台灣第一人甫獲「法國農業功勳勳章（Ordre du Mérite agricole）」騎士勳位（Chevalier），「鹽之華法國餐廳Fleur de Sel」創辦人暨主廚黎俞君，今年秋季品嚐菜單，帶來肥嫩的「龍眼木烤乳鴿」、費工唯美的「綠意編織海魚」，還端出到德國百年麵包店求藝的酸種麵包。將對法式料理一生的熱愛與生命詩意，譜寫秋日細膩而豐美的篇章。
秋日豐美入菜！三點蟹肉、生干貝 鮮活點醒味蕾
「法國的冬季太過寒冷，秋季最適合在外頭散步，」黎俞君分享，法國人將充滿活力的秋季視為「回歸（La Rentrée）」；此時蕈菇與禽類等當季食材進入最肥美的季節，正是展現最佳風味的時刻。
《NOWNEWS今日新聞》記者開箱鹽之華秋季菜單，簡而言之，黎俞君把多年精湛廚藝，蘊藏在細膩呈現的料理中，優雅美味，餘韻甚好。
以康普茶分子料理手法製作的「玫瑰花露」，建議一口食用，在口中迸發清香；來自中部的三點蟹「蟹肉｜柚子｜茴香」，一匙方便直接享用整隻鮮美。
記者尤其喜愛「生干貝」，搭配柚子泡泡、百香果分子球與法國魚子醬，入口迸發沁香酸甜，襯托法式酸奶油浸漬的鮮嫩干貝，記者推薦，別忘了貝殼上那口將風乾臘腸藏進清爽干貝、略顯鹹味一絕，勾勒出風味立體的酸度與旨味。
黎俞君親烘焙麵包！精品包變料理 乳鴿也能優雅入口
有別於其他法式餐廳，黎主廚將走往歐洲匯集而來的經驗放進搭餐麵包，還一次端出三種國家風味。啟發點源於自覺一般麵包對身體負擔較重，主廚黎俞君去年12月，親自到德國百年麵包店求藝學習，「黑松露馬鈴薯酸種麵包」搭配台灣有機馬鈴薯與黑橄欖、黑松露；北義風格的「水淹佛卡夏」搭配大量橄欖油；還以法國奶油製作「玫瑰可頌」。
喜愛摩登交疊傳統的黎主廚，一球「綠意編織海魚」前盤，美得讓人以為是義大利編織皮革包上桌了。記者吃到的是澎湖現撈黑點魚、黃雞魚，特別選以緊實口感的魚種，兩款魚肉搭配水蓮綠意編織、油封慢火烤至全熟，佐以魚清湯、蔥油、蘿蔔泥，紮實魚肉時而迸出爽脆口感，豐富也顯趣味。
主餐最推薦「龍眼木烤乳鴿」，黎主廚將秋季油脂漸豐的乳鴿以龍眼木炭烤、搭配榛果咖啡油，佐以黑松露、烤杏鮑菇、櫛瓜、栗子泥，濃郁中帶有馥郁酸香；肉質肥嫩好吃，尤其脆絲搭配的鴿腿，更顯細嫩。
落葉非逝去！阿嬤的溫暖記憶 綻放生命之花
法國有不少歌曲形容落葉，「法文字面上的落葉指的是枯落的葉子」，但黎主廚說「落葉並非逝去，而在不斷掉落過程裡顯現出季節轉換」。
她透露「蓮子蒙布朗」這道甜點：「蓮子與桂花的搭配是懷念阿嬤的甜點，當年阿嬤會做蓮子餅再點綴桂花蜜」，這段心中溫暖的記憶，如今綻放成生命之花。記者先敲開輕盈蛋白霜、吃到綿密帶點黏糯的蓮子泥，還散發桂花清香。見證黎主廚秋季料理樂章，舒心且迷人的收尾。
鹽之華法國餐廳 Fleur de Sel
地址：台中市西屯區市政路581-1號
時間：周三至五18:00，周六日12:00、18:00（周一二公休）
秋季品嚐套餐：3,880元、5,880元+10%起
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「法國的冬季太過寒冷，秋季最適合在外頭散步，」黎俞君分享，法國人將充滿活力的秋季視為「回歸（La Rentrée）」；此時蕈菇與禽類等當季食材進入最肥美的季節，正是展現最佳風味的時刻。
《NOWNEWS今日新聞》記者開箱鹽之華秋季菜單，簡而言之，黎俞君把多年精湛廚藝，蘊藏在細膩呈現的料理中，優雅美味，餘韻甚好。
記者尤其喜愛「生干貝」，搭配柚子泡泡、百香果分子球與法國魚子醬，入口迸發沁香酸甜，襯托法式酸奶油浸漬的鮮嫩干貝，記者推薦，別忘了貝殼上那口將風乾臘腸藏進清爽干貝、略顯鹹味一絕，勾勒出風味立體的酸度與旨味。
有別於其他法式餐廳，黎主廚將走往歐洲匯集而來的經驗放進搭餐麵包，還一次端出三種國家風味。啟發點源於自覺一般麵包對身體負擔較重，主廚黎俞君去年12月，親自到德國百年麵包店求藝學習，「黑松露馬鈴薯酸種麵包」搭配台灣有機馬鈴薯與黑橄欖、黑松露；北義風格的「水淹佛卡夏」搭配大量橄欖油；還以法國奶油製作「玫瑰可頌」。
法國有不少歌曲形容落葉，「法文字面上的落葉指的是枯落的葉子」，但黎主廚說「落葉並非逝去，而在不斷掉落過程裡顯現出季節轉換」。
她透露「蓮子蒙布朗」這道甜點：「蓮子與桂花的搭配是懷念阿嬤的甜點，當年阿嬤會做蓮子餅再點綴桂花蜜」，這段心中溫暖的記憶，如今綻放成生命之花。記者先敲開輕盈蛋白霜、吃到綿密帶點黏糯的蓮子泥，還散發桂花清香。見證黎主廚秋季料理樂章，舒心且迷人的收尾。
鹽之華法國餐廳 Fleur de Sel
地址：台中市西屯區市政路581-1號
時間：周三至五18:00，周六日12:00、18:00（周一二公休）
秋季品嚐套餐：3,880元、5,880元+10%起