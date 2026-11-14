《俠盜獵車手 6》GTA 6 即將於11月19日上市，全球玩家苦等13年，準備重返罪惡市，也讓不少老玩家開始回憶過去的經典作品。從《GTA：罪惡城市》開著跑車聽80年代金曲，到《GTA：聖安地列斯》操控 CJ 騎腳踏車、上健身房練肌肉，再到《GTA 4》的寫實劇情，以及《GTA 5》的3名主角自由切換，每一代都有令人難忘的特色。究竟《GTA》哪一代最好玩？國外玩家社群至今仍爭論不休，有人認為《聖安地列斯》才是真正神作，也有人忘不了《罪惡城市》的音樂與氛圍。
《GTA：聖安地列斯》最經典！CJ 騎腳踏車、吃太胖還得健身
提到《GTA》系列最讓老玩家懷念的作品，2004年推出的《GTA：聖安地列斯》絕對榜上有名。遊戲主角卡爾·強森（Carl Johnson，簡稱CJ）在母親過世後重返洛聖都，原本只是想回家處理家事，卻再度捲入街頭幫派的恩怨。
遊戲一開始 CJ 就得騎著腳踏車穿梭街道，跟著幫派兄弟一起逃離敵人追擊。除了犯罪任務，玩家還能到健身房練肌肉、吃速食、換髮型、買衣服，甚至改變 CJ 的身材。如果一直狂吃又不運動，CJ 真的會變胖；努力健身則能練出壯碩體格，讓角色養成變得格外有趣。
《聖安地列斯》還有地盤爭奪、街頭塗鴉、改裝車、跳舞等玩法，玩家即使完全不解主線任務，也能在遊戲裡消磨好幾個小時。其中 CJ 與幫派兄弟 Big Smoke、Ryder 的互動，以及那句經典台詞「Ah shit, here we go again」，更成為流傳多年的網路迷因。
《GTA：罪惡城市》80年代神曲太洗腦！開車兜風就是一種享受
而2002年推出的《GTA：罪惡城市》，最讓老玩家念念不忘的，就是它充滿80年代風格的城市氛圍與音樂。遊戲以1986年的罪惡市為背景，玩家扮演湯米·維賽迪（Tommy Vercetti），從剛出獄的黑幫成員，一路建立自己的犯罪勢力。
整座城市充滿霓虹燈、棕櫚樹、跑車與海灘，搭配粉紅色夕陽，營造出濃厚的美國邁阿密復古風情。其中最經典的就是車內廣播電台，包括播放流行音樂的 Flash FM、搖滾樂為主的 V-Rock，以及抒情歌曲電台 Emotion 98.3。
原版遊戲甚至收錄麥可傑克森〈Billie Jean〉、Toto〈Africa〉等經典歌曲，讓不少玩家開車時根本捨不得下車，只想一邊聽歌一邊欣賞城市風景。由於音樂授權到期，部分原版歌曲已從後續重新發行版本移除，因此現在重新遊玩重製版，也未必能聽到跟當年一模一樣的電台內容。
《GTA 4》劇情最沉重！Niko 的美國夢讓玩家難忘
2008年推出的《GTA 4》則走出與前兩款作品截然不同的風格。遊戲主角尼可·貝利克（Niko Bellic）是一名來到美國尋求新生活的東歐移民，原本相信表哥描述的美國夢，沒想到抵達自由城後，迎接他的卻是債務、犯罪與背叛。
相較《聖安地列斯》的瘋狂冒險，《GTA 4》的故事更加黑暗、寫實，劇情充滿人性的掙扎與艱難選擇。遊戲也強化物理碰撞與角色動作表現，車輛駕駛時偏向寫實的手感，重量感、碰撞後人物的反應，都成為玩家津津樂道的特色。
《GTA 5》三主角自由切換！還能揪朋友一起過第二人生
至於2013年推出的《GTA 5》，全球累積銷量已接近2.35億套，上市13年仍吸引大量玩家投入。《GTA 5》把系列的開放世界玩法推向另一個高峰。遊戲首次讓玩家在麥可（Michael）、富蘭克林（Franklin）與崔佛（Trevor）3名主角之間自由切換，從退休銀行搶匪、街頭青年到性格瘋狂的犯罪分子，每個人的生活背景與行事風格都截然不同。
除了單人劇情，《GTA 5》另一大魅力就是《GTA Online》，玩家可以揪朋友一起搶銀行、參加賽車、經營企業、購買豪宅與收藏跑車，甚至透過玩家社群經營的角色扮演伺服器，化身警察、計程車司機或醫護人員，在虛擬城市裡過起第二人生。
《GTA》到底哪代最好玩？老玩家各有所愛、新作能否超越成焦點
究竟哪一代才是《GTA》系列真正的神作？從國外 Reddit 玩家社群的討論可以發現，每個人心中的答案都不同。有玩家認為《聖安地列斯》擁有最豐富的自由玩法與令人難忘的 CJ，也有人將《罪惡城市》視為最具懷舊感的作品，認為那個充滿80年代音樂的城市，至今仍無法取代。
