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台灣餐飲史新頁！鹽之華主廚黎俞君獲頒法國農業功勳勳章

▲主廚黎俞君（圖左）日前於法國在台協會受主任龐維德Frédéric Laplanche（圖右）頒發「法國農業功勳勳章」 。（圖／鹽之華提供）

▲坦言自己高中沒畢業，浸淫廚藝40年，如今黎俞君獲頒法國勳章還以全程法文致詞。（圖／記者蕭涵云攝）

高中沒畢業！黎俞君全程法文致詞 每天想放棄：想到料理又活了起來

「我的料理逐漸找到了屬於自己的風格與語言。」——黎俞君





▲法國農業功勳勳章不是每年頒發，旨在表彰推廣法國非常卓越的人、持續推廣至少20年以上，才有機會獲頒。（圖／鹽之華提供）

她傾訴「每一天都想放棄、每一天都想退休」，隨著年齡漸長、身體也容易累，但「每一天起床，想到新的料理又活了起來」，為堅持40年的「自己感到高興，認為這一切都值得了」。

她提到，想以席琳狄翁為榜樣，「從她生病展現的生命力，那股還是想站上舞台的態度與熱情，讓我覺得很值得學習。」

▲鹽之華全新秋季品嚐套餐，致敬法式秋豐之美。（圖／記者蕭涵云攝）

深耕法餐20年！結合台灣在地食材驚豔國際

▲「鹽之華法國餐廳Fleur de Sel」以法國葛宏德區鹽之花起始，在台淬煉風華。（圖／記者蕭涵云攝）

台灣精緻餐飲界迎來歷史性的榮耀時刻！深耕法式料理多年的「鹽之華法國餐廳Fleur de Sel」創辦人暨主廚黎俞君，日前獲邀至法國在台協會官邸，正式獲頒法國政府國家級的「法國農業功勳勳章（Ordre du Mérite agricole）」騎士勳位（Chevalier），成為史上第一人。高中沒畢業的黎俞君，全程以法文致詞；受訪時法國農業功勳勳章創設於1883年，是法國政府為表彰在農業、食品、餐飲及美食文化領域具有卓越貢獻人士所設立的重要榮譽。過去在台灣，僅有少數葡萄酒相關專家曾獲頒此殊榮。而本次由法國在台協會主任龐維德（Frédéric Laplanche）親自頒授給黎俞君，不僅寫下台灣餐飲史上的嶄新里程碑，更象徵著台灣主廚在國際美食舞台上備受肯定。素有「台灣西餐教母」之稱的黎俞君，早在國際主廚交流尚不頻繁的年代，便毅然前往法國知名廚藝學校鑽研料理、參與米其林三星名廚的研習課程，更赴法國語言學校學習法語。多年來，她堅持每年帶領團隊前往法國進行廚藝交流、品嚐當地料理，團隊中也不乏法國籍同事相互激盪學習，將法式料理的深厚底蘊帶回台灣。坦言高中沒畢業的黎俞君，在頒獎典禮最後，特別以法文發表深情致詞，敬獻這份跨越百年的榮耀。黎俞君提到，隨著歲月的累積，她逐漸將自己的一部分融入料理之中：「我的台灣文化根源、熟悉的家鄉風味，以及這座美麗島嶼隨著四季更迭所孕育的豐富食材，」這枚象徵著文化傳承的農業功勳勳章，不僅確立了她作為法國與台灣之間最美好文化使者的身分，更為台灣的精緻餐飲界寫下了最璀璨的一頁。發表鹽之華全新秋季套餐時，法國在台協會主任龐維德在頒授典禮上特別提及，當法式料理在台灣仍屬少數的2004年，黎俞君便毅然在台中創辦了「鹽之華法國餐廳」。龐維德讚譽，二十年來她始終堅持以法式料理的技法與精神為基礎，並結合台灣優秀的在地食材，向台灣社會展現法國美食文化的深度與魅力。她不僅讓更多台灣消費者認識法國料理，也啟發許多年輕廚師走向法國學習，成為推動台法飲食文化交流的重要推手。對黎俞君而言，法式料理最迷人之處，在於廚師能將農民細心照料的食材，伴隨著文化與歷史的美妙端上餐桌。法餐的線條並非刻意設計，而是崇尚自然勾勒出的氛圍架構，這正是她長年著墨法式料理的核心信念。，側面了解後才知道，至少持續推廣20年以上才有機會獲得此榮耀」。黎俞君感性表示：「現有團隊已經跟隨自己15年以上，很希望有人可以接替我的位置」，表達傳承之意。