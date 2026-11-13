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木村邀請9位壽星同樂 抱抱、靠頭超寵粉

送上繁體中文致謝 木村拓哉度過美好生日

日本天王木村拓哉今（13）日在台北流行音樂中心舉辦《TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint in TAIPEI》，今天剛好也是他的54歲生日，，還特別邀請9位同樣在今天生日的歌迷上台，親自為他們獻唱、送上擁抱，讓台下其他人羨慕不已。演唱會結束後，他更以90度鞠躬向全場道謝，沒想到人都已經離開舞台，大螢幕竟又出現一段繁體中文：「謝謝你們陪我度過美好的生日，拓哉。」為這場難忘的生日演唱會留下溫暖句點。演唱會進行到〈UNIQUE〉之前，木村拓哉突然邀請9位今天同樣生日的歌迷上台，讓大家坐成一排，自己則站在後方演唱，唱著唱著，他開始逐一走到每個人身後互動，有時輕輕擁抱，有時把頭靠向歌迷，讓原本就已經興奮不已的壽星們更加驚喜。尤其走到最後一位歌迷身邊時，木村拓哉更直接送上一個大大的擁抱，讓台下瞬間爆出羨慕的尖叫聲。對這9位幸運歌迷而言，能和喜歡多年的偶像同一天生日已經夠特別，沒想到今年還能直接坐在舞台上，讓木村拓哉親自陪自己慶生。隨著演唱會接近尾聲，木村拓哉接連帶來〈Take it easy〉、〈我一直都在〉、〈One and Only〉3首安可歌曲，直到最後一刻仍賣力演出；唱完後，他也沒有急著離開舞台，而是先感謝所有參與這次巡演的工作人員，請全場歌迷把最熱烈的掌聲送給樂隊、舞者，以及所有幕後團隊，接著又走向舞台左右兩側，向不同方向的觀眾揮手、鞠躬致意，甚至送上飛吻，讓歌迷捨不得說再見。最讓人感動的是，木村拓哉在最後特別用中文說出「謝謝」，接著深深彎腰90度鞠躬，並沿著舞台向各區歌迷一一揮手道別。原以為演唱會就此結束，沒想到木村拓哉離場後，大螢幕突然出現一段特別準備的繁體中文訊息：「謝謝你們陪我度過美好的生日，拓哉。」主辦單位也表示，這是天王親自寫下的話，用自己的方式，把這份心意回送給每一位今晚到場的歌迷。