中央氣象署指出，週三（11月18日）鋒面南下、東北季風再度增強，北部、東半部降雨機率提高，週四至週六清晨（11月19日至11月21日）是這波冷空氣最強時段，北台灣低溫普遍僅16度，局部恐跌破15度。天氣轉冷，許多民眾開始想吃熱騰騰的火鍋，但又擔心熱量超標。減重醫師蕭捷健指出，火鍋其實是外食中相對容易控制體重的選擇，只要挑對食材、掌握進食順序，就能享受美食又兼顧身材，不過特別提醒「凍豆腐、老油條」這2種容易吸附湯汁的食材，尤其在油膩的湯底中應少吃，以免攝取過多油脂與鈉。
火鍋其實適合減重！醫師點名2食材少吃
減重醫師蕭捷健在臉書分享，許多人以為減肥就不能吃火鍋，但火鍋反而是外食中相對好控制的一種，原因是所有食材都能自行挑選，吃了什麼一目瞭然。蛋白質方面，建議選擇豆腐、鮭魚、干貝、蝦子等食材，其中鮭魚富含Omega-3脂肪酸；肉類則以板腱牛、豬里肌等較低脂部位為優先，豬五花等高脂肉品適量即可。
蔬菜則可多選擇菇類、高麗菜、蒟蒻及白蘿蔔，不僅有助增加飽足感，也能豐富火鍋的口感，不過，蕭捷健特別提醒，凍豆腐、老油條容易吸附湯汁，尤其放進麻辣鍋等高油、高鈉湯底，可能連帶吃進更多油脂與鹽分。因此，想控制體重的人應留意食用份量，而非只看食材本身的熱量。
沙茶醬一勺近110大卡！改用4種配料省熱量
除了食材，火鍋沾醬也是容易忽略的熱量來源。蕭捷健指出，一勺沙茶醬熱量可能接近110大卡，若吃火鍋時不斷添加，熱量就會跟著增加。蕭捷健分享，自己寧願選擇味道較濃的湯底再省略沾醬，若真的想搭配醬料，則建議改用醬油、蔥花、蘿蔔泥及辣椒，取代大量沙茶醬，依照原本的用醬習慣調整，一餐有機會減少200至300大卡熱量攝取。
不過，國民健康署也提醒，麻辣鍋、酸菜白肉鍋通常含有較多油脂或鈉，若以整體健康為考量，仍建議優先選擇昆布、蔬菜等清爽湯底，減少喝湯，使用醬油時也要注意鈉含量。
吃火鍋順序也重要！先吃蛋白質、蔬菜再碰澱粉
蕭捷健指出，吃火鍋的順序也會影響餐後血糖變化，建議先吃豆腐、雞蛋、肉片等蛋白質，再搭配蔬菜，最後才吃飯、麵或冬粉等主食，避免一開始就大量攝取澱粉。至於減重期間能不能吃王子麵、米血？蕭捷健認為，可依當天活動量調整。若是有運動、活動量較大的「高碳日」，白飯、麵條、冬粉都可以適量攝取，其中綠豆製成的冬粉是他的推薦選項；想吃王子麵或米血，也可以安排在這類日子。
如果是活動量較少的「低碳日」，則可以減少主食，增加豆腐、雞蛋及蔬菜的比例。不過，無論高碳或低碳，仍應依個人營養需求決定份量，並非運動當天就能毫無限制地吃澱粉。
吃完火鍋體重暴增2公斤？醫師揭真正原因
不少人吃完火鍋，隔天站上體重計發現突然重了1至2公斤，擔心前一天的努力全白費。蕭捷健解釋，火鍋通常含有較多鹽分，容易使身體暫時留住水分，加上攝取澱粉後，身體會將部分碳水化合物轉換成肝醣儲存，而每儲存1公克肝醣，約會伴隨3公克水分，因此隔天體重突然增加，不一定代表脂肪真的變多。
蕭捷健強調，減重並不代表必須戒掉所有喜歡的食物，而是學會挑選食材、調整份量，並搭配日常運動及活動量。只要掌握正確飲食原則，天冷想吃火鍋，也不必因為擔心變胖就完全忌口。
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減重醫師蕭捷健在臉書分享，許多人以為減肥就不能吃火鍋，但火鍋反而是外食中相對好控制的一種，原因是所有食材都能自行挑選，吃了什麼一目瞭然。蛋白質方面，建議選擇豆腐、鮭魚、干貝、蝦子等食材，其中鮭魚富含Omega-3脂肪酸；肉類則以板腱牛、豬里肌等較低脂部位為優先，豬五花等高脂肉品適量即可。
蔬菜則可多選擇菇類、高麗菜、蒟蒻及白蘿蔔，不僅有助增加飽足感，也能豐富火鍋的口感，不過，蕭捷健特別提醒，凍豆腐、老油條容易吸附湯汁，尤其放進麻辣鍋等高油、高鈉湯底，可能連帶吃進更多油脂與鹽分。因此，想控制體重的人應留意食用份量，而非只看食材本身的熱量。
除了食材，火鍋沾醬也是容易忽略的熱量來源。蕭捷健指出，一勺沙茶醬熱量可能接近110大卡，若吃火鍋時不斷添加，熱量就會跟著增加。蕭捷健分享，自己寧願選擇味道較濃的湯底再省略沾醬，若真的想搭配醬料，則建議改用醬油、蔥花、蘿蔔泥及辣椒，取代大量沙茶醬，依照原本的用醬習慣調整，一餐有機會減少200至300大卡熱量攝取。
不過，國民健康署也提醒，麻辣鍋、酸菜白肉鍋通常含有較多油脂或鈉，若以整體健康為考量，仍建議優先選擇昆布、蔬菜等清爽湯底，減少喝湯，使用醬油時也要注意鈉含量。
吃火鍋順序也重要！先吃蛋白質、蔬菜再碰澱粉
蕭捷健指出，吃火鍋的順序也會影響餐後血糖變化，建議先吃豆腐、雞蛋、肉片等蛋白質，再搭配蔬菜，最後才吃飯、麵或冬粉等主食，避免一開始就大量攝取澱粉。至於減重期間能不能吃王子麵、米血？蕭捷健認為，可依當天活動量調整。若是有運動、活動量較大的「高碳日」，白飯、麵條、冬粉都可以適量攝取，其中綠豆製成的冬粉是他的推薦選項；想吃王子麵或米血，也可以安排在這類日子。
如果是活動量較少的「低碳日」，則可以減少主食，增加豆腐、雞蛋及蔬菜的比例。不過，無論高碳或低碳，仍應依個人營養需求決定份量，並非運動當天就能毫無限制地吃澱粉。
吃完火鍋體重暴增2公斤？醫師揭真正原因
不少人吃完火鍋，隔天站上體重計發現突然重了1至2公斤，擔心前一天的努力全白費。蕭捷健解釋，火鍋通常含有較多鹽分，容易使身體暫時留住水分，加上攝取澱粉後，身體會將部分碳水化合物轉換成肝醣儲存，而每儲存1公克肝醣，約會伴隨3公克水分，因此隔天體重突然增加，不一定代表脂肪真的變多。
蕭捷健強調，減重並不代表必須戒掉所有喜歡的食物，而是學會挑選食材、調整份量，並搭配日常運動及活動量。只要掌握正確飲食原則，天冷想吃火鍋，也不必因為擔心變胖就完全忌口。