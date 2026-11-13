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搭配蔬菜、減少炸物火鍋料 營養師：餐前可先喝水

天氣一變冷，就會想來一鍋薑母鴨、羊肉爐或燒酒雞，營養師提醒，很多人以為湯滾久了，酒精會完全揮發，但研究顯示，即便燉煮超過2小時，仍可能會殘留酒精，提醒孕婦、兒童等，需要避免酒精族群應特別留意；飲控族更要注意各類鍋物的湯底油脂、沾醬與火鍋料，是容易讓人「破功」的地方。營養師李庭雅提到，根據美國農業部（USDA）整理的研究資料，將酒加入料理後燉煮或烘烤，在特定條件下的酒精保留量，以15分鐘而言，約還有40%；若煮30分鐘還有35%的酒精；即便煮了1小時仍有25%。李庭雅指出，雖然相關數據是在特定烹調條件下的參考值，實際殘留量仍會受到酒精添加量、鍋具大小、是否加蓋及湯汁蒸發程度等因素影響，但認為「只要把湯煮滾，酒精就會完全揮發」就是迷思。李庭雅說，除了留意酒精殘留，秋冬進補也要注意食材搭配與進食方式，尤其對正在控糖減重的人來說，更要掌握正確的吃法。對於秋冬吃鍋，李庭雅建議，優先選擇中低脂豆魚蛋肉類，不同豆魚蛋肉類的脂肪含量有所差異，可選脂肪較少的食物或部位，並去除肉皮及可見脂肪。另外，麵線、白飯等澱粉類食材應適量攝取，避免一餐吃進過多澱粉。李庭雅推薦，可多搭配高麗菜、茼蒿及蘿蔔、菠菜等當季蔬菜，補充膳食纖維以增加飽足感，減少油炸豆皮、丸餃類火鍋料及高油、高鈉沾醬。餐前可先喝200至300毫升的水，餐間以白開水或無糖茶為主，依照「水＞肉＞菜＞飯＞果」的順序進食，避免空腹時先攝取到澱粉食物，也能延長飽足感來幫助控制食量。鍋物湯底通常含有較多油脂及鈉，建議少喝湯，避免攝取過多浮油和鈉含量。李庭雅指出，吃完鍋物後，避免立刻坐下或躺著休息，飯後適度散步10至15分鐘，透過輕度活動促進肌肉利用葡萄糖，有助於減緩餐後血糖波動，也能減少久坐時間。李庭雅表示，控糖減重並非一味忌口，而是依照個人健康狀況調整飲食。若已調整飲食習慣，體重或血糖仍控制不佳，或經常因聚餐、外食打亂飲控計畫，尋求專業營養師協助，透過個人化飲食管理，找到適合自己的飲食方式，讓健康管理不只停留在「少吃一點」，而是從每一餐開始，逐步建立能長期維持的習慣。