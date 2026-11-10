Disney+ 話題韓劇《再婚皇后》由申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮主演，上線後掀起全球追劇熱潮，為了讓粉絲親身感受宮廷魅力，Disney+ 推出4大主題活動，分別在台北羊空間 YOUNG SPACE、紫木槿韓餐酒館、聲島咖啡 BEING CAFE，以及全台 COMEBUY 門市登場，不只可以坐上皇后寶座、與4大角色免費拍貼，還能品嚐角色特調、領取限定小卡。《NOWNEWS今日新聞》整理4大活動地點、時間、特色及贈品領取方式。
《再婚皇后》4大快閃地點一次看！免費拍貼、角色特調都有
《再婚皇后》改編自韓國人氣網路漫畫，故事描述東大帝國皇后娜菲爾，因丈夫索本修愛上奴隸出身的菈絲塔，甚至提出離婚要求，沒想到娜菲爾不僅爽快答應，還當場宣布要改嫁西王國王子海因里，展開充滿背叛、愛情與權力鬥爭的宮廷故事。影集目前於 Disney+ 獨家播出，預計11月25日迎來大結局。
這次《再婚皇后》聯名活動橫跨沉浸式快閃空間、韓式餐酒館、咖啡廳與手搖飲店，除了台北3處實體打卡地點，全台 COMEBUY 門市也同步推出限定企劃，各有不同特色。
《再婚皇后》羊空間快閃店：坐皇后寶座、與4大角色免費拍貼
想體驗宮廷氛圍，可以前往台北中山區「羊空間 YOUNG SPACE」，現場打造成《再婚皇后》劇中的東大帝國，設置皇后寶座、皇家庭園、經典劇照牆與金句自拍鏡，讓粉絲彷彿走進韓劇場景。
其中最大亮點是「4大角色拍貼機」，只要在 Threads 發布活動照片與觀後心得，並標註指定 Hashtag，即可免費兌換拍貼體驗，每日下午1時至晚間9時開放。除此之外，每週六、日下午3時至晚間7時，只要出示 Disney+ 訂閱畫面並完成社群打卡，就有機會領取限定特調組，內含主題飲品、角色小卡及 LINE WEBTOON 代幣，每日限量50份。
📌11月9日至11月29日，台北市中山區中山北路二段18號1樓。
《再婚皇后》紫木槿韓餐酒館：皇室套餐1380元起、打卡送小卡
如果想邊追劇邊享用韓式美食，台北信義區「紫木槿韓餐酒館」則將店面化身東大帝國宮廷餐桌，戶外設置象徵皇權的皇后王座，店內也有劇照牆可以拍照。
店家同步推出《再婚皇后》主題菜單，雙人套餐1380元起，包含韓式烤肉、傳統豆腐煲、石鍋拌飯、蟹膏起司烘蛋等韓式料理，還有4款手作小菜可以免費續加。點購「再婚皇后 雙人套餐」或「東王國盛宴 四人套餐」，還會額外贈送哈密瓜冰淇淋。
想收藏周邊的粉絲，只要在 Threads 分享照片與觀後心得，並標註「#再婚皇后」、「#Disney+」，就有機會獲得官方小卡組，平日每日限量10份、假日30份，送完為止。
📌 11月9日至12月2日，台北市信義區忠孝東路四段515號。
《再婚皇后》聲島咖啡：渣男皇帝變特調！4大角色飲品登場
台北師大商圈的「聲島咖啡 BEING CAFE」則以劇中4大角色為靈感，推出4款期間限定飲品，將每個人的性格轉化成不同風味。代表皇后娜菲爾的「冰封玫瑰」，以玫瑰花香、檸檬酸感與咖啡苦韻展現堅強個性；皇帝索本修的「帝王特調」則是入口香甜、杯底卻藏著苦可可，呼應他的甜言蜜語與薄情。
王子海因里的「鳥語心動」以蝶豆花搭配蜂蜜，呈現溫柔浪漫的形象；菈絲塔的「綠茶心計」則以荔枝、烏龍茶與覆盆莓打造，看似清甜卻暗藏心機，完美呼應她在劇中的個性。
店內同樣設置劇照牆與角色打卡區，在 Threads 發布照片與心得並標註指定 Hashtag，即可依現場規則領取官方小卡組，平日每日限量10份、假日30份。
📌 11月9日至12月2日，台北市大安區師大路102巷18號。
《再婚皇后》COMEBUY全台聯名：買茶拿鐵拿角色小卡、抽600枚代幣
不住台北也不用失望！Disney+ 攜手 LINE WEBTOON 與 COMEBUY 推出全台聯名活動，即日起至11月30日，只要在 COMEBUY 購買指定茶拿鐵系列飲品，就能參加限定贈獎活動，有機會獲得《再婚皇后》角色小卡，以及最高600枚 LINE WEBTOON 代幣，贈品數量有限。
此外，粉絲前往 LINE WEBTOON 閱讀《再婚皇后》原著漫畫，也有機會抽中 COMEBUY 飲料券。COMEBUY 官方社群另外推出抽獎活動，只要按讚、分享指定貼文，標註一位好友，並留言「最想讓《再婚皇后》的誰，陪你喝茶過冬？」，就有機會抽中4張角色小卡全套及600枚 LINE WEBTOON 代幣。
