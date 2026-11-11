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▲佀廣洋秀出訂購合約書自清，可以看到上頭顯示每包米粉單價為23元。（圖／翻攝自佀廣洋臉書）

桃園市議員候選人佀廣洋自宣布參選後爭議不斷，先前才被踢爆校園霸凌爭議，前JKF女模Angela寶7更為此改名「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」槓上；如今，佀廣洋又捲入賄選疑雲，遭民眾檢舉告發，引發外界關注。對此，佀廣洋親赴火線發聲，強調每包米粉單價僅23元，早已是藍綠候選人常見的競選文宣品，痛批對手刻意將司法當成選舉鬥爭工具。佀廣洋今（11）日透過臉書嚴正聲明，米粉、冬粉、雞蛋麵等選舉文宣，今年桃園早已經有許多候選人在發放使用，藍綠兩黨、南北兩區、上屆這屆都有。但凡願意花一點心思查證，就可以知道，這是現在許多候選人正在使用的選舉文宣品，甚至當年民進黨鄭文燦、何志偉都曾和蔡英文一起推出過相關的文宣品。佀廣洋怒轟，這半年來網軍側翼跟一群青鳥，鋪天蓋地抹黑攻擊、影射造謠不曾停手，目的只有一個，就是要讓他選不上，讓藍軍少一席。佀廣洋提到，之前一場他根本沒到、也沒送摸彩品的中秋晚會，遭惡意檢舉成涉賄選；協助社區申請垃圾子母車，應該是服務政績，卻被扭曲成賄選證據。「惡意檢舉造成檢調機關不必要的負擔，更是浪費司法資源跟社會成本，這種把司法當成選舉鬥爭工具的行徑，令人不齒！」隨後，佀廣洋正式公開米粉文宣訂購合約，把事實攤在陽光下，他強調白紙黑字清清楚楚，絕不容許有心人士繼續顛倒黑白。最後，佀廣洋也提醒，選前倒數17天，這些人繼續透過不實訊息、輿論操作、及惡意檢舉企圖影響選舉結果，這是刻意對候選人的傷害，更是對民主選舉公平性的踐踏，網軍側翼無論如何都不會停止打壓，這已經是非常惡意的帶風向意圖使人不當選，他表示將依法提告，並呼籲大家一起唾棄這種惡質的選舉奧步。