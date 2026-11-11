PlayStation 玩家有福了！Sony 公布 PlayStation Plus（PS Plus）11月遊戲目錄，這次陣容不只收錄小島秀夫打造的話題大作《死亡擱淺2：冥灘之上》，還有經典遊戲《勇者鬥惡龍III HD-2D Remake》，以及《人中之龍8外傳 Pirates in Hawaii》等作品。其中《死亡擱淺2》更是2025年6月才推出的 PS5 大作，如今就宣布加入訂閱服務，讓玩家不必另外花錢買遊戲，就能透過 PS Plus 升級、高級會員資格遊玩。首波遊戲預計11月17日上線，實際陣容仍以台灣 PlayStation Store 公告為準。
PS Plus 11月遊戲陣容公布！《死亡擱淺2》加入訂閱服務
根據 PlayStation官方部落格11月10日公告，PS Plus 11月遊戲目錄最大亮點，就是《死亡擱淺2：冥灘之上》確定加入。這款由日本知名遊戲製作人小島秀夫打造的作品，2025年6月26日才在 PS5 推出，如今相隔約一年半便納入訂閱服務，對還沒入手的玩家來說，是相當值得關注的消息。
《死亡擱淺2》延續前作獨特的末日送貨玩法，玩家再次扮演山姆，踏上連結人類社會的旅程。這次冒險舞台擴展至澳洲，除了必須翻山越嶺運送貨物，還得面對地震、沙塵暴、森林大火，以及會讓物體迅速老化的時間雨。遊戲不只強化建造設施、探索地圖及戰鬥系統，也延續系列探討人與人之間連結的故事核心。
值得注意的是，《死亡擱淺2》加入的是 PS Plus「遊戲目錄」，並非所有PS5玩家都能直接免費領取，必須具有升級或高級會員資格，才能在遊戲收錄期間下載遊玩。
《勇者鬥惡龍3》也加入！經典RPG、三國之外還能當海盜
另一款備受關注的作品是《勇者鬥惡龍III HD-2D Remake》，這款作品於2024年推出，採用 Square Enix 招牌的 HD-2D 美術風格，結合經典像素角色與立體場景，重新呈現系列經典冒險。
玩家將扮演傳說勇者歐魯特加的孩子，在16歲生日當天接受國王委託，踏上討伐魔王巴拉莫斯的旅程。遊戲保留傳統回合制戰鬥、職業搭配與隊伍培育等玩法，對喜歡日式角色扮演遊戲的玩家來說相當具有吸引力。
此外，《人中之龍8外傳 Pirates in Hawaii》也確定加入海外公布的名單。本作由人氣角色真島吾朗擔任主角，描述他失去記憶後意外成為海盜船長，在夏威夷展開尋找寶藏及記憶的冒險。除了系列招牌的近身格鬥，還加入海上航行、船艦戰鬥等玩法。
不過，Sony在海外公告中指出，《人中之龍8外傳》於美國、英國及日本的上架日期為11月24日，並非11月17日，台灣實際推出日期仍待確認。
PS Plus 11月完整遊戲名單！還有二戰射擊、恐怖動作遊戲
根據Sony公布的11月PS Plus Extra、Premium遊戲目錄，完整名單如下：
📌《死亡擱淺2：冥灘之上》：PS5
📌《人中之龍8外傳 Pirates in Hawaii》：PS5、PS4
📌《Atomfall》：PS5、PS4
📌《勇者鬥惡龍III HD-2D Remake》：PS5
📌《Trepang2》：PS5
📌《MotoGP 26》：PS5
📌《Hell Let Loose》：PS5
📌《Cricket 26 – The Official Game of the Ashes》：PS5、PS4
高級會員的經典遊戲目錄也將新增《Soul Reaver 2》與《FREEDOM WARS Remastered》兩款作品。需要注意的是，11月17日為大部分作品的預定上線日期，部分遊戲在海外地區安排於11月11日或24日推出，實際上架時間與內容可能依地區調整，台灣玩家仍須以當地商店資訊為準。
PS Plus遊戲真的免費？基本會員能不能玩一次看
