾十元恐把癌症風險吃進肚！醫師揭「5大省錢壞習慣」
🟡買特價爛蔬果、吃發霉或過期食品
廖繼鼎指出，許多人看到蔬果局部腐爛，會認為只要切掉壞掉的部分就能繼續吃；木耳、香菇、紅棗等乾貨發霉後，也有人捨不得丟棄，想透過清洗、擦拭或曬乾繼續食用。
不過，食物一旦發霉，肉眼看不見的菌絲可能早已擴散，還可能產生黃麴毒素。這種物質已被世界衛生組織列為一級致癌物，長期攝取會提高肝癌風險。至於過期食品，即使外觀看起來正常、聞起來沒有異味，也可能滋生細菌，食用後引發腸胃炎、嘔吐等不適，保存不當更可能影響健康。
🟡長期依賴加工食品
速食、泡麵、香腸等食品方便又省時，但通常含有較高的糖、鹽及添加物，若長期大量食用，可能增加健康負擔及罹癌風險。廖繼鼎曾分享，一名30多歲工程師因工作忙碌，經常以速食、泡麵及香腸解決三餐，後來確診晚期胃癌，提醒民眾應減少加工食品攝取，多選擇新鮮食材。
🟡習慣吃剩菜剩飯
冰箱只能延長食物保存時間，無法完全阻止細菌滋生及食物成分變化，尤其綠葉蔬菜隔夜後可能產生較多亞硝酸鹽，長期食用恐增加消化道癌症風險。廖繼鼎曾遇過一家三口接連罹患胃腸道癌症，分析後認為可能與全家長期吃剩菜剩飯有關，建議每餐適量準備，盡量當餐吃完。
🟡炒完菜立刻關掉抽油煙機
烹調時產生的油煙含有多種有害物質，長期吸入可能增加肺癌風險。抽油煙機應在開始料理前就先開啟，烹調期間持續運轉，煮完後也要再開3至5分鐘，讓殘留油煙充分排出，不能為了省電太早關閉。
🟡炸油反覆高溫使用
不少家庭炸完食物後會留下剩油，打算下次繼續使用，但食用油經過多次高溫加熱，可能產生反式脂肪酸及油脂氧化產物，增加身體代謝負擔，長期攝取也可能提高健康風險，不宜為了省油錢一再回鍋。
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🟡買特價爛蔬果、吃發霉或過期食品
廖繼鼎指出，許多人看到蔬果局部腐爛，會認為只要切掉壞掉的部分就能繼續吃；木耳、香菇、紅棗等乾貨發霉後，也有人捨不得丟棄，想透過清洗、擦拭或曬乾繼續食用。
不過，食物一旦發霉，肉眼看不見的菌絲可能早已擴散，還可能產生黃麴毒素。這種物質已被世界衛生組織列為一級致癌物，長期攝取會提高肝癌風險。至於過期食品，即使外觀看起來正常、聞起來沒有異味，也可能滋生細菌，食用後引發腸胃炎、嘔吐等不適，保存不當更可能影響健康。
速食、泡麵、香腸等食品方便又省時，但通常含有較高的糖、鹽及添加物，若長期大量食用，可能增加健康負擔及罹癌風險。廖繼鼎曾分享，一名30多歲工程師因工作忙碌，經常以速食、泡麵及香腸解決三餐，後來確診晚期胃癌，提醒民眾應減少加工食品攝取，多選擇新鮮食材。
🟡習慣吃剩菜剩飯
冰箱只能延長食物保存時間，無法完全阻止細菌滋生及食物成分變化，尤其綠葉蔬菜隔夜後可能產生較多亞硝酸鹽，長期食用恐增加消化道癌症風險。廖繼鼎曾遇過一家三口接連罹患胃腸道癌症，分析後認為可能與全家長期吃剩菜剩飯有關，建議每餐適量準備，盡量當餐吃完。
烹調時產生的油煙含有多種有害物質，長期吸入可能增加肺癌風險。抽油煙機應在開始料理前就先開啟，烹調期間持續運轉，煮完後也要再開3至5分鐘，讓殘留油煙充分排出，不能為了省電太早關閉。
🟡炸油反覆高溫使用
不少家庭炸完食物後會留下剩油，打算下次繼續使用，但食用油經過多次高溫加熱，可能產生反式脂肪酸及油脂氧化產物，增加身體代謝負擔，長期攝取也可能提高健康風險，不宜為了省油錢一再回鍋。