日本天王木村拓哉今（13）日迎來54歲生日，出道35年的他，也是第一次在台灣舉辦個人演唱會《TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint in TAIPEI》，選在生日當天於台北流行音樂中心與5000名歌迷見面，沒想到唱到一半，竟然被全場聯手「騙」了！原本準備換上外套、坐在沙發上演唱抒情歌的他，全場突然響起〈生日快樂歌〉，工作人員還推出一個超大生日蛋糕，讓木村拓哉又驚又喜，當場跟著唱起「祝我生日快樂」，甚至對著台下比出大愛心、表示：「我一定不會忘記這個瞬間。」最後還親自把蛋糕搬回後台，讓工作人員嚇了一跳。
曾誤會比大愛心是學猴子 木村現在才懂是愛的表達
木村拓哉唱完〈Crazy in love〉後，先是關心二、三樓及各區歌迷有沒有玩得開心，接著突然對台下比出大愛心，還聊起多年前來台的回憶，透露過去曾與導演吳宇森一起參加台灣觀光宣傳活動，當時在機場看到歌迷對著他比愛心手勢，一開始完全看不懂，甚至納悶：「為什麼大家要對著我模仿猴子？」直到後來才終於理解這是比愛心的意思。如今再次來到台灣，看見台下歌迷開心的表情，也讓他坦言，原本開場前的不安與壓力早已消失，自己同樣非常享受這場演出。
聊完回憶，木村拓哉突然要求全場歌迷坐下，與先前不斷鼓勵大家站起來跳舞的態度完全相反，也笑說前面已經唱了不少熱鬧的歌曲，接下來想換個氣氛，帶來幾首比較有情調、適合大人欣賞的歌曲，還開玩笑提醒歌迷，可以趁機整理一下瀏海，或是把剛剛玩得太嗨、弄亂的衣服整理好。隨後工作人員開始在舞台鋪上地毯、搬出沙發，他也披上外套，準備坐下來好好唱歌，沒想到這一切竟然都是生日驚喜的前奏。
工作人員成功騙到木村拓哉 準備大蛋糕+蠟燭特效慶生成功
就在木村拓哉準備就定位時，現場突然響起〈生日快樂歌〉，5000名歌迷跟著大合唱，工作人員更推上一個超大蛋糕，上頭以巧克力寫著「木村拓哉生日快樂」，讓壽星當場笑開懷，還跟著唱起「Happy Birthday to Me！」由於54根蠟燭實在太多，加上場地無法使用明火，主辦單位特別在大螢幕播放火焰特效，讓木村拓哉對著螢幕假裝吹熄54根蠟燭，完成這場特別的生日儀式。
收到驚喜後，木村拓哉才恍然大悟，剛剛就覺得工作人員怪怪的，明明只是要遞外套給他，卻一直待在舞台下方不肯離開、對麥克風說話，讓他忍不住起疑笑說：「總覺得剛才有股不尋常的氣氛在流動啊！」沒想到竟然是大家偷偷準備生日驚喜，讓他感動直呼：「能受到這樣的迎接，真的非常榮幸，謝謝大家！」不過，原本精心安排的成熟浪漫橋段，也因為這場突如其來的慶生變了調，讓他忍不住笑說：「怎麼想，要在這之後營造氣氛都很勉強啊！」
現場開吃水果蛋糕 木村拓哉草莓籽卡牙縫、當眾剃牙
更好笑的是，木村拓哉收到蛋糕後，竟然直接在台上開吃，還拿起一顆草莓送進嘴裡，吃完滿意地點點頭，只是後來草莓籽不小心卡進牙縫，讓他當著5000名觀眾的面，一邊喝水一邊漱口，完全沒有天王包袱；看到這麼大一個蛋糕，他原本還想分給台下歌迷吃，隨即發現根本不夠5000人分，只好笑說：「怎麼想這個人數都分不夠吧！」
