一款遊戲讓全球玩家苦等了13年，甚至有人提前請假、公司宣布停工，只為了在上市當天搶先體驗！由 Rockstar Games 打造的《俠盜獵車手 6》GTA 6 將於11月19日上市，話題熱度持續升溫。根據發行商 Take-Two 最新公布的數據，2013年推出的前作《GTA 5》全球累積銷量已接近2.35億套，但《GTA》究竟有什麼魔力，能讓玩家玩了13年還不膩？其實吸引玩家的不只有搶車、犯罪或槍戰，而是能在高度自由的開放世界中，開車兜風、打網球、買房置產，甚至與朋友一起扮演普通市民，體驗現實生活中難以實現的另一種人生。
《GTA 5》賣破2.3億套！上市13年仍熱賣、玩家捨不得離開
《俠盜獵車手》系列最早於1997年問世，從早期的 2D 俯視玩法，逐步發展成能自由探索整座城市的3D開放世界遊戲。隨著《GTA：罪惡城市》、《GTA：聖安地列斯》等經典作品推出，系列逐漸累積大批死忠玩家，而2013年上市的《GTA 5》，更將這股熱潮推向新高度。
根據發行商Take-Two於11月9日公布的最新財報與法說會，截至目前，《GTA 5》全球累積銷量已接近2.35億套，而且橫跨PS3、PS4、PS5等多個主機世代，上市13年仍持續吸引新玩家。Take-Two 執行長 Strauss Zelnick 也透露，《GTA 6》的預購表現遠超公司最初預期，顯示玩家對新作的期待程度相當驚人。
值得注意的是，《GTA 5》並非單純依靠劇情吸引玩家。一般單機遊戲可能在主線破關後就被放進收藏庫，《GTA 5》卻能讓玩家反覆回到洛聖都（Los Santos），即使沒有新劇情，也能在城市裡找到各種事情做，這正是系列長年不退燒的重要原因。
《GTA》最好玩的竟不是犯罪？打網球、開車兜風也能玩一整天
《GTA》雖然以犯罪故事聞名，但真正讓許多玩家著迷的，其實是幾乎不受限制的自由度，以《GTA 5》為例，玩家除了搶銀行、槍戰與飛車追逐，還能完全不理會主線劇情，開著跑車沿海岸兜風、騎腳踏車上山、搭飛機欣賞城市風景，甚至打高爾夫球、網球、參加賽車，或到街頭觀察路人的一舉一動。
遊戲世界的細節同樣讓人印象深刻，街道上有來來往往的車輛與行人，不同地區有各自的生活樣貌，玩家開車時還能收聽車內廣播，享受不同風格的音樂與主持人談話。有時候光是開著車在城市裡閒晃，從熱鬧市區一路開到海邊看夕陽，就能消磨好幾個小時。
這種「想做什麼就做什麼」的體驗，也是《GTA》與一般動作冒險遊戲最大的不同。遊戲不會強迫玩家每分每秒都得完成任務，有人喜歡挑戰刺激的槍戰與追逐，也有人只想開著喜歡的車探索地圖。對這些玩家而言，《GTA》不只是犯罪遊戲，更像是一座可以自由生活的虛擬城市。
《GTA Online》讓玩家過第二人生！有人當警察、開計程車賺錢
除了單人模式的自由探索，《GTA 5》能維持13年熱度，另一個關鍵就是線上模式《GTA Online》，玩家可以與朋友一起在洛聖都生活，購買房產、收藏跑車、經營企業、參加賽車，或組隊挑戰搶劫任務。即使已經完成單人劇情，線上世界仍有大量內容可以體驗。
玩家社群還發展出「角色扮演」（Roleplay，簡稱 RP）玩法，透過 FiveM 等專門的多人連線平台與社群伺服器，讓玩家扮演城市中的不同身分。玩家可以開計程車接送乘客、擔任救護人員，經營餐廳、當記者或直播主，大家按照角色設定與其他玩家互動，創造出各種意想不到的故事，RP 也演變成為系列吸引玩家長期投入的特色。
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《俠盜獵車手》系列最早於1997年問世，從早期的 2D 俯視玩法，逐步發展成能自由探索整座城市的3D開放世界遊戲。隨著《GTA：罪惡城市》、《GTA：聖安地列斯》等經典作品推出，系列逐漸累積大批死忠玩家，而2013年上市的《GTA 5》，更將這股熱潮推向新高度。
根據發行商Take-Two於11月9日公布的最新財報與法說會，截至目前，《GTA 5》全球累積銷量已接近2.35億套，而且橫跨PS3、PS4、PS5等多個主機世代，上市13年仍持續吸引新玩家。Take-Two 執行長 Strauss Zelnick 也透露，《GTA 6》的預購表現遠超公司最初預期，顯示玩家對新作的期待程度相當驚人。
《GTA》最好玩的竟不是犯罪？打網球、開車兜風也能玩一整天
《GTA》雖然以犯罪故事聞名，但真正讓許多玩家著迷的，其實是幾乎不受限制的自由度，以《GTA 5》為例，玩家除了搶銀行、槍戰與飛車追逐，還能完全不理會主線劇情，開著跑車沿海岸兜風、騎腳踏車上山、搭飛機欣賞城市風景，甚至打高爾夫球、網球、參加賽車，或到街頭觀察路人的一舉一動。
這種「想做什麼就做什麼」的體驗，也是《GTA》與一般動作冒險遊戲最大的不同。遊戲不會強迫玩家每分每秒都得完成任務，有人喜歡挑戰刺激的槍戰與追逐，也有人只想開著喜歡的車探索地圖。對這些玩家而言，《GTA》不只是犯罪遊戲，更像是一座可以自由生活的虛擬城市。
除了單人模式的自由探索，《GTA 5》能維持13年熱度，另一個關鍵就是線上模式《GTA Online》，玩家可以與朋友一起在洛聖都生活，購買房產、收藏跑車、經營企業、參加賽車，或組隊挑戰搶劫任務。即使已經完成單人劇情，線上世界仍有大量內容可以體驗。
玩家社群還發展出「角色扮演」（Roleplay，簡稱 RP）玩法，透過 FiveM 等專門的多人連線平台與社群伺服器，讓玩家扮演城市中的不同身分。玩家可以開計程車接送乘客、擔任救護人員，經營餐廳、當記者或直播主，大家按照角色設定與其他玩家互動，創造出各種意想不到的故事，RP 也演變成為系列吸引玩家長期投入的特色。