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出道35年終來台開唱 木村拓哉謝謝歌迷等待

感謝台灣給予日本幫助 木村拓哉90度鞠躬致意

日本男神木村拓哉昨（13）日迎來54歲生日，11月13日、14日在台北流行音樂中心舉辦《TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 CHECKPOINT》演唱會，今（14）日晚間迎來第二場演出，沒想到才唱完開場3首歌，他就突然向全場台灣粉絲深深鞠躬90度，親口感謝台灣過去在日本遭遇地震、天然災害時伸出援手。木村拓哉坦言，這份感謝放在心裡很久了，雖然現在有社群媒體可以隨時傳達心意，但他始終認為，這種話一定要看著大家的眼睛親口說出來才有意義。，今天的氣氛截然不同，一連演唱完〈Head Shot〉、〈No Night, No Starlight〉、〈High on you〉之後，木村拓哉靜靜的看著大家、很享受台下熱烈的歡呼聲，他也開心說從開場前開始，大家的情緒就一點一點不斷高漲，成員和舞者在後台待命時都有感受到，「雖然昨天是第一天，現場還有一種『初次見面，請多指教』的客氣氛圍，但今天大家是怎麼了？簡直就像是見到了久違的摯友一樣，發出了熱烈歡呼聲」。出道了35年，這2天是木村拓哉第一次來到台灣舉辦演唱會，他也非常愧疚，因為從以前至今，他就收到粉絲以各種形式傳送的「什麼時候會來開演唱會？」、「我們什麼時候才能親身體驗你的舞台？」的訊息，木村就說：「我也曾想過，自己到底什麼時候才能辦到呢？不過或許有些人已經知道了，我從以前合作的公司那裡稍微『搬了個家』，然後那邊的工作人員也非常靈活、隨和也很紳士的給予協助，讓我能這麼快就實際來到這裡與大家見面，我真的非常感謝」。雖然開場沒多久，木村還是想先跟台灣與歌迷表達致意，「或許不太適合借這個場合說這些，但我一直覺得，除了剛才表達的感謝之外，還有一件事必須向大家致謝，在我的國家，也就是日本遭遇地震或是自然災害的時候，真的都受到大家非常熱心、親切的幫助，我在此代表日本向各位致上謝意，真的非常感謝。」話一說完，木村拓哉也深深的90度鞠躬，相當感人。只是話說完，他也突然害羞起來：「哎呀，你們看，現在這個時代明明有很多像是社群媒體等各種傳達訊息的方式，但我一直覺得，這種事不應該透過社群來說，而是應該好好看著大家的眼睛來親口傳達才對，所以今天終於能當面向大家說出口，我感到非常高興，那個....謝謝大家。」他還表示：「現在的大環境，依然是無論何時何地會發生什麼事都無法預料，但我認為從今以後我們依然會是像這樣的好朋友，所以今後如果大家發生了什麼事，我們會盡己所能去幫忙；而如果我們遇到危機時，也請大家借給我們力量。」，木村拓哉還是很納悶，好奇心作祟的他就跑去問工作人員求解，得知還真的有「不能站著看」的體育館，他就問：「為什麼大家都會坐著看呢？」工作人員解釋：「每個人雖然都想站起來，但又擔心如果自己站起來的話，會對後面的人造成困擾...大家應該都是這麼想的。」聽完之後，木村拓哉突然領悟，「我真的覺得，大家都是非常善良的人啊」。