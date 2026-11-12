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新版指引3步驟 醫：不只BMI、還要量腰圍

肥胖治療應依分期、共病治療 減重目標也不同

肥胖不但是疾病，更嚴重威脅健康餘命！中華民國糖尿病學會等14個跨專科學會今（12）日攜手推出新版《台灣成人肥胖及肥胖相關併發症與疾病臨床照護指引》，不只看BMI，也要量腰圍、並依共病肥胖嚴重程度分期。權威醫學期刊《Lancet》「21世紀全球健康威脅委員會」近期示警，肥胖是本世紀可透過行動避免的人類最大健康威脅。中華民國糖尿病學會等14個跨專科學會，今日攜手推出新版《台灣成人肥胖及肥胖相關併發症與疾病臨床照護指引》。中華民國糖尿病學會楊偉勛理事長強調，肥胖已成為全球公共衛生最嚴峻的挑戰之一，不僅是慢性病的危險因子，更與糖尿病、心血管疾病、癌症及失能密切相關。肥胖防治不能只看體重與身體質量指數（BMI），也應重視腰圍。楊偉勛指出，腹部肥胖常伴隨較多內臟脂肪，與脂肪肝、胰島素阻抗及代謝異常密切相關；若肥胖從兒少時期開始，更可能延續至成年，使慢性疾病提早發生，增加終身疾病負擔，縮短健康餘命，民眾卻常忽略肥胖相關共病的警訊。也因為許多人看起來身材標準，實際上是有脂肪肝的「泡芙人」，楊偉勛解釋，這類人屬於中心型肥胖，因此指引中也列入腰圍診斷。以BMI而言，因為測量的是全身肥胖程度，但老年人或運動員的數值不見得準確，無法知道脂肪及肌肉比例，而腰圍是代表中心型肥胖，也就是內臟脂肪，因此將腰圍納入，可以得到更精準的診斷。台大醫院內科部代謝內分泌科主任李弘元指出，以2020年至2024年數據台灣成人過重及肥胖盛行率已達51.3%。BMI無法完整反映脂肪分布與健康影響，新版指引因此提出更完整的評估流程。李弘元說，有3個步驟，從「BMI初步篩檢」，並進一步評估是否有過度脂肪堆積及肥胖相關併發症與疾病。接著「量腰圍」與「腰高比」，若BMI ≥24 kg/m²者會建議進一步量測腰圍或腰高比；男性腰圍≥90公分、女性≥80公分，或腰高比（腰圍除以身高）≥0.5，就表示脂肪過度堆積，可確認肥胖的診斷。至於BMI ≥30 kg/m²者，通常腰圍或腰高比都會超標，因此也可直接確立肥胖的診斷。李弘元說，第3步驟是依肥胖相關併發症與疾病分期介入。醫師指出，第一期尚無肥胖相關併發症與疾病（ORCD），治療重點在於預防；第二期已有至少一項輕度至中度ORCD；第三期則已有至少一項重度ORCD，治療更著重改善或延緩疾病進展，並降低長期器官損傷風險。台大醫院內科部主治醫師嚴愛文說，肥胖症的治療應依肥胖分期、共病、器官受損風險、年齡及活動能力，制定個人化計畫。不同疾病的減重目標也不同，如糖尿病前期的減重目標約為3%至7%，高血壓與高血脂約為5%至15%。需經專業醫師評估，設定正確目標，以有效減重並改善疾病。嚴愛文指出，現有肥胖治療GLP-1針劑藥物的減重成效相當，但不同藥物的適應症與器官保護實證效益差異甚大。若治療目標是改善相關共病，應考慮兼具保護心血管、腎臟、肝臟適應症與效益實證的減重藥物，以確實降低疾病風險。楊偉勛提到，肥胖帶來極為龐大的醫療與社會成本，相關慢性病占台灣健保支出逾3成，加上勞動力減損與提早失能，不僅加重醫療與社會經濟負擔，更影響國家競爭力。因此中華民國糖尿病學會提出「國家肥胖防治政策建言書」，呼籲政府推動「肥胖防治十年行動藍圖」，使成人肥胖率下降5%、兒童青少年過重率下降10%，並透過提升健保在肥胖治療支出，以減緩因肥胖相關共病不斷攀升的全民健康保險財政負擔。