Nintendo Switch 數位商店疑似出現價格異常！近日有玩家發現，人氣遊戲《數碼寶貝物語 時空異客》數位終極版在 Nintendo eShop 出現驚人低價，原價2990元降至428元，等於只要約1.4折就能入手，現省2562元。消息曝光後引發玩家關注，還有人分享這次低價不只包含遊戲本體，連季票、額外劇情及服裝 DLC 都能一次收藏。不過，目前尚不清楚這波降價究竟是官方促銷，還是商店標價異常，優惠將於今（12）日晚間11時59分結束。
《數碼寶貝》終極版驚見428元！原價2990元、玩家熱議
《數碼寶貝物語 時空異客》數位終極版價格異常，Nintendo Switch 數位商店原價2990元的遊戲，竟出現428元的超低價格，換算折扣幅度約1.43折，相當於直接便宜2562元。《數碼寶貝物語 時空異客》Switch 版本今年7月9日才上市，距離發售僅約4個月，卻突然出現如此大幅度降價，而且還是包含大部分追加內容的數位終極版。
根據玩家分享，這波低價預計持續至11月12日晚間11時59分。不過，截至目前尚未查得任天堂或發行商萬代南夢宮針對428元價格的說明，實際售價與購買狀況仍應以 Nintendo eShop 商店顯示為準。
《數碼寶貝》終極版包含什麼？遊戲本體、季票、服裝一次拿
《數碼寶貝物語 時空異客》於2025年10月首度登上 PS5、Xbox Series X／S 及 PC 平台，並於2026年7月9日推出 Nintendo Switch 與 Switch 2 版本。遊戲主打超過450隻數碼寶貝，可以透過蒐集、培育、進化及退化打造自己的隊伍，搭配回合制戰鬥，體驗橫跨人類世界與數碼世界的冒險。
此次受到關注的數位終極版，除了完整遊戲本體，也包含季票、3組追加數碼寶貝與劇情內容，以及額外服裝、背景音樂等特典。玩家能一次獲得大量追加內容，不必再逐一購買。另外，Switch 2 玩家還能選擇畫質模式與效能模式，前者在支援設備下可提供最高 4K、HDR 及 30FPS，後者則以 Full HD、最高 60FPS 為主。
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《數碼寶貝物語 時空異客》數位終極版價格異常，Nintendo Switch 數位商店原價2990元的遊戲，竟出現428元的超低價格，換算折扣幅度約1.43折，相當於直接便宜2562元。《數碼寶貝物語 時空異客》Switch 版本今年7月9日才上市，距離發售僅約4個月，卻突然出現如此大幅度降價，而且還是包含大部分追加內容的數位終極版。
根據玩家分享，這波低價預計持續至11月12日晚間11時59分。不過，截至目前尚未查得任天堂或發行商萬代南夢宮針對428元價格的說明，實際售價與購買狀況仍應以 Nintendo eShop 商店顯示為準。
《數碼寶貝物語 時空異客》於2025年10月首度登上 PS5、Xbox Series X／S 及 PC 平台，並於2026年7月9日推出 Nintendo Switch 與 Switch 2 版本。遊戲主打超過450隻數碼寶貝，可以透過蒐集、培育、進化及退化打造自己的隊伍，搭配回合制戰鬥，體驗橫跨人類世界與數碼世界的冒險。
此次受到關注的數位終極版，除了完整遊戲本體，也包含季票、3組追加數碼寶貝與劇情內容，以及額外服裝、背景音樂等特典。玩家能一次獲得大量追加內容，不必再逐一購買。另外，Switch 2 玩家還能選擇畫質模式與效能模式，前者在支援設備下可提供最高 4K、HDR 及 30FPS，後者則以 Full HD、最高 60FPS 為主。