不少玩家看到《死亡擱淺2》加入PS Plus，第一個疑問就是「真的不用錢嗎？」其實這次公布的遊戲屬於 PS Plus 遊戲目錄，採取訂閱制，並不是永久免費送給玩家。
根據台灣 PlayStation 官方說明，PS Plus 共有基本、升級、高級3種會員方案。基本會員主要享有每月遊戲及線上多人遊玩等權益；升級會員可額外使用包含數百款遊戲的遊戲目錄；高級會員則能進一步使用經典遊戲目錄及遊戲試玩等服務。
因此，想透過PS Plus遊玩《死亡擱淺2》、《勇者鬥惡龍III HD-2D Remake》，至少需要升級會員資格，而且遊戲並非永久入庫，只要會員資格到期，或作品日後從遊戲目錄下架，就可能無法繼續遊玩。
Sony 也提醒，PS Plus 遊戲目錄可能因國家、地區而有所不同，目前已確認的是海外官方公布陣容，台灣玩家仍須以11月17日前後 PlayStation Store 實際上架內容為準。
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根據 PlayStation官方部落格11月10日公告，PS Plus 11月遊戲目錄最大亮點，就是《死亡擱淺2：冥灘之上》確定加入。這款由日本知名遊戲製作人小島秀夫打造的作品，2025年6月26日才在 PS5 推出，如今相隔約一年半便納入訂閱服務，對還沒入手的玩家來說，是相當值得關注的消息。
《死亡擱淺2》延續前作獨特的末日送貨玩法，玩家再次扮演山姆，踏上連結人類社會的旅程。這次冒險舞台擴展至澳洲，除了必須翻山越嶺運送貨物，還得面對地震、沙塵暴、森林大火，以及會讓物體迅速老化的時間雨。遊戲不只強化建造設施、探索地圖及戰鬥系統，也延續系列探討人與人之間連結的故事核心。
值得注意的是，《死亡擱淺2》加入的是 PS Plus「遊戲目錄」，並非所有PS5玩家都能直接免費領取，必須具有升級或高級會員資格，才能在遊戲收錄期間下載遊玩。
另一款備受關注的作品是《勇者鬥惡龍III HD-2D Remake》，這款作品於2024年推出，採用 Square Enix 招牌的 HD-2D 美術風格，結合經典像素角色與立體場景，重新呈現系列經典冒險。
玩家將扮演傳說勇者歐魯特加的孩子，在16歲生日當天接受國王委託，踏上討伐魔王巴拉莫斯的旅程。遊戲保留傳統回合制戰鬥、職業搭配與隊伍培育等玩法，對喜歡日式角色扮演遊戲的玩家來說相當具有吸引力。
不過，Sony在海外公告中指出，《人中之龍8外傳》於美國、英國及日本的上架日期為11月24日，並非11月17日，台灣實際推出日期仍待確認。
根據Sony公布的11月PS Plus Extra、Premium遊戲目錄，完整名單如下：
📌《死亡擱淺2：冥灘之上》：PS5
📌《人中之龍8外傳 Pirates in Hawaii》：PS5、PS4
📌《Atomfall》：PS5、PS4
📌《勇者鬥惡龍III HD-2D Remake》：PS5
📌《Trepang2》：PS5
📌《MotoGP 26》：PS5
📌《Hell Let Loose》：PS5
📌《Cricket 26 – The Official Game of the Ashes》：PS5、PS4
不少玩家看到《死亡擱淺2》加入PS Plus，第一個疑問就是「真的不用錢嗎？」其實這次公布的遊戲屬於 PS Plus 遊戲目錄，採取訂閱制，並不是永久免費送給玩家。
根據台灣 PlayStation 官方說明，PS Plus 共有基本、升級、高級3種會員方案。基本會員主要享有每月遊戲及線上多人遊玩等權益；升級會員可額外使用包含數百款遊戲的遊戲目錄；高級會員則能進一步使用經典遊戲目錄及遊戲試玩等服務。
因此，想透過PS Plus遊玩《死亡擱淺2》、《勇者鬥惡龍III HD-2D Remake》，至少需要升級會員資格，而且遊戲並非永久入庫，只要會員資格到期，或作品日後從遊戲目錄下架，就可能無法繼續遊玩。
Sony 也提醒，PS Plus 遊戲目錄可能因國家、地區而有所不同，目前已確認的是海外官方公布陣容，台灣玩家仍須以11月17日前後 PlayStation Store 實際上架內容為準。