也有玩家偏愛《GTA 4》更成熟的劇情，或是《GTA 5》的開放世界與多人連線內容。若從遊戲媒體評選來看，GamesRadar 近期公布的歷代作品排行，就將《GTA 5》列為第一名、《罪惡城市》排在第二名，顯示各代作品的魅力很難單純用銷量或畫面判斷。
如今《GTA 6》即將於11月19日登場，首發平台為 PlayStation 5 及 Xbox Series X／S，故事也將重返罪惡市。對老玩家而言，這次不只是等待一款全新遊戲，更像是再次回到當年放學後、打開電腦或遊戲主機，就能在虛擬城市裡自由冒險的青春時光。
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提到《GTA》系列最讓老玩家懷念的作品，2004年推出的《GTA：聖安地列斯》絕對榜上有名。遊戲主角卡爾·強森（Carl Johnson，簡稱CJ）在母親過世後重返洛聖都，原本只是想回家處理家事，卻再度捲入街頭幫派的恩怨。
遊戲一開始 CJ 就得騎著腳踏車穿梭街道，跟著幫派兄弟一起逃離敵人追擊。除了犯罪任務，玩家還能到健身房練肌肉、吃速食、換髮型、買衣服，甚至改變 CJ 的身材。如果一直狂吃又不運動，CJ 真的會變胖；努力健身則能練出壯碩體格，讓角色養成變得格外有趣。
《聖安地列斯》還有地盤爭奪、街頭塗鴉、改裝車、跳舞等玩法，玩家即使完全不解主線任務，也能在遊戲裡消磨好幾個小時。其中 CJ 與幫派兄弟 Big Smoke、Ryder 的互動，以及那句經典台詞「Ah shit, here we go again」，更成為流傳多年的網路迷因。
而2002年推出的《GTA：罪惡城市》，最讓老玩家念念不忘的，就是它充滿80年代風格的城市氛圍與音樂。遊戲以1986年的罪惡市為背景，玩家扮演湯米·維賽迪（Tommy Vercetti），從剛出獄的黑幫成員，一路建立自己的犯罪勢力。
整座城市充滿霓虹燈、棕櫚樹、跑車與海灘，搭配粉紅色夕陽，營造出濃厚的美國邁阿密復古風情。其中最經典的就是車內廣播電台，包括播放流行音樂的 Flash FM、搖滾樂為主的 V-Rock，以及抒情歌曲電台 Emotion 98.3。
原版遊戲甚至收錄麥可傑克森〈Billie Jean〉、Toto〈Africa〉等經典歌曲，讓不少玩家開車時根本捨不得下車，只想一邊聽歌一邊欣賞城市風景。由於音樂授權到期，部分原版歌曲已從後續重新發行版本移除，因此現在重新遊玩重製版，也未必能聽到跟當年一模一樣的電台內容。
2008年推出的《GTA 4》則走出與前兩款作品截然不同的風格。遊戲主角尼可·貝利克（Niko Bellic）是一名來到美國尋求新生活的東歐移民，原本相信表哥描述的美國夢，沒想到抵達自由城後，迎接他的卻是債務、犯罪與背叛。
相較《聖安地列斯》的瘋狂冒險，《GTA 4》的故事更加黑暗、寫實，劇情充滿人性的掙扎與艱難選擇。遊戲也強化物理碰撞與角色動作表現，車輛駕駛時偏向寫實的手感，重量感、碰撞後人物的反應，都成為玩家津津樂道的特色。
至於2013年推出的《GTA 5》，全球累積銷量已接近2.35億套，上市13年仍吸引大量玩家投入。《GTA 5》把系列的開放世界玩法推向另一個高峰。遊戲首次讓玩家在麥可（Michael）、富蘭克林（Franklin）與崔佛（Trevor）3名主角之間自由切換，從退休銀行搶匪、街頭青年到性格瘋狂的犯罪分子，每個人的生活背景與行事風格都截然不同。
除了單人劇情，《GTA 5》另一大魅力就是《GTA Online》，玩家可以揪朋友一起搶銀行、參加賽車、經營企業、購買豪宅與收藏跑車，甚至透過玩家社群經營的角色扮演伺服器，化身警察、計程車司機或醫護人員，在虛擬城市裡過起第二人生。
究竟哪一代才是《GTA》系列真正的神作？從國外 Reddit 玩家社群的討論可以發現，每個人心中的答案都不同。有玩家認為《聖安地列斯》擁有最豐富的自由玩法與令人難忘的 CJ，也有人將《罪惡城市》視為最具懷舊感的作品，認為那個充滿80年代音樂的城市，至今仍無法取代。
也有玩家偏愛《GTA 4》更成熟的劇情，或是《GTA 5》的開放世界與多人連線內容。若從遊戲媒體評選來看，GamesRadar 近期公布的歷代作品排行，就將《GTA 5》列為第一名、《罪惡城市》排在第二名，顯示各代作品的魅力很難單純用銷量或畫面判斷。
如今《GTA 6》即將於11月19日登場，首發平台為 PlayStation 5 及 Xbox Series X／S，故事也將重返罪惡市。對老玩家而言，這次不只是等待一款全新遊戲，更像是再次回到當年放學後、打開電腦或遊戲主機，就能在虛擬城市裡自由冒險的青春時光。