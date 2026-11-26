台灣精緻餐飲界迎來歷史性的榮耀時刻！深耕法式料理多年的「鹽之華法國餐廳Fleur de Sel」創辦人暨主廚黎俞君，日前獲邀至法國在台協會官邸，正式獲頒法國政府國家級的「法國農業功勳勳章（Ordre du Mérite agricole）」騎士勳位（Chevalier），成為史上第一人。高中沒畢業的黎俞君，全程以法文致詞；受訪時她坦言「每一天都想放棄。但每一天起床，想到新的料理又活了起來」，堅持40年，「為自己感到高興，認為這一切都值得了」。
台灣餐飲史新頁！鹽之華主廚黎俞君獲頒法國農業功勳勳章
法國農業功勳勳章創設於1883年，是法國政府為表彰在農業、食品、餐飲及美食文化領域具有卓越貢獻人士所設立的重要榮譽。過去在台灣，僅有少數葡萄酒相關專家曾獲頒此殊榮。而本次由法國在台協會主任龐維德（Frédéric Laplanche）親自頒授給黎俞君，不僅寫下台灣餐飲史上的嶄新里程碑，更象徵著台灣主廚在國際美食舞台上備受肯定。
素有「台灣西餐教母」之稱的黎俞君，早在國際主廚交流尚不頻繁的年代，便毅然前往法國知名廚藝學校鑽研料理、參與米其林三星名廚的研習課程，更赴法國語言學校學習法語。多年來，她堅持每年帶領團隊前往法國進行廚藝交流、品嚐當地料理，團隊中也不乏法國籍同事相互激盪學習，將法式料理的深厚底蘊帶回台灣。
高中沒畢業！黎俞君全程法文致詞 每天想放棄：想到料理又活了起來
坦言高中沒畢業的黎俞君，在頒獎典禮最後，特別以法文發表深情致詞，敬獻這份跨越百年的榮耀。她感性地表示：「法國料理教會了我許多，也直到今天，依然不斷帶給我靈感與啟發。」
受訪時黎俞君透露，一路走來時間真的非常長，「料理是生命，真的很喜歡料理」，她傾訴「每一天都想放棄、每一天都想退休」，隨著年齡漸長、身體也容易累，但「每一天起床，想到新的料理又活了起來」，為堅持40年的「自己感到高興，認為這一切都值得了」。
發表鹽之華全新秋季套餐時，黎俞君表示，自己不只熱愛法國美食，「其實對音樂、藝術也都很有興趣」。興致一來，她即席哼唱了法國歌曲，驚艷全場。
她提到，想以席琳狄翁為榜樣，「從她生病展現的生命力，那股還是想站上舞台的態度與熱情，讓我覺得很值得學習。」
深耕法餐20年！結合台灣在地食材驚豔國際
法國在台協會主任龐維德在頒授典禮上特別提及，當法式料理在台灣仍屬少數的2004年，黎俞君便毅然在台中創辦了「鹽之華法國餐廳」。龐維德讚譽，二十年來她始終堅持以法式料理的技法與精神為基礎，並結合台灣優秀的在地食材，向台灣社會展現法國美食文化的深度與魅力。她不僅讓更多台灣消費者認識法國料理，也啟發許多年輕廚師走向法國學習，成為推動台法飲食文化交流的重要推手。
對黎俞君而言，法式料理最迷人之處，在於廚師能將農民細心照料的食材，伴隨著文化與歷史的美妙端上餐桌。法餐的線條並非刻意設計，而是崇尚自然勾勒出的氛圍架構，這正是她長年著墨法式料理的核心信念。
黎俞君認為，「得到勳章當然很開心，最主要是對我們團隊的肯定。」她笑著透露，其實初次接獲通知時，「還以為是詐騙，側面了解後才知道，至少持續推廣20年以上才有機會獲得此榮耀」。黎俞君感性表示：「現有團隊已經跟隨自己15年以上，很希望有人可以接替我的位置」，表達傳承之意。
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法國農業功勳勳章創設於1883年，是法國政府為表彰在農業、食品、餐飲及美食文化領域具有卓越貢獻人士所設立的重要榮譽。過去在台灣，僅有少數葡萄酒相關專家曾獲頒此殊榮。而本次由法國在台協會主任龐維德（Frédéric Laplanche）親自頒授給黎俞君，不僅寫下台灣餐飲史上的嶄新里程碑，更象徵著台灣主廚在國際美食舞台上備受肯定。
坦言高中沒畢業的黎俞君，在頒獎典禮最後，特別以法文發表深情致詞，敬獻這份跨越百年的榮耀。她感性地表示：「法國料理教會了我許多，也直到今天，依然不斷帶給我靈感與啟發。」
「我的料理逐漸找到了屬於自己的風格與語言。」——黎俞君黎俞君提到，隨著歲月的累積，她逐漸將自己的一部分融入料理之中：「我的台灣文化根源、熟悉的家鄉風味，以及這座美麗島嶼隨著四季更迭所孕育的豐富食材，在這兩種文化的交會之中，我的料理逐漸找到了屬於自己的風格與語言。」這枚象徵著文化傳承的農業功勳勳章，不僅確立了她作為法國與台灣之間最美好文化使者的身分，更為台灣的精緻餐飲界寫下了最璀璨的一頁。
發表鹽之華全新秋季套餐時，黎俞君表示，自己不只熱愛法國美食，「其實對音樂、藝術也都很有興趣」。興致一來，她即席哼唱了法國歌曲，驚艷全場。
她提到，想以席琳狄翁為榜樣，「從她生病展現的生命力，那股還是想站上舞台的態度與熱情，讓我覺得很值得學習。」
法國在台協會主任龐維德在頒授典禮上特別提及，當法式料理在台灣仍屬少數的2004年，黎俞君便毅然在台中創辦了「鹽之華法國餐廳」。龐維德讚譽，二十年來她始終堅持以法式料理的技法與精神為基礎，並結合台灣優秀的在地食材，向台灣社會展現法國美食文化的深度與魅力。她不僅讓更多台灣消費者認識法國料理，也啟發許多年輕廚師走向法國學習，成為推動台法飲食文化交流的重要推手。
對黎俞君而言，法式料理最迷人之處，在於廚師能將農民細心照料的食材，伴隨著文化與歷史的美妙端上餐桌。法餐的線條並非刻意設計，而是崇尚自然勾勒出的氛圍架構，這正是她長年著墨法式料理的核心信念。
黎俞君認為，「得到勳章當然很開心，最主要是對我們團隊的肯定。」她笑著透露，其實初次接獲通知時，「還以為是詐騙，側面了解後才知道，至少持續推廣20年以上才有機會獲得此榮耀」。黎俞君感性表示：「現有團隊已經跟隨自己15年以上，很希望有人可以接替我的位置」，表達傳承之意。