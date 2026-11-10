睽違13年的《俠盜獵車手 6》（Grand Theft Auto VI，簡稱GTA 6）即將於11月19日上市，全球玩家迫不及待準備重返罪惡市（Vice City），但想玩這款年度話題大作，荷包恐怕得先做好準備！根據台灣 PlayStation Store 公布的價格，《GTA 6》標準版售價2320元、終極版2900元，如果沒有 PS5 或 Xbox Series X／S 主機，更得額外花上數千甚至數萬元購買硬體。讓實體遊戲收藏玩家意外的是，這次《GTA 6》雖然推出盒裝版本，裡面卻沒有遊戲光碟，只有一組數位下載序號。究竟想玩《GTA 6》要花多少錢？預算有限又該怎麼辦呢？
《GTA 6》台灣售價2320元起！終極版貴580元、買錯還能補救
根據台灣 PlayStation Store 官方商店，目前《GTA 6》推出標準版與終極版兩種數位版本，標準版售價2320元，終極版則為2900元，兩者價差580元。標準版已包含完整遊戲，玩家可以體驗主角傑森（Jason）與露西亞（Lucia）的犯罪冒險故事；終極版則額外收錄特殊車輛、武器、服裝及其他遊戲內獎勵，適合想一次收藏更多內容的玩家。
值得注意的是，Rockstar Games 已經確認，即使一開始只購買標準版，未來也可以透過 PlayStation Store 或 Microsoft Store 加購「終極版升級」，而且沒有升級期限。換句話說，如果預算有限，其實不必急著購買2900元的版本，先入手標準版就能享受完整遊戲，等到真的需要額外內容時，再決定是否升級。
此外，官方也推出預購獎勵，在指定期限內預購或購買遊戲，可獲得「罪惡市復古包」（Vintage Vice City Pack），數位版預購玩家另有一個月 GTA+ 會員資格，會員服務涉及自動續訂，領取前仍須留意相關規定。
沒 PS5 才是最大問題！想玩《GTA 6》至少準備2萬元
比起2320元的遊戲價格，沒有遊戲主機的玩家可能更加崩潰！《GTA 6》首發平台僅包含 PlayStation 5 與 Xbox Series X／S，Rockstar Games 目前尚未公布 PC 版本的上市日期，意味著就算家中有高階電競電腦，也無法在11月19日直接透過Steam遊玩。
根據PlayStation官方今年4月公布的台灣售價調整資訊，PS5數位版建議售價為17989元、一般PS5為19989元，PS5 Pro則高達27478元。如果完全沒有主機，又想在上市第一天玩到《GTA 6》，以 PS5 數位版搭配標準版遊戲計算，至少就要花費20309元；如果選擇 PS5 Pro 搭配終極版，總價更高達30378元，等於為了玩《GTA 6》，必須先拿出超過3萬元。
不過，這些金額是依照官方建議零售價計算，實際售價仍可能因通路折扣、主機組合優惠而有所不同。預算有限的玩家，也可以考慮二手主機、等候促銷，或先到朋友家體驗，再決定是否購買。
《GTA 6》實體版沒有光碟！預載容量212GB、11月19日才能玩
除了主機價格，《GTA 6》另一個讓玩家意外的設計，就是這次的實體版竟然沒有遊戲光碟！根據Rockstar Games官方說明，遊戲雖然推出實體盒裝版本，但包裝盒內只有數位下載序號，玩家必須登入對應平台帳號、兌換序號後才能下載遊戲，對於喜歡收藏實體遊戲片的玩家來說，這次恐怕只能收藏外盒。
《GTA 6》已於今（10）日開放數位版預先下載，根據PlayStation官方支援頁面，遊戲需要至少212GB 可用儲存空間，如果主機已經安裝大量遊戲，可能得先刪除其他作品才能順利下載，至於沒有主機的PC玩家，目前仍得等待官方公布 PC 版本消息，無法在上市首日直接遊玩。
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根據台灣 PlayStation Store 官方商店，目前《GTA 6》推出標準版與終極版兩種數位版本，標準版售價2320元，終極版則為2900元，兩者價差580元。標準版已包含完整遊戲，玩家可以體驗主角傑森（Jason）與露西亞（Lucia）的犯罪冒險故事；終極版則額外收錄特殊車輛、武器、服裝及其他遊戲內獎勵，適合想一次收藏更多內容的玩家。
值得注意的是，Rockstar Games 已經確認，即使一開始只購買標準版，未來也可以透過 PlayStation Store 或 Microsoft Store 加購「終極版升級」，而且沒有升級期限。換句話說，如果預算有限，其實不必急著購買2900元的版本，先入手標準版就能享受完整遊戲，等到真的需要額外內容時，再決定是否升級。
此外，官方也推出預購獎勵，在指定期限內預購或購買遊戲，可獲得「罪惡市復古包」（Vintage Vice City Pack），數位版預購玩家另有一個月 GTA+ 會員資格，會員服務涉及自動續訂，領取前仍須留意相關規定。
比起2320元的遊戲價格，沒有遊戲主機的玩家可能更加崩潰！《GTA 6》首發平台僅包含 PlayStation 5 與 Xbox Series X／S，Rockstar Games 目前尚未公布 PC 版本的上市日期，意味著就算家中有高階電競電腦，也無法在11月19日直接透過Steam遊玩。
根據PlayStation官方今年4月公布的台灣售價調整資訊，PS5數位版建議售價為17989元、一般PS5為19989元，PS5 Pro則高達27478元。如果完全沒有主機，又想在上市第一天玩到《GTA 6》，以 PS5 數位版搭配標準版遊戲計算，至少就要花費20309元；如果選擇 PS5 Pro 搭配終極版，總價更高達30378元，等於為了玩《GTA 6》，必須先拿出超過3萬元。
不過，這些金額是依照官方建議零售價計算，實際售價仍可能因通路折扣、主機組合優惠而有所不同。預算有限的玩家，也可以考慮二手主機、等候促銷，或先到朋友家體驗，再決定是否購買。
除了主機價格，《GTA 6》另一個讓玩家意外的設計，就是這次的實體版竟然沒有遊戲光碟！根據Rockstar Games官方說明，遊戲雖然推出實體盒裝版本，但包裝盒內只有數位下載序號，玩家必須登入對應平台帳號、兌換序號後才能下載遊戲，對於喜歡收藏實體遊戲片的玩家來說，這次恐怕只能收藏外盒。
《GTA 6》已於今（10）日開放數位版預先下載，根據PlayStation官方支援頁面，遊戲需要至少212GB 可用儲存空間，如果主機已經安裝大量遊戲，可能得先刪除其他作品才能順利下載，至於沒有主機的PC玩家，目前仍得等待官方公布 PC 版本消息，無法在上市首日直接遊玩。