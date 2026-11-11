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▲川口春奈在IG公開自己生產消息。（圖／翻攝自IG@haruna_kawaguchi_official）

日本女星川口春奈今年8月宣布跟日本足球國腳板倉滉結婚，同時公開懷孕消息，沒想到新婚才3個月，她今日就在社群公開已經生產喜訊，進度超快獲得大批粉絲祝福。川口春奈今（11）日在IG限時動態公開喜訊，「前幾天我生下了第一個孩子，懷孕中從各方獲得了許多幫助，我從心中非常感謝，今後也請多多關照，川口春奈。」至於寶寶性別、生日，則沒有多加透露。川口春奈今年八月公開結婚消息，同時透露已經懷孕消息，「致一直支持我們的各位，這次我們想向大家報告，我們板倉滉與川口春奈已經結婚了。另外，我們也迎來了屬於兩人的寶寶，未來我們將互相扶持，一起建立一個充滿笑容的家庭。」川口春奈今年31歲，2007年以雜誌《nicola》模特兒身分出道，2020年靠大河劇《麒麟來了》濃姬一角爆紅，，被封為「令和廣告女王」；29歲的板倉滉是出身橫濱的足球員，是日本國家隊主力後衛，至今已代表日本出賽42場、攻進2球。