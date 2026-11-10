輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳承認外遇，小三黃樂（Alice Huang）更被指涉嫌替中國從事間諜活動，沒想到連韓國女團MAMAMOO成員華莎（HWASA）也意外被牽扯進來！原來黃仁勳過去曾公開表達對華莎的喜愛，如今有韓國網友認為，華莎跟黃樂神韻幾分相似，忍不住笑說：「原來黃爸喜歡這類型的女生？」引起不少討論，不過也有粉絲反駁兩人根本不像，不希望女神無端被捲入婚外情風波。
黃仁勳曾公開告白華莎 連她的歌都會唱
黃仁勳今年6月登上劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，被問到平常喜歡哪些K-POP歌手時，毫不猶豫點名華莎，還主動提起她的代表歌曲〈Good Goodbye〉，甚至連當時剛推出的〈So Cute〉都聽過，讓劉在錫驚訝反問：「連新歌都知道嗎？」黃仁勳更大讚華莎不只歌唱實力好，舞蹈也非常出色，對她的欣賞完全藏不住。
這段訪問當時就引起韓國網友熱議，華莎本人後來在《我家的熊孩子》透露，原本根本不知道黃仁勳是誰，直到身邊親友接連傳訊祝賀，才發現自己被全球科技巨頭公開點名，收到的訊息甚至比拿下音樂節目冠軍時還多，受寵若驚的她，還特地親手寫信向黃仁勳表達感謝。只是沒想到幾個月後，黃仁勳跟華莎的名字，竟因一場婚外情風波被放在一起討論。
承認外遇黃樂 韓網對比華莎美貌：長得有點像
隨著黃仁勳與黃樂在台灣同進同出的畫面曝光，有網友拿黃樂與華莎的照片比較，發現兩人長相、神韻似乎有幾分相似，忍不住調侃：「原來黃爸喜歡這一型！」不過也有粉絲認為兩人根本不像，華莎只是單純受到黃仁勳欣賞，卻莫名被扯進婚外情風波，實在有些無辜。
《紐約時報》10月底率先揭露，黃仁勳與一名被美國情報機構懷疑替中國蒐集情報的女子黃樂「關係密切」、有戀愛的可能，當時輝達澄清兩人只是正常商業往來。沒想到事件延燒近2週，黃仁勳終於在美國時間11月8日、台灣時間9日發信向員工坦承外遇，並向妻子及孩子道歉，輝達董事會也宣布展開獨立調查。
我是廣告 請繼續往下閱讀
黃仁勳今年6月登上劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，被問到平常喜歡哪些K-POP歌手時，毫不猶豫點名華莎，還主動提起她的代表歌曲〈Good Goodbye〉，甚至連當時剛推出的〈So Cute〉都聽過，讓劉在錫驚訝反問：「連新歌都知道嗎？」黃仁勳更大讚華莎不只歌唱實力好，舞蹈也非常出色，對她的欣賞完全藏不住。
這段訪問當時就引起韓國網友熱議，華莎本人後來在《我家的熊孩子》透露，原本根本不知道黃仁勳是誰，直到身邊親友接連傳訊祝賀，才發現自己被全球科技巨頭公開點名，收到的訊息甚至比拿下音樂節目冠軍時還多，受寵若驚的她，還特地親手寫信向黃仁勳表達感謝。只是沒想到幾個月後，黃仁勳跟華莎的名字，竟因一場婚外情風波被放在一起討論。
承認外遇黃樂 韓網對比華莎美貌：長得有點像
隨著黃仁勳與黃樂在台灣同進同出的畫面曝光，有網友拿黃樂與華莎的照片比較，發現兩人長相、神韻似乎有幾分相似，忍不住調侃：「原來黃爸喜歡這一型！」不過也有粉絲認為兩人根本不像，華莎只是單純受到黃仁勳欣賞，卻莫名被扯進婚外情風波，實在有些無辜。
《紐約時報》10月底率先揭露，黃仁勳與一名被美國情報機構懷疑替中國蒐集情報的女子黃樂「關係密切」、有戀愛的可能，當時輝達澄清兩人只是正常商業往來。沒想到事件延燒近2週，黃仁勳終於在美國時間11月8日、台灣時間9日發信向員工坦承外遇，並向妻子及孩子道歉，輝達董事會也宣布展開獨立調查。