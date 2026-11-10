豊漁餐飲集團旗下、進駐台中漢神洲際購物廣場的「作 天麩羅‧割烹」，除了是米其林二星「盈科」稗田良平主廚監製，並迎來日本主廚大内仁大（Jindai Ouchi），推出全新13道套餐。大内主廚出身三代料理世家，家族亦經營料理學校，他也曾擔任料理學校講師，並旅居曼谷6年，歷任多家高端天麩羅餐廳主廚，更曾經參與當時仍為皇太子的德仁天皇訪問秋田時的宴席接待。此次來台，他選擇回歸純粹的江戶前天麩羅，呈現旬味之美。「作 天麩羅‧割烹」即起接受預約，套餐價位每人3300元+10%。
擁有30年和食資歷的日本主廚大内仁大（Jindai Ouchi），畢業於大阪阿倍野辻調理師專門學校，他從橫濱皇家花園酒店的日本料理部門起步，接受嚴謹的師徒制度訓練，也曾在故鄉秋田擔任日本料理講師多年。任職飯店期間，更曾以料理團隊副主廚身分，參與當時仍為皇太子的德仁天皇訪問秋田時的宴席接待。2018年起赴曼谷發展，先後擔任「天婦羅 銀座天春」行政主廚及「天ぷら MIDO」主廚。台灣則成為他繼泰國之後，第二個海外發展據點。
回歸江戶前本味 選用兩款胡麻油為基底
大内主廚說：「食材本身不好吃，就算拿去炸，也不會變得好吃。」天麩羅看似簡單，實則最考驗料理人的基本功。他也提到：「炸天麩羅時，要用眼睛觀察顏色，也要用耳朵聽油炸的聲音。」大內認為從色澤、聲音到食材的變化，每一個細節都是判斷火候的關鍵。不同食材各有適合的炸製溫度與時間，唯有精準掌握最佳賞味時刻。
起源於東京的江戶前天麩羅，亦屬於日本關東天麩羅的代表風格。此次大内沿用此派別的傳統做法，以全蛋、冰塊水與紫羅蘭麵粉調製麵衣，並精選兩款日本胡麻油作為炸油基底，一款帶有鮮明的焙煎香氣，另一款則能保留食材本身的風味，兼顧穩定性與清爽口感。料理過程中，更會依據季節、食材含水量與質地，細緻調整裹粉比例及炸製時間，讓輕薄酥脆的麵衣襯托食材原味。
全新套餐共有13道菜 魚、海老、海膽、和牛兼備
「作 天麩羅‧割烹」師承米其林二星日本料理技藝體系，打造全台首間融合天麩羅與割烹精髓的日料品牌。以割烹鋪陳旬味，勾勒四季節奏，由米其林二星「盈科」稗田良平主廚任品牌監製，他也肯定大内的炸工與料理風味，認為本季更應回歸簡單、純粹的江戶前風格，減少繁複醬汁與多餘裝飾，讓食材成為料理主角。
全新13道套餐以清爽的蛋豆腐搭配蟹肉、飛魚卵揭開序幕，接續以當季鮮魚比目魚與縞鰺生魚片造里，展現和食料理的細緻開場。在清爽的前菜之後，天麩羅經典食材車海老登場，以薄脆麵衣鎖住蝦肉的鮮甜；蘆筍保留鮮嫩飽滿的水分，江戶前經典魚種鱚魚（沙梭）則以輕盈麵衣襯托細緻魚肉。此外，亦精選青椒、櫛瓜及舞茸等旬味蔬食，透過精準火候呈現蔬菜自然的甘甜與香氣。
中途以若布酢物轉換味蕾，隨後登場的北海道海膽大葉卷，分別搭配魚子醬與山葵，呈現濃郁海味的不同層次；Ａ5和牛夏多布里昂則以芝麻葉包裹，交織豐沛肉香與草本氣息。最後食事提供傳統天丼或天茶二選一，天茶特別將炸物與茶湯分開盛裝，讓賓客依照喜好自行搭配，品嚐不同口感。餐後則以綿密的手工布丁與麝香葡萄作結。
🟡作 天麩羅‧割烹相關資訊：
地址：台中漢神洲際購物廣場5樓（台中市北屯區崇德路三段865號5樓）
營業時間：12:00~14:30、18:00~20:30
訂位：專線02-2366-0792或線上訂位
套餐價位：3300元+10%
備註：採預約制，預訂後需匯款或刷卡支付全額。
漢來日月行館邀請東京米其林二星主廚 11月18日推晚宴
另外，享有「全台最美湖畔美術館」美譽的漢來日月行館則是宣告，將於11月18日邀請東京米其林二星主廚朝比奈悟（Satoru Asahina），親率日本ASAHINA Gastronome餐廳團隊來台，於館內四季餐廳獻上一場限定客座晚宴，限量50席。漢來日月行館表示，此晚宴開放預訂後反應熱烈，目前席次已近售罄，僅剩零星名額。
