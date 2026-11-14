日本男神木村拓哉昨（13）日迎來54歲生日，特別選在台灣與粉絲一起慶祝，於台北流行音樂中心舉辦演唱會，沒想到台灣粉絲熱情比出的「頭頂大愛心」，竟讓他想起多年前第一次來台時的困惑，原來木村拓哉當年完全看不懂這個手勢，還以為大家在對著他模仿猴子，心裡滿是問號：「為什麼大家都要對著我模仿猴子？」後來才終於搞懂這是粉絲表達愛意的方式，這段趣事逗得全場笑聲不斷。
木村拓哉原不知頭頂比愛心意思 還以為粉絲在模仿猴子
木村拓哉昨晚演唱會唱到一半，特別關心坐在不同區域的粉絲，接連詢問：「上面的朋友還好嗎？開心嗎？後面的朋友呢？」聽到大家熱情回應，他也開心表示自己同樣玩得很盡興。過程中，他注意到台下有人用雙手在頭頂比出大愛心，於是跟著模仿，這個愛心手勢也勾起他多年前來台灣的回憶。
木村拓哉透露，自己第一次看到這個動作，是2015年跟吳宇森導演相關的觀光宣傳活動，當年在機場看到台灣粉絲比出大愛心，完全不知道大家想表達什麼，甚至一度誤會：「為什麼大家都要對著我模仿猴子呢？」還在心裡納悶「真是搞不懂啊」，直到後來才知道，原來大家不是在模仿動物，而是在向他示愛，如今再看到同樣的手勢，也終於能理解粉絲的心意。
其實，雙手舉過頭頂比出大愛心，是近年相當流行的拍照姿勢，也是粉絲向偶像告白、表達喜愛的常見方式。這個愛心手勢在韓國偶像文化帶動下越來越普及，除了最經典的頭頂大愛心，後來還衍生出用拇指與食指交疊的「手指愛心」、將雙手貼在臉旁的「臉頰愛心」等各種版本，後來藝人出席活動、拍照或與粉絲互動時經常使用，台灣粉絲也相當熟悉。
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木村拓哉昨晚演唱會唱到一半，特別關心坐在不同區域的粉絲，接連詢問：「上面的朋友還好嗎？開心嗎？後面的朋友呢？」聽到大家熱情回應，他也開心表示自己同樣玩得很盡興。過程中，他注意到台下有人用雙手在頭頂比出大愛心，於是跟著模仿，這個愛心手勢也勾起他多年前來台灣的回憶。
木村拓哉透露，自己第一次看到這個動作，是2015年跟吳宇森導演相關的觀光宣傳活動，當年在機場看到台灣粉絲比出大愛心，完全不知道大家想表達什麼，甚至一度誤會：「為什麼大家都要對著我模仿猴子呢？」還在心裡納悶「真是搞不懂啊」，直到後來才知道，原來大家不是在模仿動物，而是在向他示愛，如今再看到同樣的手勢，也終於能理解粉絲的心意。
其實，雙手舉過頭頂比出大愛心，是近年相當流行的拍照姿勢，也是粉絲向偶像告白、表達喜愛的常見方式。這個愛心手勢在韓國偶像文化帶動下越來越普及，除了最經典的頭頂大愛心，後來還衍生出用拇指與食指交疊的「手指愛心」、將雙手貼在臉旁的「臉頰愛心」等各種版本，後來藝人出席活動、拍照或與粉絲互動時經常使用，台灣粉絲也相當熟悉。