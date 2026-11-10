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▲膳馨餐飲集團2027年菜以「以鮮入饌，歲味成席」為主題，嚴選蟹黃、龍虎斑、干貝絲與鮮蛤等食材呈現台菜鮮味。（圖／膳馨提供） (884.89 kb)

▲「富甲迎春霸王蟹」選用麵包蟹，搭配蟹管肉、蟹黃醬與細緻蒸蛋，讓濃郁海味融入柔嫩芙蓉，佐以獅子頭呈現海陸交融的豐盛。（圖／膳馨提供）

▲「瑤柱霸王蛤米糕」以米糕為基礎，將干貝絲、鮮蛤與香菇融入米香，再以鮭魚卵、米香粒增添口感與風味。（圖／膳馨提供）

搶攻年菜商機，台中餐飲業摩拳擦掌！膳馨餐飲集團動作快，今天率先端出2027年內用、外帶熱年菜及冷凍年菜，以蟹黃、龍虎斑、干貝絲與鮮蛤等食材呈現台菜鮮味。內用熱年菜早鳥價1萬6800元，冷凍套組則鎖定4至6人小家庭，優惠價3488元起，搭配限期折扣與贈菜，爭取團圓聚餐的不同需求。膳馨餐飲集團創辦人鄭乃綱表示，今年年菜以「以鮮入饌，歲味成席」為主題，從台灣料理運用鮮味的方式出發，透過食材比例、烹調技法與菜色搭配，呈現濃鮮、鹹鮮及清甜等不同層次。主菜是「富甲迎春霸王蟹」，選用麵包蟹搭配蟹管肉、蟹黃醬及蒸蛋，讓海味融入芙蓉，再加入獅子頭，呈現海陸交融的豐盛。同時「蟹甲」寓意富足，為年節餐桌增添富貴喜氣。「獻瑞紙包龍虎斑」則將整尾魚與菇類、洋蔥、豆腐包入烘焙紙烹調，以魚露、黃豆醬增添發酵鹹香，鎖住魚肉水分與香氣，為年年有餘增添新意。其他菜色包括以松露醬、蒜油襯托蝦肉鮮甜的「金玉松露海大蝦」，以及加入干貝絲、鮮蛤、香菇，再搭配鮭魚卵與米香粒的「瑤柱霸王蛤米糕」。「富貴錢鰻土雞鍋」則以皮Q肉細的錢鰻搭配土雞，錢鰻是台灣飲食中重要的滋補食材，搭配雞湯的溫潤，作為年節家人團聚暖意的象徵。內用熱年菜原價1萬8800元，今年12月31日前享早鳥價1萬6800元，預購並付清款項，贈送「十二道主菜馨選桌曆兌換券」，可依活動辦法兌換招牌料理。外帶熱年菜每套9800元，同期限前預購付清，加贈「招財進寶溫箱」及桌曆兌換券。針對小家庭或希望提前備餐的消費者，集團另推出兩款適合4至6人的冷凍年菜。膳馨「祥羊獻瑞團圓宴」優惠價4888元，馨苑「羊瑞迎春五福宴」3488元；今年12月16日前下單，均可再折200元，折後分別為4688元及3288元。超早鳥期間，膳馨冷凍套組另贈「極品鳳凰蔥燒雞」，馨苑套組贈「黃金炙燒松阪豬」。業者希望透過內用、熱食外帶及冷凍宅配等選擇，滿足大家庭聚餐與小家庭圍爐不同需求。