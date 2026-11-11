全球玩家苦等13年的《俠盜獵車手6》GTA 6 即將於11月19日上市，沒想到遊戲還沒開賣，除了向公司請假外，還有人已經提前向另一半「請假」！近日國外社群瘋傳一份「GTA 6 免打擾合約」，內容要求女友從11月19日至29日，整整10天不能打擾男友玩遊戲，不只禁止擋住電視，連擁抱、親吻都得等任務結束才能進行。荒謬規定引發玩家熱議，也讓不少人好奇，如果另一半真的沉迷《GTA 6》，究竟該如何應對？《NOWNEWS今日新聞》整理合約5大條款，以及PS5、Xbox好友上線狀態查詢方式與情侶相處建議。
《GTA 6》還沒開賣就簽合約！男友要求10天不能被打擾
根據國外遊戲媒體 Dexerto 及 Beebom 報導，這份「GTA 6 免打擾合約」在國外社群流傳，一對情侶拿著印有《GTA 6》標誌的合約合照，內容規定男方從11月19日至29日，可以盡情投入遊戲，不必受到另一半干擾。最誇張的是，合約還詳細規範女友在這段時間內不能做的事情，甚至連說話時機都有要求。
🟡《GTA 6》免打擾合約5大條款：
男友玩《GTA 6》直接消失？其實 PS5、Xbox 可查看好友上線狀態
《GTA 6》的超高期待度，來自前作《GTA 5》長達13年的影響力。許多人從學生時期一路玩到出社會，如今終於等到續作，甚至提前安排假期、調整生活作息，希望上市當天就能進入全新的罪惡都市。
如果男友真的因為《GTA 6》太投入，長時間沒有回覆訊息，另一半該怎麼辦？其實 PS5 及 Xbox 都有好友上線狀態功能，在雙方互加好友、隱私設定允許的情況下，可以查看對方是否正在使用遊戲主機，部分情況還能看到正在遊玩的作品。
📌 PS5好友狀態查詢方式：
開啟PS5主機後，進入「Game Base（遊戲基地）」並選擇好友清單，即可查看好友目前的上線狀態。手機也可以使用 PlayStation App，登入自己的 PSN 帳號後，透過好友功能查看對方的公開狀態。
不過，PlayStation 允許玩家設定「顯示為離線」，也可以調整隱私權限，因此即使好友顯示離線，也不代表對方真的沒有玩遊戲。
📌 Xbox 好友狀態查詢方式：
使用 Xbox Series X／S 的玩家，可以按下控制器上的 Xbox 按鈕，進入「人員」並查看好友名單，確認對方是否顯示在線上。透過 Xbox 手機 App，也能在好友功能中查看部分公開的遊戲活動。
要注意的是，這些功能只能顯示對方願意公開的遊戲狀態，不能用來確認實際位置，更不能保證對方一定正在玩《GTA 6》。與其偷偷監控另一半，最好的方法仍是事先溝通遊戲時間。
男友沉迷《GTA 6》怎麼辦？5招自救指南
對不玩遊戲的人來說，可能很難理解為什麼另一半願意花上數十個小時待在虛擬城市裡，但對苦等13年的玩家而言，《GTA 6》就像期待已久的電影、演唱會或旅行，上市初期想多花時間體驗，其實不難理解。
如果不希望遊戲影響感情，可以參考以下5種應對方式：
男友出現的狀況 v.s.女友自救方式
📌 訊息已讀不回：先約好遊戲時間與報平安時間，別把長時間沒回訊息直接當成失聯
📌 不確定男友在幹嘛：經雙方同意，可透過 PSN、Xbox 好友狀態查看是否正在遊戲，不建議私下追蹤
📌 約會全部取消：提前保留固定約會時間，遊戲上市也不能無限期取消承諾
📌 男友只想待在家：安排一場「GTA約會」，一起看劇情、挑選車輛、探索城市
