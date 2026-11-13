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貴族世家10年前超狂「男店員穿女僕裝服務」！全場

敲碗：跪求再來一次

▲有民眾回憶起2016年貴族世家分店舉辦的「女僕裝服務」，出現一群男店員扮女僕送餐，當年在網路上爆紅瘋傳。（圖／翻攝PTT）

以為是正妹女僕！貴族世家派男店員扮女僕：業績意外漲2成

▲貴族世家桃園國際店在2016年為了吸客，祭出店員穿著「女僕裝服務」企劃，當年廣告傳單上可見一排身穿女僕的女性，並標榜「女僕風為您服務！桃園國際店！給您最特別的優質服務」。（圖／翻攝PTT）

連鎖牛排店「貴族世家」近日跨界推出全新品牌「貴族世家個人燒肉」，再度引發外界關注，過去貴族世家超狂女僕計畫也再度被翻出。近日有民眾回憶表示，貴族世家在2016年曾推出「女僕裝服務」企劃，原以為能看到女僕替顧客服務，進店卻發現是一群「男店員扮成女僕」送餐，超大反差在當年爆紅，甚至帶動業績成長1至2成，讓一票人敲碗跪求「再辦一次！」近日一名網友在Threads發文，詢問「誰還記得10年前的貴族世家推的『女僕服務』」，坦言當年店家貼出廣告，更標榜有女僕風服務，沒想到竟是「一群男員工穿上女僕裝」服務，讓他笑翻直呼「10年了，現在想想還是覺得超級妙」。貼文曝光後，瞬間喚醒許多老饕回憶，「我朝聖過欸！問過本人說他跟老闆說想私下穿穿看，老闆說那你就穿這樣去外場沒關係」、「當年的企劃可真前衛」，甚至有人敲碗留言「希望復刻這個活動，馬上去消費」、「必須要再來一次啊！如果再辦一次，我一定會去」。據了解，貴族世家桃園國際店在2016年為了吸客，祭出店員穿著「女僕裝服務」企劃，當年廣告傳單上可見一排身穿女僕的女性，並標榜「女僕風為您服務！桃園國際店！給您最特別的優質服務」。不過民眾親自到店面卻傻眼了，因為身穿女僕裝服務的竟是一群男店員。這群男店員換上黑白色系女僕澎澎裙，胸前還可見大型蝴蝶結，搭配白長襪或黑絲襪為客人點餐與送餐，甚至還會大方比出愛心姿勢與客人互動，原本顧客看到海報期待的是女僕服務，到現場卻發現高挑瘦長的男店員扮成女僕，反差感十足，照片當年在網路爆紅，更讓該店業績成長1至2成。