📌 11月9日至11月30日，全台 COMEBUY 門市，活動贈品及兌換方式依官方公告為準。
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《再婚皇后》改編自韓國人氣網路漫畫，故事描述東大帝國皇后娜菲爾，因丈夫索本修愛上奴隸出身的菈絲塔，甚至提出離婚要求，沒想到娜菲爾不僅爽快答應，還當場宣布要改嫁西王國王子海因里，展開充滿背叛、愛情與權力鬥爭的宮廷故事。影集目前於 Disney+ 獨家播出，預計11月25日迎來大結局。
這次《再婚皇后》聯名活動橫跨沉浸式快閃空間、韓式餐酒館、咖啡廳與手搖飲店，除了台北3處實體打卡地點，全台 COMEBUY 門市也同步推出限定企劃，各有不同特色。
|活動地點
|活動時間
|亮點
|羊空間 YOUNG SPACE（台北中山區）
|11/9～11/29
|皇后寶座、免費角色拍貼、限定特調組
|紫木槿韓餐酒館（台北信義區）
|11/9～12/2
|宮廷主題套餐、皇后寶座、免費小卡
|聲島咖啡 BEING CAFE（台北大安區）
|11/9～12/2
|4款角色特調、劇照打卡牆、免費小卡
|全台 COMEBUY 門市
|11/9～11/30
|茶拿鐵聯名活動、角色小卡、WEBTOON代幣
想體驗宮廷氛圍，可以前往台北中山區「羊空間 YOUNG SPACE」，現場打造成《再婚皇后》劇中的東大帝國，設置皇后寶座、皇家庭園、經典劇照牆與金句自拍鏡，讓粉絲彷彿走進韓劇場景。
其中最大亮點是「4大角色拍貼機」，只要在 Threads 發布活動照片與觀後心得，並標註指定 Hashtag，即可免費兌換拍貼體驗，每日下午1時至晚間9時開放。除此之外，每週六、日下午3時至晚間7時，只要出示 Disney+ 訂閱畫面並完成社群打卡，就有機會領取限定特調組，內含主題飲品、角色小卡及 LINE WEBTOON 代幣，每日限量50份。
📌11月9日至11月29日，台北市中山區中山北路二段18號1樓。
如果想邊追劇邊享用韓式美食，台北信義區「紫木槿韓餐酒館」則將店面化身東大帝國宮廷餐桌，戶外設置象徵皇權的皇后王座，店內也有劇照牆可以拍照。
店家同步推出《再婚皇后》主題菜單，雙人套餐1380元起，包含韓式烤肉、傳統豆腐煲、石鍋拌飯、蟹膏起司烘蛋等韓式料理，還有4款手作小菜可以免費續加。點購「再婚皇后 雙人套餐」或「東王國盛宴 四人套餐」，還會額外贈送哈密瓜冰淇淋。
想收藏周邊的粉絲，只要在 Threads 分享照片與觀後心得，並標註「#再婚皇后」、「#Disney+」，就有機會獲得官方小卡組，平日每日限量10份、假日30份，送完為止。
📌 11月9日至12月2日，台北市信義區忠孝東路四段515號。
台北師大商圈的「聲島咖啡 BEING CAFE」則以劇中4大角色為靈感，推出4款期間限定飲品，將每個人的性格轉化成不同風味。代表皇后娜菲爾的「冰封玫瑰」，以玫瑰花香、檸檬酸感與咖啡苦韻展現堅強個性；皇帝索本修的「帝王特調」則是入口香甜、杯底卻藏著苦可可，呼應他的甜言蜜語與薄情。
王子海因里的「鳥語心動」以蝶豆花搭配蜂蜜，呈現溫柔浪漫的形象；菈絲塔的「綠茶心計」則以荔枝、烏龍茶與覆盆莓打造，看似清甜卻暗藏心機，完美呼應她在劇中的個性。
店內同樣設置劇照牆與角色打卡區，在 Threads 發布照片與心得並標註指定 Hashtag，即可依現場規則領取官方小卡組，平日每日限量10份、假日30份。
📌 11月9日至12月2日，台北市大安區師大路102巷18號。
不住台北也不用失望！Disney+ 攜手 LINE WEBTOON 與 COMEBUY 推出全台聯名活動，即日起至11月30日，只要在 COMEBUY 購買指定茶拿鐵系列飲品，就能參加限定贈獎活動，有機會獲得《再婚皇后》角色小卡，以及最高600枚 LINE WEBTOON 代幣，贈品數量有限。
此外，粉絲前往 LINE WEBTOON 閱讀《再婚皇后》原著漫畫，也有機會抽中 COMEBUY 飲料券。COMEBUY 官方社群另外推出抽獎活動，只要按讚、分享指定貼文，標註一位好友，並留言「最想讓《再婚皇后》的誰，陪你喝茶過冬？」，就有機會抽中4張角色小卡全套及600枚 LINE WEBTOON 代幣。
📌 11月9日至11月30日，全台 COMEBUY 門市，活動贈品及兌換方式依官方公告為準。