📌 男友只顧 Lucia：開玩笑問他：「你在遊戲裡記得陪女友，現實中的女友也要顧吧？」
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根據國外遊戲媒體 Dexerto 及 Beebom 報導，這份「GTA 6 免打擾合約」在國外社群流傳，一對情侶拿著印有《GTA 6》標誌的合約合照，內容規定男方從11月19日至29日，可以盡情投入遊戲，不必受到另一半干擾。最誇張的是，合約還詳細規範女友在這段時間內不能做的事情，甚至連說話時機都有要求。
- 10天自由玩遊戲： 11月19日至29日期間，男方可以盡情遊玩《GTA 6》，不受一般遊戲時間限制。
- 禁止擋住螢幕： 男方執行任務、觀看劇情動畫、進行搶劫或線上遊戲時，女方不得走到電視或螢幕前阻擋畫面。
- 禁止抱怨遊戲時間： 當男方任務失敗、角色死亡或遭警察逮捕時，不能說「這只是遊戲」、「晚點再玩就好」或「你玩太久了吧」。
- 親密互動必須等待： 擁抱、親吻、聊天，甚至請男方幫忙做事，都得等到目前任務完成，或角色抵達安全屋才能進行。
- 出錢買遊戲可享特權： 如果女方幫忙購買《GTA 6》，或至少出資40英鎊（約新台幣1760元），就能取消第2至第4條中的其中一項規定。
《GTA 6》的超高期待度，來自前作《GTA 5》長達13年的影響力。許多人從學生時期一路玩到出社會，如今終於等到續作，甚至提前安排假期、調整生活作息，希望上市當天就能進入全新的罪惡都市。
如果男友真的因為《GTA 6》太投入，長時間沒有回覆訊息，另一半該怎麼辦？其實 PS5 及 Xbox 都有好友上線狀態功能，在雙方互加好友、隱私設定允許的情況下，可以查看對方是否正在使用遊戲主機，部分情況還能看到正在遊玩的作品。
📌 PS5好友狀態查詢方式：
開啟PS5主機後，進入「Game Base（遊戲基地）」並選擇好友清單，即可查看好友目前的上線狀態。手機也可以使用 PlayStation App，登入自己的 PSN 帳號後，透過好友功能查看對方的公開狀態。
不過，PlayStation 允許玩家設定「顯示為離線」，也可以調整隱私權限，因此即使好友顯示離線，也不代表對方真的沒有玩遊戲。
📌 Xbox 好友狀態查詢方式：
使用 Xbox Series X／S 的玩家，可以按下控制器上的 Xbox 按鈕，進入「人員」並查看好友名單，確認對方是否顯示在線上。透過 Xbox 手機 App，也能在好友功能中查看部分公開的遊戲活動。
要注意的是，這些功能只能顯示對方願意公開的遊戲狀態，不能用來確認實際位置，更不能保證對方一定正在玩《GTA 6》。與其偷偷監控另一半，最好的方法仍是事先溝通遊戲時間。
對不玩遊戲的人來說，可能很難理解為什麼另一半願意花上數十個小時待在虛擬城市裡，但對苦等13年的玩家而言，《GTA 6》就像期待已久的電影、演唱會或旅行，上市初期想多花時間體驗，其實不難理解。
如果不希望遊戲影響感情，可以參考以下5種應對方式：
男友出現的狀況 v.s.女友自救方式
📌 訊息已讀不回：先約好遊戲時間與報平安時間，別把長時間沒回訊息直接當成失聯
📌 不確定男友在幹嘛：經雙方同意，可透過 PSN、Xbox 好友狀態查看是否正在遊戲，不建議私下追蹤
📌 約會全部取消：提前保留固定約會時間，遊戲上市也不能無限期取消承諾
📌 男友只想待在家：安排一場「GTA約會」，一起看劇情、挑選車輛、探索城市
📌 男友只顧 Lucia：開玩笑問他：「你在遊戲裡記得陪女友，現實中的女友也要顧吧？」