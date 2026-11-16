蔡凡熙在台劇《急診室的奇蹟》飾演菜鳥住院醫師「林耿明」，在學成績吊車尾，但急診室副主任霍建華看中他那顆「想救人的心」，破例錄取。蔡凡熙前幾集插管失敗被楊謹華罵，有觀眾發現他大小眼太嚴重，讓人忍不住直盯著看，還有人在Threads上發文說化妝師怎麼不處理一下，沒想到釣出蔡凡熙本人回應，「抱歉我會去諮詢醫美。」意外引起討論。
蔡凡熙飾演菜鳥 出包被前輩罵
蔡凡熙在劇中飾演菜鳥住院醫師，第一集因為插管失敗，做什麼都不順頻被前輩罵，後來為了避免再失誤，竟然將敗血症患者當成一般感冒處理，好在最後楊謹華出手才沒釀成大禍。
蔡凡熙大小眼太嚴重 他親自回應
有觀眾發現蔡凡熙只要面無表情就會大小眼很嚴重，還說化妝師真的不處理一下嗎？沒想到釣出蔡凡熙本人回應，「抱歉我會去諮詢醫美。」意外掀起討論，許多人說在急診室上班的確是會看起來很勞累的樣子，完美詮釋了急診室醫師的疲憊感。蔡凡熙也解釋，第一集會大小眼是因為那天睡太飽了，去醫美諮詢是開玩笑的，很感謝大家對戲的喜歡與討論。
爭議不斷 導演李志薔喊：我承擔
事實上，《急診室的奇蹟》播出以來爭議不斷，劇中楊謹華用嘴巴拔開針管，以及醫生們都沒戴口罩，醫療術語發音不地道等問題，導演李志薔也回應，希望大家不要抹煞演員的努力，一切的批評由他和團隊承擔，也還原田調的過程和結果，做這部戲的初衷只是想改善一點點醫療文化，並且對辛苦的醫護致上敬意。
我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡凡熙在劇中飾演菜鳥住院醫師，第一集因為插管失敗，做什麼都不順頻被前輩罵，後來為了避免再失誤，竟然將敗血症患者當成一般感冒處理，好在最後楊謹華出手才沒釀成大禍。
蔡凡熙大小眼太嚴重 他親自回應
有觀眾發現蔡凡熙只要面無表情就會大小眼很嚴重，還說化妝師真的不處理一下嗎？沒想到釣出蔡凡熙本人回應，「抱歉我會去諮詢醫美。」意外掀起討論，許多人說在急診室上班的確是會看起來很勞累的樣子，完美詮釋了急診室醫師的疲憊感。蔡凡熙也解釋，第一集會大小眼是因為那天睡太飽了，去醫美諮詢是開玩笑的，很感謝大家對戲的喜歡與討論。
事實上，《急診室的奇蹟》播出以來爭議不斷，劇中楊謹華用嘴巴拔開針管，以及醫生們都沒戴口罩，醫療術語發音不地道等問題，導演李志薔也回應，希望大家不要抹煞演員的努力，一切的批評由他和團隊承擔，也還原田調的過程和結果，做這部戲的初衷只是想改善一點點醫療文化，並且對辛苦的醫護致上敬意。