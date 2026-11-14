寶可夢卡牌市場熱度不減，但交易風險頻傳，繼日前「小羊卡牌社」捲款與店家重封包爭議後，卡牌圈再度爆發嚴重的供貨危機，卡牌圈名人兼遊戲實況主YouTuber雪兔揭露，近期有上游供應商捲款跑路，波及多個大型卡牌代購群組與實體店家，導致大量已全額付款的消費者面臨商品無法到貨、款項遭卡死的困境。
小羊2.0上演 上游供應商捲款跑路
雪兔拍片說明，這次事件與過去單純店家捲款不同，核心在於上游供應商失聯跑路，連第一線的卡牌店家與代購群組負責人也淪為受害者，由於貨款早已全數交付給上游廠商，下游店家不僅無法出貨，也陷入退款資金斷裂的雙重打擊。
經營2年卻沒完整紀錄？近4000人代購群退款進度成謎
在眾多受波及的管道中，雪兔透露，其中一個經營約兩年、社群成員接近4000人的大型代購群組受害尤為嚴重，群組負責人在事件曝光後雖然出面承諾願意協助退費，但目前仍在進行繁複的對帳作業，至今尚未提出具體的退款時程表、退款總金額以及實際的出貨數據，讓群內買家焦慮不已。
針對代購群的後續處理，雪兔質疑該群組經營兩年且規模龐大，出事後卻要求消費者逐筆提供訂單紀錄建檔，凸顯平日訂單管理可能存在嚴重漏洞。至於外界傳聞受害金額高達數百萬甚至數千萬元，雪兔認為目前尚無完整資料證實，仍屬粗略估算，受害者僅期盼能盡速提出具體賠償方案。
送鑑定到上游跑路 寶可夢卡牌預購信任崩盤
卡牌圈接連爆發小羊卡牌社送鑑定詐騙、店家販售重封包，再到如今千人代購群上游跑路，讓廣大玩家對卡牌預購產生信任危機。許多消費者對先匯款的全額預購模式感到不安，業界也藉此提醒玩家，參與全款預購時必須審慎評估風險，避免因缺乏履約保障而蒙受財物損失。
面對網路預購的高風險，越來越多卡牌愛好者選擇回歸實體通路，改以現金直接購買現貨以確保交易安全。目前全台各地如台北東區地下街固定市集、台中逢甲與文心中清市集，以及高雄大高雄卡展與各類大型展覽，均提供看得到實物的安心購卡管道，成為玩家自保的新趨勢。
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雪兔拍片說明，這次事件與過去單純店家捲款不同，核心在於上游供應商失聯跑路，連第一線的卡牌店家與代購群組負責人也淪為受害者，由於貨款早已全數交付給上游廠商，下游店家不僅無法出貨，也陷入退款資金斷裂的雙重打擊。
在眾多受波及的管道中，雪兔透露，其中一個經營約兩年、社群成員接近4000人的大型代購群組受害尤為嚴重，群組負責人在事件曝光後雖然出面承諾願意協助退費，但目前仍在進行繁複的對帳作業，至今尚未提出具體的退款時程表、退款總金額以及實際的出貨數據，讓群內買家焦慮不已。
針對代購群的後續處理，雪兔質疑該群組經營兩年且規模龐大，出事後卻要求消費者逐筆提供訂單紀錄建檔，凸顯平日訂單管理可能存在嚴重漏洞。至於外界傳聞受害金額高達數百萬甚至數千萬元，雪兔認為目前尚無完整資料證實，仍屬粗略估算，受害者僅期盼能盡速提出具體賠償方案。
卡牌圈接連爆發小羊卡牌社送鑑定詐騙、店家販售重封包，再到如今千人代購群上游跑路，讓廣大玩家對卡牌預購產生信任危機。許多消費者對先匯款的全額預購模式感到不安，業界也藉此提醒玩家，參與全款預購時必須審慎評估風險，避免因缺乏履約保障而蒙受財物損失。
面對網路預購的高風險，越來越多卡牌愛好者選擇回歸實體通路，改以現金直接購買現貨以確保交易安全。目前全台各地如台北東區地下街固定市集、台中逢甲與文心中清市集，以及高雄大高雄卡展與各類大型展覽，均提供看得到實物的安心購卡管道，成為玩家自保的新趨勢。