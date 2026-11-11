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50歲男疑打瘦瘦針失明 食藥署：申請已進入審議程序

美國FDA日前要求GLP-1相關藥物在仿單加註警語，提醒可能會增加失明風險。有醫師透露，自己就有個案使用瘦瘦針，後來竟出現眼中風，還稱是「本土首例」。食藥署指出，本案「疑涉及適應症外使用」，而相關藥害救濟申請已進入審議程序，目前仍待醫療機構回復疑義中，尚未作成最終審議結果。美國FDA指出，經全面評估臨床試驗數據，要求生產GLP-1類藥物的藥廠，包括猛健樂、胰妥讚、週纖達，須在仿單「警語及注意事項」欄位加註提醒，可能增加罕見非動脈炎性前部缺血性視神經病變（NAION）風險，包括造成單眼突發性、無痛性視力下降，甚至永久性視力喪失。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰昨（11）日在臉書稱，自己的病人打了瘦瘦針4個月，一覺醒來就眼中風失明，更說這是「本土第一例。」蘇一峰受訪時表示，該名患者為50歲男性、BMI約31、32，有點肥胖；本身具有肺阻塞，因為容易喘，希望可透過瘦瘦針協助減重。醫師指出，個案施打的是「胰妥讚」，原先施打後覺得相當滿意，也沒有出現噁心、嘔吐等不適。蘇一峰說，但個案一覺醒來，突然發現右眼就完全看不見、一片黑，變成失明，左眼視力也減弱；協助患者通報主管機關衛福部後，醫師稱，自己3月送申請，但近期才收到衛福部公文，且內文「有一點在質問」，要求解釋為什麼該位患者需要使用瘦瘦針。蘇一峰直指，「我們就會覺得這政府好像蠻奇怪，病人用了一個藥物造成這麼重大的問題，結果先來質疑第一線為什麼要用？」醫師說明，自己當時寫的是病人是為減重使用；公文上還有另一個問題是「患者按照劑量打為什麼會出事？為什麼會用這個劑量？」他說「這又不是我的責任，關我屁事啊」，因為有時遇到罕見疾病也不能預測。蘇一峰認為，公文語氣有點「指責」感，讓人感覺不舒服。但因為該個案是自己的患者，有責任想為病患通報，醫師說，希望可讓他可得到相關補償。食藥署藥品組組長林意筑說，Ozempic®於我國核准適應症為「糖尿病治療」，依據審議會討論，「本案疑涉及適應症外使用」，相關用藥目的、診斷依據及劑量調整情形仍尚需請處方醫事機構協助說明釐清。林意筑提到，藥害救濟基金會已於11月初函請醫院補充說明，後續將儘速彙集相關資料後再次提會審議，釐清個案用藥情形、與所述不良反應因果關係，及是否符合藥害救濟要件，「目前審議會尚未作成最終審定。」食藥署提醒，醫師處方藥品應審慎評估病人健康狀況、用藥必要性及可能風險，並充分告知及持續追蹤。民眾用藥期間如出現視力突然下降或視力迅速惡化等症狀，應立即就醫，以保障用藥安全。