朝比奈悟師承被譽為「世紀名廚」的法國料理大師侯布雄（Joël Robuchon），擁有逾30年法式料理資歷，2019年創立「ASAHINA Gastronome」，開幕後即獲東京米其林一星肯定，2022年晉升二星並持續蟬聯。其料理承襲經典法餐精髓，融合當代創新思維，講究食材本味、細膩工序與藝術般的擺盤美學。此次客座晚宴將由主廚親自操刀，以精湛技藝演繹法式料理的優雅層次，搭配精選葡萄酒，每位1萬1900元加一成服務費。
漢來日月行館同步推出「米其林星饗宴」一泊二食限定住房專案，雙人入住尊榮湖景客房每房4萬6900元，包含雙人米其林客座晚宴、翌日早餐及專屬旅行禮遇。旅客不僅能細細品味法式料理的多重風味，更可在客房內享受溫泉療癒，遠眺日月潭晨昏變幻。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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大内主廚說：「食材本身不好吃，就算拿去炸，也不會變得好吃。」天麩羅看似簡單，實則最考驗料理人的基本功。他也提到：「炸天麩羅時，要用眼睛觀察顏色，也要用耳朵聽油炸的聲音。」大內認為從色澤、聲音到食材的變化，每一個細節都是判斷火候的關鍵。不同食材各有適合的炸製溫度與時間，唯有精準掌握最佳賞味時刻。
起源於東京的江戶前天麩羅，亦屬於日本關東天麩羅的代表風格。此次大内沿用此派別的傳統做法，以全蛋、冰塊水與紫羅蘭麵粉調製麵衣，並精選兩款日本胡麻油作為炸油基底，一款帶有鮮明的焙煎香氣，另一款則能保留食材本身的風味，兼顧穩定性與清爽口感。料理過程中，更會依據季節、食材含水量與質地，細緻調整裹粉比例及炸製時間，讓輕薄酥脆的麵衣襯托食材原味。
「作 天麩羅‧割烹」師承米其林二星日本料理技藝體系，打造全台首間融合天麩羅與割烹精髓的日料品牌。以割烹鋪陳旬味，勾勒四季節奏，由米其林二星「盈科」稗田良平主廚任品牌監製，他也肯定大内的炸工與料理風味，認為本季更應回歸簡單、純粹的江戶前風格，減少繁複醬汁與多餘裝飾，讓食材成為料理主角。
全新13道套餐以清爽的蛋豆腐搭配蟹肉、飛魚卵揭開序幕，接續以當季鮮魚比目魚與縞鰺生魚片造里，展現和食料理的細緻開場。在清爽的前菜之後，天麩羅經典食材車海老登場，以薄脆麵衣鎖住蝦肉的鮮甜；蘆筍保留鮮嫩飽滿的水分，江戶前經典魚種鱚魚（沙梭）則以輕盈麵衣襯托細緻魚肉。此外，亦精選青椒、櫛瓜及舞茸等旬味蔬食，透過精準火候呈現蔬菜自然的甘甜與香氣。
地址：台中漢神洲際購物廣場5樓（台中市北屯區崇德路三段865號5樓）
營業時間：12:00~14:30、18:00~20:30
訂位：專線02-2366-0792或線上訂位
套餐價位：3300元+10%
備註：採預約制，預訂後需匯款或刷卡支付全額。
漢來日月行館邀請東京米其林二星主廚 11月18日推晚宴
另外，享有「全台最美湖畔美術館」美譽的漢來日月行館則是宣告，將於11月18日邀請東京米其林二星主廚朝比奈悟（Satoru Asahina），親率日本ASAHINA Gastronome餐廳團隊來台，於館內四季餐廳獻上一場限定客座晚宴，限量50席。漢來日月行館表示，此晚宴開放預訂後反應熱烈，目前席次已近售罄，僅剩零星名額。
朝比奈悟師承被譽為「世紀名廚」的法國料理大師侯布雄（Joël Robuchon），擁有逾30年法式料理資歷，2019年創立「ASAHINA Gastronome」，開幕後即獲東京米其林一星肯定，2022年晉升二星並持續蟬聯。其料理承襲經典法餐精髓，融合當代創新思維，講究食材本味、細膩工序與藝術般的擺盤美學。此次客座晚宴將由主廚親自操刀，以精湛技藝演繹法式料理的優雅層次，搭配精選葡萄酒，每位1萬1900元加一成服務費。
漢來日月行館同步推出「米其林星饗宴」一泊二食限定住房專案，雙人入住尊榮湖景客房每房4萬6900元，包含雙人米其林客座晚宴、翌日早餐及專屬旅行禮遇。旅客不僅能細細品味法式料理的多重風味，更可在客房內享受溫泉療癒，遠眺日月潭晨昏變幻。
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