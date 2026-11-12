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▲醫師提醒，肥胖是內分泌、新陳代謝疾病。（圖／記者張乃文攝）

肥胖不僅影響外觀，更與許多慢性病密切相關，而俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑問世後，風靡全球。但近日美國FDA要求相關藥廠須在仿單加註警語，提醒可能增加失明風險。專家提到， GLP-1本身是為了控制血糖，而減重用的劑量基本上會超過生理劑量，風險也可能因此提高。整體而言，若有跨科別減重需求，仍建議要以「內分泌科」為主進一步討論。美國FDA指出，經全面評估臨床試驗數據，要求生產GLP-1類藥物的藥廠，包括猛健樂、胰妥讚、週纖達，須在仿單「警語及注意事項」欄位加註提醒，可能增加罕見非動脈炎性前部缺血性視神經病變（NAION）風險，包括造成單眼突發性、無痛性視力下降，甚至永久性視力喪失。食藥署也說，將啟動該類藥品整體安全性再評估，並依評估結果採取必要的風險管理措施，以確保民眾用藥安全。不過，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰稱，因為有50歲患者容易喘，需要瘦瘦針協助減重，開立施打4個月後，某天居然出現右眼失明，為眼中風的狀況。而瘦瘦針在台灣屬於處方藥物，必須由專業醫師進行完整評估、開立處方箋後才能使用，但並沒有侷限科別。而糖尿病學會理事長楊偉勛今（12）日受訪時表示，肥胖是內分泌新陳代謝相關疾病，因此一直都強調要以「內分泌代謝科」為中心。而近期國外多提及「心腎代謝症候群」，另外還加入脂肪肝。楊偉勛認為，應以代謝為中心，解決糖尿病、體重等問題。醫師說，目前GLP-1在生理學上是為了控制血糖，但現在某些用於減重的劑量其實是超過生理劑量，副作用風險可能因此增加。楊偉勛指出，常見副作用仍以腸胃道為主，包括膽囊、胰臟發炎，少數副作用機率非常低。對於出現眼睛失明的狀況，值得再研究。且也不需要此因噎廢食。但楊偉勛也強調，仍需要持續監控，且整體而言，若跨科別患者有減重需求，建議還以「內分泌代謝科」為主。醫師指出，台灣已建立糖尿病共照網的架構，且是國外學者都相當羨慕的，若以共照網為開始往外延伸，成功機會較高。