日本男神木村拓哉不只帥，連私下的貼心程度都讓人驚喜！即將於週末在台開唱的他，今（12）日下午3點多抵達台北松山機場，超過800名粉絲擠爆現場迎接，沒想到比天王魅力更讓人印象深刻的，是他一連串貼心舉動，當一走出機場，先是轉身與守候的粉絲聊天，還不忘提醒大家對著媒體鏡頭微笑；接受訪問時，發現有記者收不到翻譯的聲音，更主動幫忙遞麥克風，而且不是一次；接機受訪結束，即使離開時被人潮包圍、幾乎寸步難行，他仍記得回頭向粉絲揮手道別，短短幾分鐘就讓人見識到日本天王的親民作風。
木村拓哉接機現場變攝影指導 提醒粉絲看鏡頭微笑
木村拓哉此次以一身深色丹寧造型現身，戴著墨鏡，搭配棕色皮革包包，親自推著黑色行李箱走出機場。面對擠滿的粉絲，他沒有急著離開，反而先轉過身與大家互動，看到現場有媒體正在拍攝，還特別提醒粉絲對著鏡頭露出笑容，讓現場引爆陣陣尖叫。
記者收不到翻譯聲音 木村拓哉兩度親自幫拿麥克風
更讓人意外的是接下來的媒體訪問，由於現場人潮眾多，記者們為了不擋住後方粉絲的視線、前方攝影的鏡頭，幾乎全程跪著訪問木村拓哉。當他回答完問題、現場翻譯準備轉述時，有記者因為距離關係，麥克風收不到翻譯的聲音，木村拓哉發現狀況後，竟主動伸手幫忙遞麥克風，特別將麥克風靠近翻譯，讓記者能順利收音。
原本以為只是順手幫忙一次，沒想到後續翻譯時，他又再度協助遞麥克風，前後一共兩次，完全沒有天王架子。
結束兩道問題的訪問後，木村拓哉準備離開機場，但現場粉絲與媒體實在太多，移動過程幾乎寸步難行，即使如此，他仍沒有忘記身後守候許久的歌迷，離開前還特別回頭揮手說再見，直到最後一刻都記得回應粉絲的熱情。
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木村拓哉此次以一身深色丹寧造型現身，戴著墨鏡，搭配棕色皮革包包，親自推著黑色行李箱走出機場。面對擠滿的粉絲，他沒有急著離開，反而先轉過身與大家互動，看到現場有媒體正在拍攝，還特別提醒粉絲對著鏡頭露出笑容，讓現場引爆陣陣尖叫。
記者收不到翻譯聲音 木村拓哉兩度親自幫拿麥克風
更讓人意外的是接下來的媒體訪問，由於現場人潮眾多，記者們為了不擋住後方粉絲的視線、前方攝影的鏡頭，幾乎全程跪著訪問木村拓哉。當他回答完問題、現場翻譯準備轉述時，有記者因為距離關係，麥克風收不到翻譯的聲音，木村拓哉發現狀況後，竟主動伸手幫忙遞麥克風，特別將麥克風靠近翻譯，讓記者能順利收音。
原本以為只是順手幫忙一次，沒想到後續翻譯時，他又再度協助遞麥克風，前後一共兩次，完全沒有天王架子。
結束兩道問題的訪問後，木村拓哉準備離開機場，但現場粉絲與媒體實在太多，移動過程幾乎寸步難行，即使如此，他仍沒有忘記身後守候許久的歌迷，離開前還特別回頭揮手說再見，直到最後一刻都記得回應粉絲的熱情。