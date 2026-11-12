全球玩家苦等13年的《俠盜獵車手6》GTA 6，即將於11月19日上市，開發商 Rockstar Games 再釋出全新30秒宣傳影片，曝光夜店狂歡、城市街景、街頭衝突及警方攻堅等畫面，不只呈現逼真的光影效果，連人物動作與環境細節都相當細膩。官方也首度證實，《GTA 6》在 PS5、Xbox Series X／S 等家用主機上，將以 30 FPS（每秒影格數）為目標，即使使用效能更強的 PS5 Pro，也並未宣布提供 60 FPS 模式，引發玩家對畫質與流暢度的討論。
《GTA 6》最新30秒影片曝光！夜店狂歡、城市街景逼真到像電影
Rockstar Games 近日在官方網站公布《GTA 6》全新宣傳影片「Pre-Load Now」，配合遊戲開放預先下載，讓玩家在正式上市前，再度一窺遊戲中的虛構城市「罪惡城市」（Vice City）及雷歐奈達州（Leonida）。這次公開的影片雖然只有約30秒，卻出現不少值得注意的場景，包括女主角露西亞（Lucia）在夜店跳舞、男主角傑森（Jason）與其他角色發生衝突，以及全副武裝的特警展開攻堅行動等畫面。
從城市夜景、豪華碼頭到街頭車輛，都能看見開發團隊對環境細節的刻畫，呈現宛如電影般的視覺效果，影片還搭配瑞典歌手 Tove Lo 演唱的新歌〈Blood in Your Eyes〉，這首歌曲也將收錄於《GTA 6》音樂專輯，延續系列作品向來重視流行音樂與城市文化的特色。
《GTA 6》主機版僅 30 FPS！PS5 Pro 畫質更好
除了最新遊戲畫面，Rockstar Games也在官方公告中首度說明《GTA 6》的主機效能表現。官方表示，為了呈現雷歐奈達州龐大的開放世界，同時維持大量人物、車輛及精緻的場景細節，遊戲將以30 FPS（每秒影格數）為目標，適用於 PS5、PS5 Pro及Xbox Series X／S 等主機，目前尚未公布 60 FPS 模式。
所謂 FPS，就是遊戲每秒鐘能顯示多少張畫面，30 FPS 代表每秒顯示30張，60 FPS 則是每秒60張。一般而言，數字越高，畫面就越流暢，尤其在高速開車、槍戰及快速轉動鏡頭時，差異會更加明顯。不過，30 FPS並不代表畫質不好，而是開發商選擇將更多主機效能用於呈現精緻的遊戲世界。
雖然 PS5 Pro 同樣以 30 FPS 為目標，但官方確認，這款高階主機將提供更好的畫面表現，包括透過 PSSR 技術提升畫面清晰度，以及加入獨家的光線追蹤陰影，讓遊戲中的光影變化更加自然。一般 PS5 版本則支援 DualSense 控制器的震動回饋、3D 音效及更快的載入速度，提升玩家的沉浸感。
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Rockstar Games 近日在官方網站公布《GTA 6》全新宣傳影片「Pre-Load Now」，配合遊戲開放預先下載，讓玩家在正式上市前，再度一窺遊戲中的虛構城市「罪惡城市」（Vice City）及雷歐奈達州（Leonida）。這次公開的影片雖然只有約30秒，卻出現不少值得注意的場景，包括女主角露西亞（Lucia）在夜店跳舞、男主角傑森（Jason）與其他角色發生衝突，以及全副武裝的特警展開攻堅行動等畫面。
從城市夜景、豪華碼頭到街頭車輛，都能看見開發團隊對環境細節的刻畫，呈現宛如電影般的視覺效果，影片還搭配瑞典歌手 Tove Lo 演唱的新歌〈Blood in Your Eyes〉，這首歌曲也將收錄於《GTA 6》音樂專輯，延續系列作品向來重視流行音樂與城市文化的特色。
除了最新遊戲畫面，Rockstar Games也在官方公告中首度說明《GTA 6》的主機效能表現。官方表示，為了呈現雷歐奈達州龐大的開放世界，同時維持大量人物、車輛及精緻的場景細節，遊戲將以30 FPS（每秒影格數）為目標，適用於 PS5、PS5 Pro及Xbox Series X／S 等主機，目前尚未公布 60 FPS 模式。
所謂 FPS，就是遊戲每秒鐘能顯示多少張畫面，30 FPS 代表每秒顯示30張，60 FPS 則是每秒60張。一般而言，數字越高，畫面就越流暢，尤其在高速開車、槍戰及快速轉動鏡頭時，差異會更加明顯。不過，30 FPS並不代表畫質不好，而是開發商選擇將更多主機效能用於呈現精緻的遊戲世界。
雖然 PS5 Pro 同樣以 30 FPS 為目標，但官方確認，這款高階主機將提供更好的畫面表現，包括透過 PSSR 技術提升畫面清晰度，以及加入獨家的光線追蹤陰影，讓遊戲中的光影變化更加自然。一般 PS5 版本則支援 DualSense 控制器的震動回饋、3D 音效及更快的載入速度，提升玩家的沉浸感。