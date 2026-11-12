日本男神木村拓哉今（12）日抵達台北松山機場，準備迎接即將登場的台北演唱會（11/13~11/14），現場湧入超過800名粉絲接機，尖叫聲此起彼落，天王人氣依舊。木村拓哉下午3點23分親自推著行李箱現身，面對熱情迎接他的台灣歌迷，不僅停下腳步互動，也特別接受媒體兩道提問；去年訪台時，他曾許下「希望下次能拿起麥克風，以演出的形式再次來到台北」的心願，如今終於實現，更巧的是，明（13）日正好是他的54歲生日，能在生日這天與台灣粉絲相聚，讓他直呼非常開心，也期待把這次演出變成彼此難忘的回憶。
去年許願拿麥克風回台灣 木村拓哉生日願望成真
木村拓哉去年造訪台北時，曾親口表示希望下次能以演唱會、拿著麥克風的的形式回來，記者提問提起當時的約定，詢問他對即將登場的演出最期待什麼？他表示真的很開心能再次來到台灣，而且是以演唱會的形式實現當初的心願，尤其看到台灣歌迷用這麼溫暖的方式迎接自己，更讓他感到高興。
談到接下來在台北的行程，木村拓哉表示非常期待明天、後天能與更多人一起度過這段時光，也主動提到，雖然只是剛好碰上，但明天就是自己的生日，能在這麼特別的日子來台演出，對他而言格外有意義，「非常期待，也非常開心」。
木村拓哉送台灣粉絲「一期一會」 盼演唱會成一輩子回憶
至於這次透過演唱會與台灣歌迷重逢，最想對大家說什麼？木村拓哉提起日本的一句話「一期一會」，認為每一次相遇、每一個能夠一起度過的瞬間都非常珍貴，他也希望自己能成為粉絲未來人生回憶的一部分，讓大家多年後回想起這場演唱會，依然記得當時的感動。
木村拓哉更表示，自己同樣非常珍惜這次相聚的機會，希望大家都能盡情享受演出，把這兩天當成值得珍藏的回憶。
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木村拓哉去年造訪台北時，曾親口表示希望下次能以演唱會、拿著麥克風的的形式回來，記者提問提起當時的約定，詢問他對即將登場的演出最期待什麼？他表示真的很開心能再次來到台灣，而且是以演唱會的形式實現當初的心願，尤其看到台灣歌迷用這麼溫暖的方式迎接自己，更讓他感到高興。
談到接下來在台北的行程，木村拓哉表示非常期待明天、後天能與更多人一起度過這段時光，也主動提到，雖然只是剛好碰上，但明天就是自己的生日，能在這麼特別的日子來台演出，對他而言格外有意義，「非常期待，也非常開心」。
木村拓哉送台灣粉絲「一期一會」 盼演唱會成一輩子回憶
至於這次透過演唱會與台灣歌迷重逢，最想對大家說什麼？木村拓哉提起日本的一句話「一期一會」，認為每一次相遇、每一個能夠一起度過的瞬間都非常珍貴，他也希望自己能成為粉絲未來人生回憶的一部分，讓大家多年後回想起這場演唱會，依然記得當時的感動。
木村拓哉更表示，自己同樣非常珍惜這次相聚的機會，希望大家都能盡情享受演出，把這兩天當成值得珍藏的回憶。