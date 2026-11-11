經典遊戲《勇者鬥惡龍》系列推出全新手機遊戲！Square Enix 宣布，新作《勇者鬥惡龍 RPG 魔界樹與受命運指引之島》預計於2027年全球同步上線，支援 iOS、Android 雙平台，並採基本遊玩免費制。這次不只找來《緋染天空》、《穿越時空的貓》開發團隊打造，更保留系列招牌的指令式戰鬥、地圖探索及角色培育玩法。官方也宣布開放封閉測試報名，全球預計招募2.5萬名玩家，報名期限至11月23日晚間10時59分，最快12月8日就能搶先體驗。
《勇者鬥惡龍》全新手遊公開！經典回合制戰鬥、還能打造自己的據點
Square Enix 近日公開《勇者鬥惡龍 RPG 魔界樹與受命運指引之島》，由日本遊戲開發商 Wright Flyer Studios（WFS）負責製作，該團隊過去曾推出《緋染天空》、《穿越時空的貓》等人氣手機遊戲，因此這次接手《勇者鬥惡龍》系列新作，也引起不少玩家關注。
根據官方網站介紹，新作延續《勇者鬥惡龍》系列最具代表性的 RPG 玩法，玩家可以自由探索地圖、尋找隱藏的寶物與怪物，遇敵後進入指令式戰鬥，透過不同角色的技能與戰術擊敗敵人。
戰鬥系統除了傳統指令操作，還加入「迅速出手」、「聯手技」等機制，讓玩家可以依照敵人特性安排攻擊策略。除此之外，遊戲也加入據點建設玩法，玩家能將冒險途中收集的資源帶回基地，逐步打造屬於自己的根據地，除了戰鬥之外，也能體驗經營與培育的樂趣。
值得注意的是，這次新作仍由《勇者鬥惡龍》系列創作者堀井雄二擔任遊戲總監，官方公布的製作名單也包括已故漫畫家鳥山明負責角色造型設計，以及已故作曲家椙山浩一的音樂，延續系列熟悉的美術與音樂風格。至於本作具體如何使用兩位已故創作者的作品，目前官方尚未進一步說明。
《勇者鬥惡龍》2027年免費上線！手機就能體驗經典RPG
《勇者鬥惡龍》系列自1986年推出首作以來，已成為日本最具代表性的 RPG 作品之一，系列全球累計出貨突破1億套，陪伴不少玩家走過40年遊戲歲月。不只在日本擁有超高人氣，在台灣同樣具有強大號召力，今年5月更與拉亞漢堡推出聯名活動，吸引大家搶購史萊姆造型餐點及限定周邊。
這次推出的《勇者鬥惡龍 RPG 魔界樹與受命運指引之島》，將以基本遊玩免費、部分道具付費的方式營運，預計2027年於全球多個地區同步推出，確切上市日期尚未公布。對於喜歡《勇者鬥惡龍》經典冒險玩法的玩家而言，不必購買家用主機，只要透過手機就能踏上全新的冒險旅程。
《勇者鬥惡龍》封測開放報名！限額2.5萬人、12月8日搶先玩
想提前體驗《勇者鬥惡龍》全新手遊的玩家注意！官方已於11月10日開放封閉測試報名，預計招募2.5萬名玩家，若報名人數超過名額，將採抽籤方式決定參加資格，因此並非先搶先贏。
本次封閉測試預計於12月8日至12月15日舉行，玩家可以透過官方繁體中文報名網站申請參加。測試主要目的是收集玩家意見，進一步調整遊戲內容與改善品質。
🟡 《勇者鬥惡龍》封閉測試資訊
📌報名時間： 2026年11月10日至11月23日晚間10時59分（台灣時間）
📌測試日期： 2026年12月8日至12月15日
📌招募名額： 25,000人
📌參加方式： 官網線上報名，超額採抽籤
📌支援平台： iOS、Android
📌報名連結： 官方封測申請頁面
玩家報名前也要留意手機規格。根據官方公布的最低需求，iPhone 必須為 iPhone 11 或更新機型，搭配 iOS 15.0 以上系統；Android 則需 Android 9.0 以上、支援64位元，並具備 Snapdragon 855 同級或更高規格處理器。符合最低需求不代表一定能流暢運行，官方也有另外列出建議配備供玩家參考。
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Square Enix 近日公開《勇者鬥惡龍 RPG 魔界樹與受命運指引之島》，由日本遊戲開發商 Wright Flyer Studios（WFS）負責製作，該團隊過去曾推出《緋染天空》、《穿越時空的貓》等人氣手機遊戲，因此這次接手《勇者鬥惡龍》系列新作，也引起不少玩家關注。
根據官方網站介紹，新作延續《勇者鬥惡龍》系列最具代表性的 RPG 玩法，玩家可以自由探索地圖、尋找隱藏的寶物與怪物，遇敵後進入指令式戰鬥，透過不同角色的技能與戰術擊敗敵人。
值得注意的是，這次新作仍由《勇者鬥惡龍》系列創作者堀井雄二擔任遊戲總監，官方公布的製作名單也包括已故漫畫家鳥山明負責角色造型設計，以及已故作曲家椙山浩一的音樂，延續系列熟悉的美術與音樂風格。至於本作具體如何使用兩位已故創作者的作品，目前官方尚未進一步說明。
《勇者鬥惡龍》系列自1986年推出首作以來，已成為日本最具代表性的 RPG 作品之一，系列全球累計出貨突破1億套，陪伴不少玩家走過40年遊戲歲月。不只在日本擁有超高人氣，在台灣同樣具有強大號召力，今年5月更與拉亞漢堡推出聯名活動，吸引大家搶購史萊姆造型餐點及限定周邊。
這次推出的《勇者鬥惡龍 RPG 魔界樹與受命運指引之島》，將以基本遊玩免費、部分道具付費的方式營運，預計2027年於全球多個地區同步推出，確切上市日期尚未公布。對於喜歡《勇者鬥惡龍》經典冒險玩法的玩家而言，不必購買家用主機，只要透過手機就能踏上全新的冒險旅程。
想提前體驗《勇者鬥惡龍》全新手遊的玩家注意！官方已於11月10日開放封閉測試報名，預計招募2.5萬名玩家，若報名人數超過名額，將採抽籤方式決定參加資格，因此並非先搶先贏。
本次封閉測試預計於12月8日至12月15日舉行，玩家可以透過官方繁體中文報名網站申請參加。測試主要目的是收集玩家意見，進一步調整遊戲內容與改善品質。
📌報名時間： 2026年11月10日至11月23日晚間10時59分（台灣時間）
📌測試日期： 2026年12月8日至12月15日
📌招募名額： 25,000人
📌參加方式： 官網線上報名，超額採抽籤
📌支援平台： iOS、Android
📌報名連結： 官方封測申請頁面
玩家報名前也要留意手機規格。根據官方公布的最低需求，iPhone 必須為 iPhone 11 或更新機型，搭配 iOS 15.0 以上系統；Android 則需 Android 9.0 以上、支援64位元，並具備 Snapdragon 855 同級或更高規格處理器。符合最低需求不代表一定能流暢運行，官方也有另外列出建議配備供玩家參考。