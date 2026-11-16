韓國天團BTS（防彈少年團）11月19日、21日、22日將在高雄世運主場館舉辦《ARIRANG》世界巡迴演唱會，3場共15萬張門票早已銷售一空，不過主辦單位LIVE NATION TAIWAN理想國稍早突然宣布，今（16）日晚間6點將透過tixCraft拓元售票系統限量釋票，讓沒搶到票的粉絲又有機會進場！至於這次究竟會釋出多少張門票，官方僅表示「數量有限」，但今年7月，號稱「全台最大黃牛」的強妮娛樂負責人陳卿翊（Johnny），才因涉嫌利用AI程式大量掃票遭到調查，甚至曾在Threads炫耀自己搶到6000多張BTS門票，最後遭檢方聲押禁見。如今官方突然釋票，也讓外界紛紛猜測，這次會不會一口氣釋出超過6000張門票？不過實際數量及票券來源，目前都尚未獲得官方證實。
BTS高雄場演唱會加賣、拓元開始倒數 網瘋猜有6000張
理想國稍早透過官方IG限時動態公告，這次釋票包含視線遮蔽區，11月19日、21日、22日3場演唱會都會開放購買，並提醒「所有門票數量有限，售完為止」。消息公布後，拓元售票系統也同步更新購票頁面，3場演唱會的購買狀態全數改為「11月16日18：00開賣」，甚至直接出現倒數計時，讓粉絲可以清楚掌握開搶時間。
不過，比起今晚幾點開賣，粉絲更好奇的恐怕是「到底會放出多少張票？」由於官方並未公布確切數量，加上先前BTS演唱會曾爆出黃牛大量掃票6000張事件，讓這次的突然釋票格外引人聯想。不過，目前沒有證據顯示今晚釋出的門票與黃牛案有關，實際張數也仍是未知數。
至於為何會出現「6000張」的猜測，得回到今年7月爆發的黃牛搶票風波，一名號稱「全台最大黃牛」的強妮娛樂負責人陳卿翊（Johnny），涉嫌聘請工程師利用AI程式大量搶購演唱會門票，再透過轉售賺取價差，甚至曾在Threads留言炫耀自己搶到6000多張BTS門票。台北地檢署接獲情資後，指揮警方搜索並拘提陳卿翊，當場查扣近百張門票，檢察官訊後依涉嫌違反《文化創意產業發展法》向法院聲請羈押禁見。
拓元搶票頁面：https://tixcraft.com/activity/detail/26_btskns
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理想國稍早透過官方IG限時動態公告，這次釋票包含視線遮蔽區，11月19日、21日、22日3場演唱會都會開放購買，並提醒「所有門票數量有限，售完為止」。消息公布後，拓元售票系統也同步更新購票頁面，3場演唱會的購買狀態全數改為「11月16日18：00開賣」，甚至直接出現倒數計時，讓粉絲可以清楚掌握開搶時間。
不過，比起今晚幾點開賣，粉絲更好奇的恐怕是「到底會放出多少張票？」由於官方並未公布確切數量，加上先前BTS演唱會曾爆出黃牛大量掃票6000張事件，讓這次的突然釋票格外引人聯想。不過，目前沒有證據顯示今晚釋出的門票與黃牛案有關，實際張數也仍是未知數。
至於為何會出現「6000張」的猜測，得回到今年7月爆發的黃牛搶票風波，一名號稱「全台最大黃牛」的強妮娛樂負責人陳卿翊（Johnny），涉嫌聘請工程師利用AI程式大量搶購演唱會門票，再透過轉售賺取價差，甚至曾在Threads留言炫耀自己搶到6000多張BTS門票。台北地檢署接獲情資後，指揮警方搜索並拘提陳卿翊，當場查扣近百張門票，檢察官訊後依涉嫌違反《文化創意產業發展法》向法院聲請羈押禁見。
拓元搶票頁面：https://tixcraft.com/activity/detail/26_btskns