最後，木村拓哉親自端起整個大蛋糕，準備搬回後台，讓一旁工作人員緊張不已追上去，他自己也邊走邊小心提醒：「不要掉下來喔！真的不要掉下來！」深怕一個不小心，整場生日驚喜就會變成蛋糕落地的災難現場。他也向台下歌迷承諾，稍後會和樂隊、舞者及所有工作人員一起分享蛋糕，更感性表示，這場慶生不只是自己收到驚喜，而是現場每個人都一起參與的珍貴回憶，「我一定不會忘記這個瞬間，希望大家也能記得，曾經有這麼一個傢伙，被大家唱了生日快樂歌」。
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木村拓哉唱完〈Crazy in love〉後，先是關心二、三樓及各區歌迷有沒有玩得開心，接著突然對台下比出大愛心，還聊起多年前來台的回憶，透露過去曾與導演吳宇森一起參加台灣觀光宣傳活動，當時在機場看到歌迷對著他比愛心手勢，一開始完全看不懂，甚至納悶：「為什麼大家要對著我模仿猴子？」直到後來才終於理解這是比愛心的意思。如今再次來到台灣，看見台下歌迷開心的表情，也讓他坦言，原本開場前的不安與壓力早已消失，自己同樣非常享受這場演出。
聊完回憶，木村拓哉突然要求全場歌迷坐下，與先前不斷鼓勵大家站起來跳舞的態度完全相反，也笑說前面已經唱了不少熱鬧的歌曲，接下來想換個氣氛，帶來幾首比較有情調、適合大人欣賞的歌曲，還開玩笑提醒歌迷，可以趁機整理一下瀏海，或是把剛剛玩得太嗨、弄亂的衣服整理好。隨後工作人員開始在舞台鋪上地毯、搬出沙發，他也披上外套，準備坐下來好好唱歌，沒想到這一切竟然都是生日驚喜的前奏。
工作人員成功騙到木村拓哉 準備大蛋糕+蠟燭特效慶生成功
就在木村拓哉準備就定位時，現場突然響起〈生日快樂歌〉，5000名歌迷跟著大合唱，工作人員更推上一個超大蛋糕，上頭以巧克力寫著「木村拓哉生日快樂」，讓壽星當場笑開懷，還跟著唱起「Happy Birthday to Me！」由於54根蠟燭實在太多，加上場地無法使用明火，主辦單位特別在大螢幕播放火焰特效，讓木村拓哉對著螢幕假裝吹熄54根蠟燭，完成這場特別的生日儀式。
收到驚喜後，木村拓哉才恍然大悟，剛剛就覺得工作人員怪怪的，明明只是要遞外套給他，卻一直待在舞台下方不肯離開、對麥克風說話，讓他忍不住起疑笑說：「總覺得剛才有股不尋常的氣氛在流動啊！」沒想到竟然是大家偷偷準備生日驚喜，讓他感動直呼：「能受到這樣的迎接，真的非常榮幸，謝謝大家！」不過，原本精心安排的成熟浪漫橋段，也因為這場突如其來的慶生變了調，讓他忍不住笑說：「怎麼想，要在這之後營造氣氛都很勉強啊！」
現場開吃水果蛋糕 木村拓哉草莓籽卡牙縫、當眾剃牙
更好笑的是，木村拓哉收到蛋糕後，竟然直接在台上開吃，還拿起一顆草莓送進嘴裡，吃完滿意地點點頭，只是後來草莓籽不小心卡進牙縫，讓他當著5000名觀眾的面，一邊喝水一邊漱口，完全沒有天王包袱；看到這麼大一個蛋糕，他原本還想分給台下歌迷吃，隨即發現根本不夠5000人分，只好笑說：「怎麼想這個人數都分不夠吧！」
最後，木村拓哉親自端起整個大蛋糕，準備搬回後台，讓一旁工作人員緊張不已追上去，他自己也邊走邊小心提醒：「不要掉下來喔！真的不要掉下來！」深怕一個不小心，整場生日驚喜就會變成蛋糕落地的災難現場。他也向台下歌迷承諾，稍後會和樂隊、舞者及所有工作人員一起分享蛋糕，更感性表示，這場慶生不只是自己收到驚喜，而是現場每個人都一起參與的珍貴回憶，「我一定不會忘記這個瞬間，希望大家也能記得，曾經有這麼一個傢伙，被大家唱了生日快樂歌」。