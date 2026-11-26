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秋日豐美入菜！三點蟹肉、生干貝 鮮活點醒味蕾

《NOWNEWS今日新聞》記者開箱鹽之華秋季菜單，簡而言之，黎俞君把多年精湛廚藝，蘊藏在細膩呈現的料理中，優雅美味，餘韻甚好。

▲鹽之華法國餐廳創辦人暨主廚黎俞君，是台灣第一人獲頒「法國農業功勳勳章」騎士勳位。（圖／記者蕭涵云攝）

記者尤其喜愛「生干貝」，搭配柚子泡泡、百香果分子球與法國魚子醬，入口迸發沁香酸甜，襯托法式酸奶油浸漬的鮮嫩干貝，記者推薦，別忘了貝殼上那口將風乾臘腸藏進清爽干貝、略顯鹹味一絕，勾勒出風味立體的酸度與旨味。

▲從「玫瑰花露」到「生干貝」，味蕾甦醒過來。（圖／記者蕭涵云攝）

▲鹽之華秋季品嚐菜單開箱。（圖／記者蕭涵云攝）

黎俞君親烘焙麵包！精品包變料理 乳鴿也能優雅入口

▲鹽之華主廚黎俞君還會烘焙麵包，一次端出德國酸種、北義佛卡夏、法國可頌三種國家風味。（圖／記者蕭涵云攝）

美得讓人以為是義大利編織皮革包上桌了。記者吃到的是澎湖現撈黑點魚、黃雞魚，特別選以緊實口感的魚種，兩款魚肉搭配水蓮綠意編織、油封慢火烤至全熟，佐以魚清湯、蔥油、蘿蔔泥，紮實魚肉時而迸出爽脆口感，豐富也顯趣味。

▲「綠意編織海魚」有如精品包編織技法，讓不少人會心一笑。（圖／記者蕭涵云攝）

▲記者最推薦主餐選吃「龍眼木烤乳鴿」。（圖／記者蕭涵云攝）

落葉非逝去！阿嬤的溫暖記憶 綻放生命之花

記者先敲開輕盈蛋白霜、吃到綿密帶點黏糯的蓮子泥，還散發桂花清香。見證黎主廚秋季料理樂章，舒心且迷人的收尾。

鹽之華法國餐廳 Fleur de Sel

▲「蓮子蒙布朗」來自黎主廚阿嬤的溫暖記憶。（圖／記者蕭涵云攝）

台灣第一人甫獲「法國農業功勳勳章（Ordre du Mérite agricole）」騎士勳位（Chevalier），「鹽之華法國餐廳Fleur de Sel」創辦人暨主廚黎俞君，今年秋季品嚐菜單，帶來肥嫩的「龍眼木烤乳鴿」、費工唯美的「綠意編織海魚」，還端出到德國百年麵包店求藝的酸種麵包。將對法式料理一生的熱愛與生命詩意，譜寫秋日細膩而豐美的篇章。；此時蕈菇與禽類等當季食材進入最肥美的季節，正是展現最佳風味的時刻。以康普茶分子料理手法製作的，建議一口食用，在口中迸發清香；來自中部的三點蟹，一匙方便直接享用整隻鮮美。有別於其他法式餐廳，黎主廚將走往歐洲匯集而來的經驗放進搭餐麵包，還一次端出三種國家風味。喜愛摩登交疊傳統的黎主廚，一球「綠意編織海魚」前盤，主餐最推薦「龍眼木烤乳鴿」，黎主廚將秋季油脂漸豐的乳鴿以龍眼木炭烤、搭配榛果咖啡油，佐以黑松露、烤杏鮑菇、櫛瓜、栗子泥，濃郁中帶有馥郁酸香；肉質肥嫩好吃，尤其脆絲搭配的鴿腿，更顯細嫩。法國有不少歌曲形容落葉，「法文字面上的落葉指的是枯落的葉子」，但黎主廚說「落葉並非逝去，而在不斷掉落過程裡顯現出季節轉換」。地址：台中市西屯區市政路581-1號時間：周三至五18:00，周六日12:00、18:00（周一二公休）