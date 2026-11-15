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在現場就找機會坐，回家先補水、補一餐

小腿後側、內側和前側3個穴位怎麼找？

2026縣市長選舉倒數，各候選人造勢活動不斷，支持者也全面力挺，只是一場造勢活動尤其造勢晚會，往往一站就是2、3個小時，回到家脫鞋才發現腳底痠、小腿緊，該如何才能讓雙腳舒服一點？中醫師建議，造勢現場盡量找機會坐，回家先補水、補一餐，若兩腿只有輕微痠緊時，可以坐下來，用指腹輕揉3個穴位，每個穴位左右各輕揉30秒，合計約60秒，每天1至2次，力道以舒服、不痛為準，皮膚有傷口或紅腫就避開，按到刺痛或發麻就停。台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫家庭暨社區醫學科主任林舜穀提醒，站在同一個位置太久，腿容易累。現場有座位就坐下歇一會兒。人多走不開時，可以換腳承重，等人潮疏開再慢慢走動。出門穿一雙平常走得慣、鞋底有支撐的鞋，散場後若還要走很遠，也可以先找地方坐一下再走。回家後先坐下喝水。如果忙到漏了晚餐，可以補一份平常吃得慣的食物，例如飯糰配無糖豆漿。休息時可把腳擱在矮凳上，讓腳踝慢慢往上勾、再放下，做幾次就好，以舒服為準。隔天起床還有點痠，可以先走一小段，看看走路是否和平常一樣。林舜穀指出，久站後有人覺得小腿肚緊，走了很久的人也可能覺得小腿前側痠。兩腿只有輕微痠緊時，可以坐下來，用指腹輕揉3個位置：腳跟稍微抬起，小腿肚下緣會出現一個尖角形凹處。從凹處往外側、往下各一寸，摸到小腿肚外側下緣與跟腱之間，就是飛揚。站久或走上坡後，若小腿肚外側繃緊，可放下腳跟，用指腹輕揉飛揚周圍，放鬆小腿肚外側。。摸到內踝突出的骨頭，沿小腿往膝蓋方向量七寸，約在膝蓋骨下端到內踝連線中點稍下方。找到脛骨朝內側的平坦骨面，骨面中央就是中都。走久後若覺得小腿內側緊繃，可用指腹輕揉穴位周圍，讓脛骨內側一帶放鬆。從膝蓋骨下方、髕腱外側的小凹處，到腳踝前方中央的凹處，取兩點連線的中點。位置靠近脛骨前緣外側，在走路時幫忙抬起腳尖的脛前肌上。走了一大段路後，如果小腿前側痠緊，可輕揉條口周圍，讓這塊肌肉放鬆。林舜穀提醒，每個穴位左右各輕揉30秒，合計約60秒，每天1至2次。力道以舒服、不痛為準，皮膚有傷口或紅腫就避開，按到刺痛或發麻就停。