韓國天團BTS（防彈少年團）即將於11月19日、21日、22日連3天在高雄世運主場館舉辦《ARIRANG》演唱會，這次演唱會也將於全台18間電影院同步直播，讓粉絲都嗨翻。許多台灣粉絲也開始準備「Taiwan高雄版」應援，霸氣喊：「讓世界看看台灣有多猛。」
BTS即將於下周到高雄開唱，隨著官方宣布將透過電影院進行直播後，不少沒買到票的粉絲也都非常興奮，還有粉絲直接開始準備高雄版的應援，教學其他人演唱會第一首歌〈Hooligan〉的應援方式，霸氣喊話：「讓世界看看台灣有多猛。」直言要讓大家看見台灣ARMY（BTS官方粉絲）的應援實力。
BTS演唱會同步直播 威秀影城宣布加場
事實上，BTS這次巡演為了讓沒買到票的粉絲也能同樂，因此安排部分場次在電影院同步直播，10月底巴西場院線直播結束後，片尾就直接宣布11月21日高雄場的直播消息，除了當天的同步直播外，11月22日還有安可重播。
這次高雄場將於威秀影城進行直播，威秀影城將透過高畫質大銀幕即時傳送演唱會舞台，將讓影廳化身搖滾區，讓粉絲不在現場也可以享受現場的震撼，而票已在5日開賣，但依然一票難求，不少粉絲還是沒能買到票。因此威秀官方宣布追加場次，擴大至全台18家影城、2天共釋出近1.1萬個座位，今（12）日下午1點威秀官網以及app開賣、11月13日臨櫃啟售，票價1450元，購買還送限量特典。
資料來源：Threads
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BTS演唱會同步直播 威秀影城宣布加場
事實上，BTS這次巡演為了讓沒買到票的粉絲也能同樂，因此安排部分場次在電影院同步直播，10月底巴西場院線直播結束後，片尾就直接宣布11月21日高雄場的直播消息，除了當天的同步直播外，11月22日還有安可重播。
這次高雄場將於威秀影城進行直播，威秀影城將透過高畫質大銀幕即時傳送演唱會舞台，將讓影廳化身搖滾區，讓粉絲不在現場也可以享受現場的震撼，而票已在5日開賣，但依然一票難求，不少粉絲還是沒能買到票。因此威秀官方宣布追加場次，擴大至全台18家影城、2天共釋出近1.1萬個座位，今（12）日下午1點威秀官網以及app開賣、11月13日臨櫃啟售，票價1450元，購買還送限量特典。
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